LIVE Federer-Ruud, diretta e risultato in tempo reale Roland Garros 2019: inizio ore 12.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(3) ROGER FEDERER – CASPER RUUD, secondo incontro sul Suzanne Lenglen a partire dalle 11.00 italiane (dopo Mertens-Sevastova)

Terzo turno Roland Garros 2019 (Torneo del Grande Slam, terra battuta)

Federer se la vedrà con Ruud nel terzo turno del Roland Garros

Il nativo di Basilea, n°3 del seeding nel secondo Slam dell’anno (nel quale è ritornato dopo dopo tre anni di assenza), dopo aver sconfitto l’italiano Lorenzo Sonego ed il lucky loser tedesco Oscar Otte affronterà nel secondo turno il norvegese Casper Ruud (che ha avuto la meglio sul lettone Ernests Gulbis e l’azzurro Matteo Berrettini). Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Federer ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, dove ha vinto per il secondo anno di fila in coppia con Belinda Bencic. Partecipa quindi all’Australian Open ma è costretto a cedere al quarto turno contro il greco Stefanos Tsitsipas; nel successivo torneo di Dubai riesce ad ottenere il traguardo dei 100 titoli in carriera, sconfiggendo in finale proprio il tennista ellenico.

Nel primo Masters 1000 dell’anno (ad Indian Wells) arriva all’atto finale senza perdere un set ma poi è costretto a cedere il passo proprio all’austriaco Dominic Thiem, mentre si riscatta in quello successivo di Miami e batte nell’ultimo atto lo statunitense John Isner (campione uscente). Torna poi a giocare sul rosso dopo due anni di assenza e raggiunge i quarti sia nel 1000 di Madrid che in quello di Roma (dove si ritira prima di scendere in campo contro il greco Stefanos Tsitsipas).

Il tennista di Oslo, invece, ha cominciato l’anno raggiungendo i quarti di finale al Challenger di Playford, salvo non qualificarsi per lo Slam australiano. Partecipa poi al Challenger di Koblenz ed arriva al terzo turno, per poi iniziare a giocare tornei sulla terra battuta: quarti a Rio De Janeiro e semifinale a San Paolo; conclude poi la prima parte di stagione arrivando al terzo turno del Challenger di Phoenix e perdendo all’esordio a Miami. Gioca poi a Houston ed agli Internazionali d’Italia: nel torneo nordamericano arriva la prima finale Atp ma è stato sconfitto dal cileno Christian Garin, mentre nel secondo caso ha raggiunto il terzo turno.

Federer – Ruud, i precedenti

Confronto inedito

Federer – Ruud, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Eurosport, con la possibilità di usufruire del servizio streaming tramite Eurosport Player, ma anche su Sky Go e TIMvision.