LIVE Discesa libera Finali Soldeu 2019, diretta classifica tempo reale sci alpino maschile: Paris in testa, Feuz vince la coppa di specialità

DISCESA LIBERA FINALI SOLDEU 2019

Aliga, trentacinquesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

CLASSIFICA DISCESA LIBERA FINALI SOLDEU

1. Dominik Paris (ITA) 1:26.80

2. Kjetil Jansrud (NOR) +0.34

3. Otmar Striedinger (AUT) +0.41

4. Mauro Caviezel (SUI) +0.47

5. Vincent Kriechmayr (AUT) +0.48

6. Beat Feuz (SUI) +0.64

7. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0.71

8. Carlo Janka (SUI) +0.75

9. Travis Ganong (USA) +0.77

10. Matthias Mayer (AUT) +0.86

11. Johan Clarey (FRA) +1.11

11. Hannes Reichelt (AUT) +1.11

13. Christof Innerhofer (ITA) +1.49

14. Benjamin Thomsen (CAN) +1.65

15. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +1.73

16. Adrien Théaux (FRA) +1.95

17. Bryce Bennett (USA) +2.11

18. Gilles Roulin (SUI) +2.23

11.05 – Il canadese Thomsen molto deludente ed è ai margini della zona punti (solo i primi 15 prenderanno punti in questa discesa libera Finali Soldeu)

11.03 – Stesso tempo dell’austriaco Reichelt per il transalpino Clarey: prova deludente per i suoi standard

11.01 – Ottavo posto per il connazionale Janka. Feuz ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera

10.59 – E’ cambiata anche la luce sulla pista ma nonostante ciò lo svizzero M.Caviezel effettua un’ottima prova: quarto a 47 centesimi

10.57 – L’austriaco Reichelt rischia di cadere e alla fine contiene il ritardo in 1.11 secondi da Paris

10.55 – Aumentato il vento sulla Aliga ed il connazionale Bennett termina al penultimo posto di questa discesa libera Finali Soldeu

10.53 – Lo statunitense Ganong perde progressivamente ma è uno dei pochi a fare meglio dell’azzurro nel finale

10.51 – Anche il norvegese Kilde paga dazio nell’ultimo tratto e chiude alle spalle di Feuz

10.49 – Nel finale Paris è stato il migliore ma Striedinger fa anche meglio del connazionale

10.47 – Fa bene anche l’austriaco Kriechmayr, che passa davanti a Feuz e conserva il terzo posto nella classifica di specialità

10.45 – Prova incolore di Théaux e penultimo posto per lui in questa discesa libera Finali Soldeu

10.43 – Parte male l’elvetico Feuz ma recupera anche lui qualcosa nell’ultimo tratto: la coppa di specialità è vicina

10.41 – Buona prestazione anche per il norvegese Jansrud: 34 centesimi di ritardo dall’azzurro

10.39 – Altra grande prova di Paris, con l’italiano che passa nettamente al comando. Ora aspetta la prestazione del rivale Feuz

10.37 – Anche il norvegese Sejersted salta poco e nel tratto finale fa decisamente meglio dell’austriaco, ma non è bastato

10.35 – Recupera qualcosa nel finale l’azzurro Innerhofer ma paga un salto ed una prima parte non all’altezza

10.33 – Non altrettanto efficace quella dello svizzero Roulin: ben 1.49 secondi di ritardo

10.32 – Buona la discesa dell’austriaco, che chiude col tempo di 1:27.66

10.18 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta della discesa libera Finali Soldeu al maschile. La partenza è confermata per le 10.30 ed il primo a scendere sarà Mayer

Discesa libera Finali Soldeu 2019: i pettorali di partenza

Dopo il nono slalom speciale della stagione a Kranjska Gora, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 si sposta nell’ultima tappa di Andorra per disputare la prima delle due gare in programma sulla Aliga, ossia la discesa libera Finali Soldeu. Alle ore 10.30 italiane è previsto l’inizio della competizione, con lo svizzero Beat Feuz che è in testa alla classifica di specialità con 80 punti di vantaggio sull’italiano Dominik Paris (unico sciatore ancora in gioco per la coppa). Di seguito i pettorali di partenza designati (alle finali possono partecipare i migliori 25 della specialità, il campione del Mondo juniores e coloro che hanno realizzato almeno 500 punti):

1 MAYER Matthias 1990 AUT Head (11° nella classifica di specialità)

2 ROULIN Gilles 1994 SUI Head (24°)

3 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol (4°)

4 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic (21°)

5 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica (2°)

6 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head (18°)

7 FEUZ Beat 1987 SUI Head (1°)

8 THEAUX Adrien 1984 FRA Head (16°)

9 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer (3°)

10 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon (13°)

11 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head (5°)

12 GANONG Travis 1988 USA Atomic (22°)

13 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer (6°)

14 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon (14°)

15 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic (7°)

16 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol (23°)

17 CLAREY Johan 1981 FRA Head (9°)

18 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head (15°)

19 NYMAN Steven 1982 USA Fischer (12°)

20 FERSTL Josef 1988 GER Head (17°)

21 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon (25°)

22 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol (Campione del Mondo juniores 2019)

Sci alpino maschile, discesa libera Finali Soldeu 2019: dove seguirla in TV

La discesa libera Finali Soldeu sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.