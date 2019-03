Federer-Krajinovic 7-5 6-3 (Video Highlights Atp Miami 2019): lo svizzero avanza al quarto turno

Prosegue il cammino di Roger Federer nell’Atp Miami 2019. L’elvetico, n°4 del seeding, ha sconfitto il serbo Filip Krajinovic (n°103 Atp) con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e trentuno minuti di gioco. Si qualifica così per il quarto turno, dove se la vedrà con il russo Daniil Medvedev e con il quale è avanti per 2-0 nei precedenti.

Primo set ancora difficile per il nativo di Basilea, che non riesce a convertire subito un break point e lo subisce nel successivo game, salvo poi equilibrare subito il parziale. 2/8 lo score di Federer sulle palle break ma gli basta per portare a casa il set, visti i maggiori errori del nativo di Sombor rispetto al moldavo Radu Albot. Secondo parziale decisamente più in discesa per lo svizzero, che ha più confidenza con le condizioni di gioco e trova il break al secondo tentativo e poi non ha difficoltà a tenere la battuta, sfiorando all’ultimo il game perfetto (tre ace consecutivi, il quarto di poco lungo e sul quale il nativo di Sombor ha chiamato il falco).

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(4) ROGER FEDERER – FILIP KRAJINOVIC 7-5 6-3, Stadium

Terzo turno Masters 1000 Miami 2019 (cemento)

22.17 – GAME, SET AND MATCH FEDERER! In rete il dritto di Krajinovic ed incontro terminato dopo 1h e 31′ (34′ la durata del secondo parziale)

22.17 – Terzo ace di fila e tre match point: quasi ace sul match. Seconda di servizio

22.16 – Altro ace. 30-0

22.16 – Ace. 15-0

22.15 – Rovescio incrociato a segno ed il serbo tiene la battuta a 30. 5-3 ed ora lo svizzero può chiudere il match

22.14 – Doppio fallo di Krajinovic. 15 pari

22.11 – Game a 0 per Federer. 5-2

22.10 – Il serbo fa suo il game. 4-2

22.09 – Parità

22.08 – Federer stecca di dritto. 40-30

22.07 – Game combattuto. 30 pari

22.06 – Krajinovic non trova l’impatto con la pallina sotto rete. 0-15





22.03 – Passante incrociato stretto con il dritto. 4-1





22.02 – Ace. 40-30

22.02 – Lungo il rovescio dello svizzero. 30 pari

22.00 – Il serbo tiene la battuta a 0. 3-1

21.56 – Game Federer, che conferma il break con servizio e smorzata. 3-0

21.56 – Rovescio in rete per lo svizzero. 40-30

21.53 – BREAK FEDERER! Palla corta in rete per Krajinovic. 2-0

21.53 – Seconda palla break per l’elvetico

21.52 – Seconda parità





21.51 – Si va ai vantaggi

21.51 – Punto chiuso a rete dallo svizzero e palla break. 30-40

21.48 – Game Federer. 1-0

21.47 – Due ace di fila. 40-15

21.46 – Inizia il secondo set, serve ancora lo svizzero

21.43 – GAME AND FIRST SET FEDERER! Gran dritto incrociato stretto a chiudere questo parziale, dopo 57′

21.42 – Sbaglia anche il dritto e concede due set point all’elvetico. 15-40

21.42 – Doppio fallo di Krajinovic. 15-30

21.39 – Game Federer. 6-5 e si garantisce almeno il tie-break

21.38 – Ace e palla del 6-5

21.38 – Servizio vincente. Vantaggi

21.38 – Lungo il dritto ed arriva una chance di break per il serbo. 30-40

21.37 – Buona copertura della rete da parte dello svizzero. 30 pari

21.35 – Il serbo tiene la battuta a 15 (con ace finale). 5-5

21.34 – Krajinovic vince il duello a rete. 30-15

21.31 – Serve and volley e game vinto a 15 per Federer. 5-4

21.30 – Ace. 30-15

21.29 – Scambio pieno di variazioni, conclusosi con un rovescio in rete da parte di Krajinovic. 15-0

21.28 – Il serbo porta a casa il game. 4-4

21.27 – Buona prima. Seconda parità

21.27 – Seconda palla break

21.26 – Servizio e dritto. 40 pari

21.25 – Scambio lungo vinto da Federer, che si procura un’altra chance di break. 30-40

21.24 – Gran riflesso sotto rete. 15-30

21.23 – Lungo il dritto di Krajinovic. 0-30

21.23 – Punto ben giocato dall’elvetico, sin dalla risposta. 0-15

21.20 – Ace esterno per Federer. 4-3

21.20 – Lungo il dritto del serbo. 40-15

21.19 – Ace dello svizzero (confermato dal falco). 15-0

21.18 – Federer stecca la risposta. 3-3

21.17 – Ace al centro ed altra chance del 3-3

21.17 – Seconda parità

21.16 – Passante lungolinea di rovescio per Krajinovic. Vantaggio interno

21.15 – Altra palla corta e volée successiva a chiudere. Parità

21.14 – Buona risposta e drop shot successivo da parte del nativo di Basilea. 30 pari

21.14 – Punto vinto a rete dal serbo. 30-15

21.10 – Game Federer. 3-2

21.09 – Il nastro dà una mano a Krajinovic. 40-30





21.08 – Ace dell’elvetico. 15-0

21.07 – CONTRO-BREAK FEDERER! Scambio sulla diagonale del rovescio e concluso con un dritto in avanzamento. 2-2

21.06 – Quarta palla del contro-break

21.05 – Si resta ancora nel game. Quinta parità

21.04 – Terza chance di break, ma anche questa annullata. Quarta parità

21.03 – Dritto dello svizzero in rete. Terza parità

21.03 – Altra palla break

21.02 – Ben annullata con un dritto a rientrare. Seconda parità

21.01 – Sbagliato il tempismo della palla corta e Krajinovic concede la palla del contro-break





21.01 – Brutto errore di dritto e si va ai vantaggi

21.00 – Serve and volley. 30 pari

20.59 – Servizio vincente. 15-30

20.59 – Rovescio del serbo in rete. 0-30

20.56 – BREAK KRAJINOVIC! Largo di poco il dritto di Federer, autore di un game con diversi errori. 1-2

20.56 – Largo anche il dritto e tre palle break concesse. 0-40

20.55 – Gran recupero del serbo sulla volée dello svizzero. 0-30





20.54 – 1-1 e servirà di nuovo Federer

20.53 – Scambio davvero tirato e vinto infine dal nativo di Sombor, con un rovescio lungolinea. Vantaggio interno

20.52 – Ottima prima esterna di Krajinovic. 40 pari

20.52 – Gran dritto in top-spin per l’elvetico e palla break: 30-40

20.51 – Federer attacca con il dritto ma viene passato dall’avversario. 30-15





20.50 – Doppio fallo del serbo. 15 pari

20.49 – Altro ace per chiudere il game. 1-0

20.48 – Ace dello svizzero, poi non riesce ad agganciare il pallonetto di Krajinovic. 40-30

20.47 – Inizia il match, serve Federer

20.39 – Giocatori in campo per il riscaldamento

20.25 – Kvitova si impone su Garcia con un doppio 6-3 6-3 e si qualifica per i quarti del Wta Miami. A breve toccherà all’elvetico ed al serbo

20.02 – Si dovrebbe ricominciare a breve

19.21 – Le condizioni del tempo non mutano e non si tornerà a giocare prima delle 20.00 italiane

18.29 – Partita sospesa per pioggia sul 6-3 5-2 in favore della ceca

17.05 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. Sta per iniziare il match Wta tra Kvitova e Garcia, a seguire toccherà a Federer e Krajinovic. A più tardi

Federer continua il suo percorso nell’Atp Miami

Il nativo di Basilea, n°4 del seeding in questo 1000 della Florida, dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il moldavo Radu Albot, se la vedrà al terzo incontro contro il serbo Filip Krajinovic (n°103 Atp, che ha avuto la meglio sul francese Pierre-Hugues Herbert e sull’elvetico Stan Wawrinka), con il quale è avanti per 2-0 nei precedenti.

Il nativo di Sombor ha iniziato il 2019 direttamente all’Australian Open, perdendo al terzo turno contro il croato Borna Coric. Raggiunge poi i quarti di finale a Montpellier (battuto dal ceco Tomas Berdych) e viene sconfitto all’esordio a Marsiglia, mentre ad Indian Wells raggiunge il terzo turno sia nel Challenger che nel torneo principale (dove cede il passo allo spagnolo Rafael Nadal).

Federer-Krajinovic: i precedenti

Basilea 2018 – Cemento indoor – Primo turno – FEDERER b. Krajinovic 6-2 4-6 6-4

Indian Wells 2018 – Cemento – Terzo turno – FEDERER b. Krajinovic 6-2 6-1

Federer-Krajinovic, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.