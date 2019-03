Fognini-Bautista Agut 4-6 4-6, Atp Miami 2019: l’azzurro si ferma al terzo turno

Termina al terzo turno il cammino di Fabio Fognini nell’Atp Miami. L’azzurro, n°15 del seeding, ha avuto la peggio contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, il quale si è imposto per 6-4 6-4 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Il tennista di Castellon De La Plana avanza così al quarto turno ed attende il vincente dell’incontro Djokovic-Delbonis, mentre il taggiasco può recriminare parecchio per la sua discontinuità nel gioco, non confermando il contro-break a fine primo set ed il vantaggio all’inizio e alla fine del secondo parziale, concedendo al rivale ben quattro game consecutivi (dal 4-2 in suo favore al 6-4 conclusivo).

(15) FABIO FOGNINI – (22) ROBERTO BAUTISTA AGUT 4-6 4-6, Court 1

Terzo turno Masters 1000 Miami 2019 (cemento)

19.38 – GAME, SET AND MATCH BAUTISTA AGUT! Lungo il dritto dell’azzurro e l’incontro si chiude dopo 1h e 24′ (46′ la durata del secondo parziale)

19.37 – Il nastro devia in corridoio il dritto: 30-40 e match point

19.36 – Altro game combattuto sul servizio di Fognini. 30 pari

19.33 – Lo spagnolo tiene la battuta a 0. 4-5

19.31 – Servizio e drop shot. 15-0

19.30 – BREAK BAUTISTA! Dritto a rientrare a segno dopo una buona risposta e set di nuovo in equilibrio. 4-4

19.30 – Smorzata in rete e tre palle break concesse all’avversario. 0-40

19.30 – Fognini inizia male al servizio. 0-30

19.27 – Bautista tiene la battuta a 30. 4-3

19.24 – Doppio fallo dello spagnolo. 15 pari

19.23 – L’azzurro conferma a fatica il break. 4-2

19.22 – Ben annullata a rete. Terza parità

19.22 – Doppio fallo di Fognini ed altra possibilità di contro-break

19.21 – Seconda parità

19.21 – Scambio con variazioni ma sulla battaglia di dritto la spunta l’azzurro. Vantaggio interno

19.20 – Dritto in corridoio. 40 pari

19.19 – Bravo l’azzurro ad allontanare lo spagnolo dalla riga di fondo. 30 pari

19.17 – Bello scambio tra i due e alla fine Bautista chiude col passante di dritto. 0-15

19.15 – BREAK FOGNINI! Altro grave errore di rovescio per lo spagnolo. 3-2

19.14 – Risposta di rovescio larga di pochissimo. 15-40

19.13 – Ancora un’ottima risposta e si procura tre chance di break. 0-40

19.12 – Stecca anche il rovescio Bautista, dopo uno scambio ben gestito da Fognini. 0-30

19.11 – Il nastro è amico del taggiasco. 0-15

19.10 – Game a 0 anche per Fognini. 2-2

19.09 – Punto chiuso dall’azzurro con lo smash. 15-0

19.07 – Ottimo game al servizio per lo spagnolo (vinto a 0). 1-2

19.04 – CONTRO-BREAK BAUTISTA! Deliziosa palla corta del taggiasco ma ottimo recupero da parte del nativo di Castellon De La Plana. 1-1 e warning per Fognini

19.04 – Altra stecca di dritto per Fognini e palla del contro-break

19.04 – Dritto sballato e game ai vantaggi

19.03 – Ottima parata a rete per l’azzurro. 40-30

19.02 – Gran dritto a sventaglio per lo spagnolo (confermato dal falco). 15-30

19.00 – BREAK FOGNINI! Rovescio in rete per Bautista: 1-0

18.59 – Punto vinto a rete e terza occasione per il break conquistata

18.59 – Dritto in rete e si va ai vantaggi

18.58 – Dritto steccato. 30-40

18.58 – L’azzurro è nuovamente aggressivo in risposta e prova subito a prendersi il break. 15-40

18.56 – Dopo il toilet break inizia il secondo set, con ancora lo spagnolo al servizio

18.52 – GAME AND FIRST SET BAUTISTA AGUT! Si riprende subito il vantaggio e chiude il parziale dopo 38′

18.52 – Larghissimo il dritto dell’azzurro e tre set point. 0-40

18.51 – Bautista prova la reazione. 0-30

18.48 – CONTRO-BREAK FOGNINI! Scambio duro tra i due ed il taggiasco si è dimostrato un diesel, migliorando di game in game. 4-5

18.47 – Forza troppo il rovescio lo spagnolo e concede due chance di contro-break. 15-40

18.46 – Il nastro dà una mano e permette all’azzurro di avanzare prima col dritto e poi di chiudere al volo. 15-30

18.45 – Fognini sorprende l’avversario con un dritto in contropiede. 0-15

18.44 – L’azzurro tiene agevolmente la battuta. 3-5 ed ora Bautista potrebbe chiudere il set

18.44 – Dritto che pizzica la riga esterna. 40-15

18.43 – Ace per Fognini. 15-0

18.41 – Servizio e palla corta a chiudere il game. 2-5

18.40 – Servizio e dritto in contropiede per lo spagnolo. 40-15

18.40 – Gran dritto lungolinea. 30-15

18.38 – Scambio molto lungo: l’azzurro stecca alla fine con il dritto e dà un calcio alla racchetta. 15-0

18.37 – Game Fognini. 2-4

18.37 – Drop shot vincente. 40-15

18.36 – Rimedia con un bel dritto a rientrare dopo il servizio. 15 pari

18.36 – Doppio fallo del taggiasco. 0-15

18.34 – Lungo il rovescio e Bautista mantiene il proprio vantaggio. 1-4

18.33 – Il nastro respinge un buon dritto di Fognini. 40-15

18.31 – Servizio e dritto per lo spagnolo. 15 pari

18.29 – Secondo ace centrale e game vinto dall’azzurro. 1-3

18.29 – Servizio e rovescio. 40-15

18.28 – Dritto sballato da parte di Bautista. 30-0

18.27 – Ace al centro, con effetto a rientrare, per Fognini. 15-0

18.25 – Che poi riesce a confermare il break. 0-3

18.24 – Doppio fallo dello spagnolo. 40-15

18.22 – BREAK BAUTISTA! Dritto dell’azzurro che mette in difficoltà lo spagnolo ma quest’ultimo recupera e poi finisce in rete il dritto successivo. 0-2

18.21 – Dritto in rete per Fognini e palla break concessa

18.20 – Buona parata a rete e recuoero dal 40-15. Parità

18.18 – Rovescio in rete per lo spagnolo. 30-15

18.18 – Il dritto successivo finisce in corridoio. 15 pari

18.17 – Attacco a rete di Bautista ma l’azzurro riesce a passarlo con il dritto. 15-0

18.16 – Che poi tiene la battuta senza problemi. 0-1

18.15 – Due buone prime per lo spagnolo. 30 pari

18.15 – Parte subito forte in risposta Fognini. 0-30

18.14 – Inizia il match, serve Bautista Agut

18.05 – Giocatori in campo per il riscaldamento

17.52 – E’ appena terminato l’incontro di doppio. A breve scenderanno in campo l’italiano e lo spagnolo

16.16 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. Sta per iniziare il primo incontro sul Court 1 dell’Atp Miami ed è un doppio, a seguire toccherà a Fognini e Bautista Agut. A più tardi

Fognini se la vedrà con Bautista nel 3° turno dell’Atp Miami

Il taggiasco, n°15 del seeding in questo 1000 della Florida, dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto l’argentino Guido Andreozzi, affronterà nel terzo incontro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (che ha avuto la meglio sul serbo Janko Tipsarevic dopo il bye al 1° turno), con il quale è avanti per 6-2 nei precedenti.

Fognini ha iniziato il suo 2019 ad Auckland, dove ha raggiunto i quarti di finale, per poi fermarsi al terzo turno dell’Australian Open (battuto dallo spagnolo Pablo Carreño Busta). Deludente il prosieguo nei tornei successivi, con le sconfitte sulla terra battuta sudamericana al secondo turno di Cordoba e Buenos Aires, al primo di Rio de Janeiro (perdendo contro il canadese Felix Auger-Aliassime) ed infine anche nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells.

Il nativo di Castellon De La Plana, invece, ha cominciato l’anno a Doha, dove ha sconfitto in semifinale il n°1 al Mondo Novak Djokovic e poi ha vinto il titolo contro il ceco Tomas Berdych, spingendosi sino ai quarti di finale nel primo Slam stagionale (miglior risultato per lui in un Major), dove cede al greco Stefanos Tsitsipas. A Sofia è costretto al ritiro prima dell’incontro dei quarti e poi raggiunge il secondo turno sia a Dubai che ad Indian Wells.

Fognini-Bautista Agut: i precedenti

San Pietroburgo 2017 – Cemento indoor – Semifinale – FOGNINI 2-6 7-6(7) 7-6(5)

Gstaad 2017 – Terra battuta – Semifinale – FOGNINI 5-7 6-2 6-3

Stoccarda 2014 – Terra battuta – Semifinale – BAUTISTA AGUT 6-3 6-4

Montecarlo 2014 – Terra battuta – Secondo turno – FOGNINI 7-6(6) 6-4

Miami 2014 – Cemento – Terzo turno – FOGNINI 4-6 6-3 6-3

Stoccarda 2013 – Terra battuta – Semifinale – FOGNINI 6-1 6-3

Australian Open 2013 – Cemento – Primo turno – BAUTISTA AGUT 6-0 2-6 6-4 3-6 6-1

San Pietroburgo 2012 – Cemento indoor – Quarti di finale – FOGNINI 6-4 7-6(1)

Fognini-Bautista Agut, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.