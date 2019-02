LIVE Lazio-Milan, diretta risultato in tempo reale Coppa Italia: le probabili formazioni

Questa sera, alle ore 21:00, allo stadio Olimpico di Roma si giocherà Lazio-Milan, semifinale d’andata di Coppa Italia. I biancocelesti sono giunti a questo punto dopo aver eliminato il Novara agli ottavi e l’Inter ai quarti. I rossoneri, invece, hanno conquistato il pass per la semifinale dopo aver superato Sampdoria e Napoli. In casa, finora la Lazio ha perso soltanto 5 partite, 2 delle quali nelle ultime 3. I biancocelesti stanno vivendo un periodo di forma decisamente negativo. La squadra di Inzaghi, infatti, non vince dal 7 febbraio, quando un gol di Caicedo decise la sfida contro l’Empoli. Nelle successive tre partite, la Lazio ha subito tre sconfitte consecutive.

Il Milan, dal canto suo, è in grande forma. L’ultimo k.o. subito dalla squadra di Gattuso risale al 16 gennaio, quando i rossoneri persero la finale di Supercoppa italiana per mano della Juventus. Da quel momento in poi, il Milan non si è più fermato, facendo registrare 5 vittorie e 2 pareggi. In trasferta, i rossoneri ha mostrato un buon rendimento: in 17 partite, Romagnoli e compagni hanno conquistato 6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. Questa sera sarà il diciannovesimo confronto in Coppa Italia tra Lazio e Milan. Nei diciotto precedenti il bilancio vede in leggero vantaggio i rossoneri con otto vittorie, contro le sette dei biancocelesti. Soltanto tre i pareggi, di cui due lo scorso anno. La Lazio ha disputato ben tre delle ultime sei finali di Coppa Italia, vincendone soltanto una nel 2013 contro la Roma. Il Milan, invece, ne ha giocate due nelle ultime tre edizioni, perdendole entrambe contro la Juventus. In totale i biancocelesti vantano 6 Coppe Italia, contro le 5 rossoneri.

Lazio-Milan, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Lucas Leiva, Acerbi, Lulic; Milinkovic, Badelj, Parolo; Romulo, Immobile, Correa. All: Inzaghi

Panchina: Proto, Guerrieri, Bastos, Luiz Felipe, Patric, Durmisi, Cataldi, Luis Alberto, Caicedo.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All: Gattuso

Panchina: Reina, A. Donnarumma, Abate, Conti, Laxalt, Strinic, Bertolacci, Biglia, Montolivo, Borini, Castillejo, Cutrone

Arbitro: Orsato. Assistenti: Manganelli e Ranghetti. Quarto uomo: Pairetto. Al Var Calvarese coadiuvato da Vuoto

A tra poco con il LIVE Lazio-Milan