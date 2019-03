LIVE Federer-Tsitsipas, diretta e risultato in tempo reale finale Atp Dubai 2019: inizio ore 16.00

DIRETTA FEDERER-TSITSIPAS ATP DUBAI. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(2) ROGER FEDERER – (5) STEFANOS TSITSIPAS, secondo incontro sul Centre Court non prima delle 16.00 italiane (dopo la finale di doppio)

Finale Atp 500 Dubai 2019 (cemento)

Solo Tsitsipas tra Federer ed il suo 100° titolo

Il nativo di Basilea, n°2 del seeding del 500 emiratino e 7 della classifica Atp, dopo aver sconfitto il tedesco Philipp Kohlschreiber, lo spagnolo Fernando Verdasco, l’ungherese Marton Fucsovics ed il croato Borna Coric, affronterà nell’ultimo atto il greco Stefanos Tsitsipas (n°11 Atp e testa di serie n°5, già certo però della top-10), che ha avuto la meglio contro l’australiano Matthew Ebden, il bielorusso Egor Gerasimov, il polacco Hubert Hurkacz ed il francese Gael Monfils. Un solo precedente tra i due e risale allo scorso Australian Open, nel quale il giovane ellenico ha avuto la meglio in quattro set (mentre l’elvetico aveva vinto lo scontro nella Hopman Cup, torneo di esibizione).

Federer ha iniziato il 2019 nella sopracitata Hopman Cup, dove ha vinto per il secondo anno di fila in coppia con Belinda Bencic. Partecipa quindi al primo slam dell’anno e si ferma al quarto turno proprio contro il greco, prima di tornare a giocare a Dubai. Il nativo di Atene inizia anche lui allo stesso modo l’anno e compie l’exploit nell’Australian Open, raggiungendo la prima semifinale Slam della carriera ma subendo poi una lezione dallo spagnolo Rafael Nadal. In seguito raggiunge i quarti di finale a Sofia (sconfitto da Monfils) e perde all’esordio a Rotterdam, salvo poi riscattarsi a Marsiglia dove ottiene il terzo titolo della carriera (battendo nell’ultimo atto il kazako Mikhail Kukushkin)

Federer-Tsitsipas: i precedenti

Australian Open 2019 – Cemento – Quarto turno – TSITSIPAS b. Federer 6-7(11) 7-6(3) 7-5 7-6(5)

Federer-Tsitsipas, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.