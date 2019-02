LIVE Federer-Verdasco, diretta e risultato in tempo reale Atp Dubai 2019: inizio ore 16.00

DIRETTA FEDERER-VERDASCO ATP DUBAI. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(2) ROGER FEDERER – FERNANDO VERDASCO, terzo incontro sul Centre Court non prima delle 16.00 italiane (dopo Monfils-Baghdatis)

Secondo turno Atp 500 Dubai 2019 (cemento)

Federer prosegue il suo cammino nell’Atp Dubai

Il nativo di Basilea, n°2 del seeding del 500 emiratino e 7 della classifica Atp, dopo aver sconfitto il tedesco Philipp Kohlschreiber nel primo turno, affronterà nel secondo lo spagnolo Fernando Verdasco (n°32, che ha avuto la meglio sull’italiano Thomas Fabbiano), contro il quale è in vantaggio per 6-0 nei precedenti (tre su cemento outdoor, due su terra battuta ed uno sul cemento indoor) e sarà la seconda volta che si scontreranno in questo torneo.

Il nativo di Madrid ha iniziato l’anno a Doha, dove si è fermato al secondo turno, per poi raggiungere il terzo turno all’Australian Open. Gioca poi tre tornei sul cemento indoor, raggiungendo i quarti di finale a Sofia (sconfitto dall’azzurro Matteo Berrettini) ed il secondo turno sia a Rotterdam che a Marsiglia.

Federer-Verdasco: i precedenti

Dubai 2015 – Cemento – Secondo turno – FEDERER b. Verdasco 6-4 6-3

US Open 2012 – Cemento – Terzo turno – FEDERER b. Verdasco 6-3 6-4 6-4

Atp Finals Londra 2009 – Cemento indoor – Round Robin – FEDERER b. Verdasco 4-6 7-5 6-1

Indian Wells 2009 – Cemento – Quarti di finale – FEDERER b. Verdasco 6-3 7-6(5)

Amburgo 2018 – Terra battuta – Quarti di finale – FEDERER b. Verdasco 6-3 6-3

Amburgo 2005 – Terra battuta – Primo turno – FEDERER b. Verdasco 6-4 6-3

Federer-Verdasco, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.