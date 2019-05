Federer-Monfils 6-0 4-6 7-6 (Video Highlights Atp Madrid 2019): lo svizzero vince un match folle e vola ai quarti

Match da montagne russe per Roger Federer nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Lo svizzero, testa di serie n°4, ha sconfitto per la decima volta in carriera il transalpino Gael Monfils, con il punteggio di 6-0 4-6 7-6(3) dopo due ore ed un minuto di gioco ed ottiene la vittoria n°1200 in carriera; nei quarti di finale il suo avversario sarà l’austriaco Dominic Thiem (che è avanti per 3-2 nei precedenti).

Nel primo set assistiamo ad un one-man show, con la complicità di un nativo di Parigi piuttosto assente, che termina con un bagel in appena diciannove minuti. Il secondo set vede una reazione di Monfils, che prima si porta avanti sul 4-1 e poi si fa riprendere sul 4-4; negli ultimi due game riesce a salvare un ulteriore break point e a chiudere il parziale sul servizio di Federer. Nel terzo set assistiamo quasi ad un replay del secondo, con il francese subito avanti sul 4-1 e l’elvetico capace di recuperare terreno: la differenza è che soffre ancora ma riesce a cancellare due match point prima di portare a casa il tie-break per sette punti a tre.

(4) ROGER FEDERER – (15) GAEL MONFILS 6-0 4-6 7-6(3), Manolo Santana

Terzo turno Masters 1000 Madrid 2019 (terra battuta)

18.09 – GAME, SET AND MATCH FEDERER! Chiusura dell’incontro sul proprio servizio dopo 2h e 1′, vincendo l’ultimo parziale per 7-3 dopo 1h e 1′

18.08 – Contropiede di rovescio di Monfils, che annulla il primo. 6-2

18.08 – Serve and volley e poi grande riflesso sotto rete. 6-1 e cinque match point di fila per il nativo di Basilea

18.07 – Si cambia campo sul 5-1

18.06 – Lo slice in avanzamento del francese termina in corridoio. 4-1

18.05 – L’elvetico si porta sul 3-0

18.04 – Si inizia con un doppio fallo di Monfils. 1-0

18.03 – Gran dritto a sventaglio di Federer. TIE-BREAK

18.02 – Il nastro dà una piccola mano e con il rovescio si procura un’altra chance per il 6-6

18.01 – Terza parità, con lo svizzero che manca la palla del tie-break

18.00 – Dritto in avanzamento a segno. Seconda parità

17.59 – Rovescio in rete e secondo match point per il nativo di Parigi

17.58 – Scambio a rete vinto da Federer, che chiude in smash. Parità

17.58 – Troppo morbida la volée ed arriva il passante di rovescio: match point. 30-40

17.57 – Serve and volley. 30 pari

17.57 – Dritto sulla riga per il transalpino e dritto steccato dall’elvetico. 15-30

17.56 – In corridoio il dritto inside-out di Federer. 0-15

17.53 – Servizio e dritto: 5-6 e si è guadagnato almeno il tie-break

17.53 – Dritto a sventaglio di Monfils e palla game

17.52 – Buona prima al centro. 40 pari

17.52 – Gran prima ma straordinaria difesa del nativo di Basilea. 30-40 e palla break

17.52 – Doppio fallo del francese. 30 pari

17.51 – Slice di rovescio dello svizzero che da difensivo si tramuta in offensivo. 15 pari

17.50 – Che poi stecca la risposta successiva. 5-5

17.49 – Risposta velenosa di Monfils. 40-15

17.49 – Prima un dritto profondo, poi un’altra chiusura al volo. 40-0

17.49 – Gran parata a rete di Federer. 30-0

17.46 – Servizio vincente per il transalpino. 4-5

17.45 – Game folle (e specchio dell’incontro) e altro doppio fallo. Parità

17.45 – Ancora un ace. 40-30

17.45 – Reagisce con un ace. 30 pari

17.44 – Doppio fallo di Monfils. 15-30

17.44 – Accelerazione di dritto e chiusura con lo smash. 15 pari

17.42 – Serve and volley per lo svizzero ed il lob dell’avversario finisce lunghissimo. 4-4

17.41 – Dritti profondi da parte del francese. 30-15

17.41 – Gran volée alta. 30-0

17.38 – CONTRO-BREAK FEDERER! Prosegue l’andamento folle di questo match. 3-4

17.38 – 30-40 ed altra chance di contro-break

17.37 – Turno di battuta complicato per il transalpino. 30 pari

17.36 – Poi arriva un rovescio steccato. 15 pari

17.35 – Dritto incrociato a segno. 0-15

17.34 – Game a 0 per il nativo di Basilea. 2-4

17.31 – Monfils resta avanti e si porta sul 4-1

17.31 – Ace e vantaggio interno

17.30 – Lungo il pallonetto del francese. 40 pari

17.30 – Duello vinto a rete da Federer. 40-30

17.27 – Game a 15 per l’elvetico, che si sblocca in questo ultimo parziale. 1-3

17.23 – Monfils riesce a confermare il proprio vantaggio. 0-3

17.22 – Dritto in rete per Federer. 40 pari

17.21 – Largo il rovescio del transalpino e palla del contro-break. 30-40

17.21 – Punto vinto a rete dal nativo di Basilea. 30 pari

17.19 – BREAK MONFILS! Dritto steccato dallo svizzero (che poi si prende anche un warning per linguaggio scurrile) a cui segue un dritto sulla riga.

17.18 – Buona difesa del francese e dritto steccato da Federer. 30-40 e subito concede un’altra palla break

17.18 – Seconda al centro piuttosto profonda. 30 pari

17.17 – Ottimi angoli trovati dai dritti di entrambi ma alla fine è Monfils a vincere il punto. 15-30

17.17 – Serve and volley. 15 pari

17.16 – Lo svizzero prova la chiusura al volo ma si fa passare dal dritto dell’avversario. 0-15

17.15 – Dritto steccato da Federer. 0-1

17.14 – Dopo l’ace manda il dritto in corridoio. 40-15

17.13 – Inizia il terzo e decisivo set, con ancora il nativo di Parigi alla battuta

17.08 – GAME AND SECOND SET MONFILS! Altro errore dell’elvetico e parziale chiuso dopo 41′

17.08 – Annullato il primo con un dritto lungolinea in avanzamento. 30-40

17.07 – Il game precedente ha rinfrancato il francese: 15-40 e due set point

17.06 – Largo il dritto incrociato di Federer. 15 pari

17.03 – Monfils alla fine trova due belle prime e si porta sul 5-4

17.02 – Terza parità

17.01 – Non gli riesce poi la contro-smorzata. Seconda parità

17.00 – Rovescio lungolinea con effetto a rientrare (dopo 23 colpi): palla game

16.59 – Ottimi riflessi sotto rete del transalpino. Vantaggi

16.58 – 30-40 ed altra palla break conquistata

16.58 – Dritto profondo ed errore col medesimo fondamentale da parte dello svizzero. 30 pari

16.57 – Largo il rovescio di Monfils. 15-30

16.56 – Ottima seconda di servizio e game a 0 per Federer. 4-4

16.56 – Ace. 40-0

16.55 – Servizio e smash. 30-0

16.53 – CONTRO-BREAK FEDERER! Secondo doppio fallo di fila per il francese. 3-4

16.52 – Prosegue la follia di questo match: doppio fallo e terza palla break

16.52 – Volée facile affossata in rete da Monfils. Quarta parità

16.51 – Servizio e dritto. Terza parità

16.51 – Dritto clamoroso in rete e seconda chance di break concessa

16.50 – Ace del transalpino. Seconda parità

16.50 – Palla break per il nativo di Basilea, la prima in questo secondo set

16.49 – Game ai vantaggi

16.48 – Passante al corpo di Federer. 30 pari

16.46 – Dritto in rete del francese. 2-4

16.46 – Ace ed ottima prima dell’elvetico. 40-0

16.43 – Federer non riesce a rispondere come nel primo set e Monfils tiene ancora la battuta a 0. 1-4 (incontro di “pura follia” sino ad ora)

16.42 – Lo svizzero si sblocca in questo secondo parziale. 1-3

16.41 – Ace. 40-30

16.41 – Doppio fallo. 30 pari

16.40 – Federer affossa in rete una comoda volée. 0-15

16.37 – Passante col rovescio incrociato ed il transalpino conferma il break a 0. 0-3

16.36 – Dritto incrociato a rientrare che pizzica la riga. 15-0

16.35 – BREAK MONFILS! Il nastro gli dà una mano e chiude lo scambio col dritto incrociato. 0-2

16.34 – Passante con il rovescio lungolinea. 15-40 ed il francese si procura due palle break

16.33 – Buona prima. 15-30

16.33 – Dritto steccato da Federer. 0-30

16.31 – Risposta di dritto in rete per il nativo di Basilea e Monfils si blocca in questo match. 0-1

16.31 – Servizio e dritto. 40-15

16.29 – Inizia il secondo set, serve ancora il nativo di Parigi

16.27 – GAME AND FIRST SET FEDERER! Lunga la risposta di rovescio di Monfils e parziale chiuso in appena 19′

16.26 – Altra ottima seconda: 40-0 e tre set point per l’elvetico

16.26 – Dritto steccato dal transalpino. 30-0

16.23 – TRIPLO BREAK FEDERER! Il nativo di Basilea è chirurgico e può chiudere il primo set con un bagel. 5-0

16.23 – Ottima prima. 30-40

16.22 – Federer spinge in risposta e Monfils non tiene più una palla in campo. 15-40 e doppia possibilità del triplo break

16.22 – Poi perde i due punti successivi, il secondo con un rovescio in rete. 15-30

16.21 – Ace del francese. 15-0

16.21 – Altro game tranquillo al servizio per lo svizzero e doppio vantaggio confermato (a 15). 4-0

16.17 – DOPPIO BREAK FEDERER! Non riesce al francese la chiusura al volo dopo il passante. 3-0

16.17 – 15-40 e due possibilità di doppio break

16.16 – Poi Monfils evita di farsi sorprendere e chiude di dritto. 15-30

16.16 – Sul servizio del francese prima chiude in smash e poi col dritto. 0-30

16.14 – Ace esterno prima e dritto all’incrocio delle righe poi. Break confermato da Federer e 2-0

16.13 – Spinge col rovescio e costringe Monfils all’errore di dritto. 40 pari

16.13 – Buona prima. 30-40

16.12 – Brutto game al servizio per l’elvetico. 15-40 e subito due chance di contro-break

16.10 – BREAK FEDERER! Il transalpino annulla le prime due chance ma poi nulla può sulla terza. 1-0

16.08 – Inizia il match, serve Monfils

16.01 – Giocatori in campo per il riscaldamento

15.35 – Il serbo ha battuto il francese per 6-1 7-6(2) e quindi l’incontro tra lo svizzero e l’altro francese è confermato per le 16.00 italiane

14.00 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e bentornati per un’altra diretta scritta. A breve inizierà l’incontro tra Djokovic e Chardy sul Manolo Santana, a seguire e non prima delle 16.00 toccherà a Federer e Monfils

Federer affronterà Monfils nel terzo turno dell’Atp Madrid

L’elvetico (n°4 del seeding in questo 1000 spagnolo), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il francese Richard Gasquet, se la vedrà con il connazionale di quest’ultimo Gael Monfils (che ha avuto la meglio contro l’italiano Andreas Seppi e l’ungherese Marton Fucsovics). Tredici i precedenti ed il nativo di Basilea è avanti per 9-4, di ben sette disputati proprio sul rosso (parziale di 5-2).

Il nativo di Parigi ha iniziato il 2019 direttamente all’Australian Open e si è fermato al secondo turno. Prosegue giocando due tornei sul cemento indoor, raggiungendo la semifinale a Sofia ed ottenendo il primo titolo stagionale a Rotterdam (sconfiggendo in finale lo svizzero Stan Wawrinka); colleziona poi un’altra semifinale a Dubai e si ritira prima di scendere in campo nei quarti del Masters 1000 di Indian Wells (problemi al tendine d’Achille). Rientra quindi durante la stagione “ufficiale” sulla terra battuta e raggiunge i quarti di finale ad Estoril.

Federer – Monfils: i precedenti

Roland Garros 2015 – Terra battuta – Quarto turno – FEDERER 6-3 4-6 6-4 6-1

Montecarlo 2015 – Terra battuta – Terzo turno – MONFILS 6-4 7-6(5)

Coppa Davis 2014 – Terra battuta indoor – Finale – MONFILS 6-1 6-4 6-3

US Open 2014 – Cemento – Quarti di finale – FEDERER 4-6 3-6 6-4 7-5 6-2

Cincinnati 2014 – Cemento – Terzo turno – FEDERER 6-4 4-6 6-3

Shanghai 2013 – Cemento – Terzo turno – MONFILS 6-4 6-7(5) 6-3

Roland Garros 2011 – Terra battuta – Quarti di finale – FEDERER 6-4 6-3 7-6(3)

Parigi Bercy 2010 – Cemento indoor – Semifinale – MONFILS 7-6(7) 6-7(1) 7-6(4)

Roland Garros 2009 – Terra battuta – Quarti di finale – FEDERER 7-6(6) 6-2 6-4

Roland Garros 2008 – Terra battuta – Semifinale – FEDERER 6-2 5-7 6-3 7-5

Montecarlo 2008 – Terra battuta – Terzo turno – FEDERER 6-3 6-4

Miami 2008 – Cemento – Secondo turno – FEDERER 6-3 6-4

Doha 2006 – Cemento – Finale – FEDERER 6-3 7-6(5)

Federer-Monfils, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.