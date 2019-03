CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA LIVE DI PSG-MANCHESTER UNITED

Questa sera proseguono le grandi emozioni della Champions League, con Psg-Manchester United. Alle ore 21 al Parco dei Principi si sfidano due squadre in momenti storici differenti. Da una parte il Psg, alla ricerca della grande affermazione in campo europeo dopo anni di bocconi amari, mentre dall’altra il Manchester United: non ai livelli dell’epoca d’oro di Alex Ferguson, ma comunque in ottimo momenti di forma dopo l’arrivo in panchina di Solskjaer. Una doppia sfida che, all’andata, ha visto prevalere i francesi per 2-0. Le reti decisive sono state realizzate da Kimpembe e Mbappe nella ripresa: un risultato che mette la formazione di Tuchel in una posizione di notevole vantaggio. Sarà un errore però da parte dei transalpini sottovalutare l’orgoglio dei Red Devils. Vietato quindi concedersi distrazioni, per evitare l’ennesima delusione europea di questi anni.

Psg-Manchester United: probabili formazioni

Come arriva il Psg – La formazione allenata da Tuchel si presenta nelle migliori condizioni alla sfida contro il Manchester United. I francesi sono reduci da ben otto vittorie consecutive tra tutte le competizioni e intendono non farsi sfuggire l’occasione di continuare ad inseguire il sogno Champions. Contro i Red Devils Tuchel dovrà ancora fare a meno di Neymar, ma potrebbe schierare nuovamente in attacco Cavani. L’ex bomber del Napoli dovrebbe però partire dalla panchina lasciando il posto a Mabappe supportato dal trio composto da Draxler-Di Maria e Dani Alves. Marquinhos giocherà in mediana vicino a Verratti, invece che nel ruolo di difensore centrale.

Probabile formazione: Buffon; Kehner, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat; Marquinhos, Verratti; Draxler, Di Maria, Dani Alves; Mbappe.

Come arriva il Manchester United – I Red Devils hanno dato una decisa svolta alla loro stagione dopo l’avvicendamento in panchina tra Mourinho e Solskjaer. Con il norvegese in panchina, il Manchester United ha conquistato 13 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta in tutte le competizioni. L’unico k.o. è stato proprio contro il Psg all’andata, complicando molto il cammino in Champions League. Contro i francesi, Solskjaer deve fare i conti con molte assenze importanti. Tra infortuni e squalifiche, mancheranno giocatori del calibro di Jones, Pogba, Herrera, Lingard e Martial. Probabile un 4-4-2, con Lukaku e Rashford come coppia d’attacco.

Probabile formazione: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Dalot, McTominay, Pereira, Fred; Lukaku, Rashford.