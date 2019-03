LIVE Federer-Gojowczyk, diretta e risultato in tempo reale Atp Indian Wells 2019: inizio ore 21.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(4) ROGER FEDERER – PETER GOJOWCZYK, secondo incontro sullo Stadium 1 non prima delle 21.30 italiane (dopo il match Wta Kozlova-Halep)

Primo turno Masters 1000 Indian Wells 2019 (cemento)

Federer inizia il cammino nell’Atp Indian Wells 2019

Il nativo di Basilea, n°4 del seeding in questo 1000 californiano, affronterà nel primo turno il tedesco Peter Gojowczyk, contro il quale ha vinto l’unico precedente (lo scorso anno, sempre sul cemento americano ma a Cincinnati).

Federer ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, dove ha vinto per il secondo anno di fila in coppia con Belinda Bencic. Partecipa quindi all’Australian Open ma è costretto a cedere al quarto turno contro il greco Stefanos Tsitsipas; nel successivo torneo di Dubai riesce ad ottenere il traguardo dei 100 titoli in carriera, sconfiggendo in finale proprio il tennista ellenico.

Il nativo di Monaco di Baviera, invece, ha cominciato l’anno con una sconfitta all’esordio a Doha, alla quale seguono un secondo turno ad Auckland ed un’altra battuta d’arresto nel primo turno dello Slam australiano. Il trend prosegue anche nei tre successivi tornei: primo turno a Rotterdam, secondo a Marsiglia ed Acapulco.

Federer-Gojowczyk: i precedenti

Cincinnati 2018 – Cemento – Secondo turno – FEDERER b. Gojowczyk 6-4 6-4

Federer-Gojowczyk, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.