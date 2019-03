LIVE Federer-Medvedev, diretta e risultato in tempo reale Atp Miami 2019: inizio ore 20.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(4) ROGER FEDERER – (13) DANIIL MEDVEDEV, secondo incontro sullo Stadium non prima delle 20.00 italiane (dopo il match Wta Wang-Halep)

Quarto turno Masters 1000 Miami 2019 (cemento)

19.46 – Halep batte Wang col punteggio di 6-4 7-5

19.00 – La rumena ha vinto il primo set per 6-4

18.04 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. Sta per iniziare il quarto di finale femminile tra Wang ed Halep, a seguire toccherà all’incontro dell’Atp Miami tra Federer e Medvedev. A più tardi

Federer affronta Medvedev per entrare nei migliori 8 dell’Atp Miami

Il nativo di Basilea, n°4 del seeding in questo 1000 della Florida, dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il moldavo Radu Albot ed il serbo Filip Krajinovic, troverà nel quarto turno il russo Daniil Medvedev (testa di serie n°13, che ha avuto la meglio sul francese Adrian Mannarino e sullo statunitense Reilly Opelka dopo il bye del primo turno), con il quale è avanti per 2-0 nei precedenti. Il match si sarebbe dovuto svolgerà nella giornata di martedì 26 marzo ma, a causa della pioggia, è stato rinviato alla giornata odierna (mercoledì 27).

Il nativo di Mosca ha iniziato il 2019 a Brisbane, dove raggiunge la finale ma viene sconfitto dal giapponese Kei Nishikori, mentre all’Australian Open giunge sino al quarto turno e si arrende al futuro vincitore, il serbo Novak Djokovic. Il primo titolo stagionale è solo rimandato ed arriva nel successivo torneo di Sofia, dove ha la meglio nell’ultimo atto sull’ungherese Marton Fucsovics; raggiunge poi la semifinale a Rotterdam prima di subire una battuta d’arresto all’esordio a Dubai e non andare oltre il terzo turno nel Masters 1000 di Indian Wells.

Federer-Medvedev: i precedenti

Basilea 2018 – Cemento indoor – Semifinale – FEDERER b. Medvedev 6-1 6-4

Shanghai 2018 – Cemento – Secondo turno – FEDERER b. Medvedev 6-4 4-6 6-4

Federer-Medvedev, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.