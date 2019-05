LIVE Federer-Thiem, diretta e risultato in tempo reale Atp Madrid 2019: inizio ore 17.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(4) ROGER FEDERER – (5) DOMINIC THIEM, terzo match sul Manolo Santana non prima delle 17.00 italiane (dopo Bencic-Halep)

Quarti di finale Masters 1000 Madrid 2019 (terra battuta)

Federer sfiderà Thiem per un posto in semifinale all’Atp Madrid

L’elvetico (n°4 del seeding in questo 1000 spagnolo), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto i francesi Richard Gasquet e Gael Monfils, affronta nei quarti di finale Dominic Thiem (che ha avuto la meglio contro lo statunitense Reilly Opelka e l’italiano Fabio Fognini, dopo aver avuto anche lui un bye al primo turno). Cinque i precedenti ed l’austriaco è avanti per 3-2, di cui uno solo su terra battuta (Roma 2016).

Federer ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, dove ha vinto per il secondo anno di fila in coppia con Belinda Bencic. Partecipa quindi all’Australian Open ma è costretto a cedere al quarto turno contro il greco Stefanos Tsitsipas; nel successivo torneo di Dubai riesce ad ottenere il traguardo dei 100 titoli in carriera, sconfiggendo in finale proprio il tennista ellenico. Nel primo Masters 1000 dell’anno (ad Indian Wells) arriva all’atto finale senza perdere un set ma poi è costretto a cedere il passo proprio a Thiem, mentre si riscatta in quello successivo di Miami e batte nell’ultimo atto lo statunitense John Isner (campione uscente).

Il nativo di Wiener Neustadt, invece, ha cominciato l’anno con una sconfitta all’esordio a Doha, alla quale segue il ritiro durante il secondo turno dello Slam australiano. Si reca quindi sulla terra battuta sudamericana ed ottiene la semifinale a Buenos Aires ma viene battuto al primo turno a Rio De Janeiro. Nel 1000 di Indian Wells riesce ad ottenere il primo titolo in questa categoria di tornei sconfiggendo (come detto in precedenza) proprio Federer, mentre a Miami è già fuori al secondo turno. Sul rosso europeo raggiunge ancora il secondo turno al 1000 di Montecarlo ma a Barcellona arriva il secondo titolo stagionale (battendo in semifinale lo spagnolo Rafael Nadal e nell’ultimo atto il russo Daniil Medvedev).

Federer – Thiem: i precedenti

Indian Wells 2019 – Cemento – Finale – THIEM 3-6 4-6 6-3 7-5

Atp Finals Londra 2018 – Cemento indoor – Round Robin – FEDERER 6-2 6-3

Stoccarda 2016 – Erba – Semifinale – THIEM 3-6 7-6(7) 6-4

Roma 2016 – Terra battuta – Terzo turno – THIEM 7-6(2) 6-4

Brisbane 2016 – Cemento – Semifinale – FEDERER 6-1 6-4

Federer-Thiem, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.