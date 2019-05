LIVE Roland Garros 2019, diretta risultati in tempo reale del 28 maggio: Fognini-Seppi ore 11.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

ROLAND GARROS 2019: RISULTATI 28 MAGGIO (Terza giornata)

Court Philippe Chatrier

Ore 11.00: John Millman vs (5) Alexander Zverev | Primo turno

a seguire: (1) Naomi Osaka vs A K Schmiedlova | Primo turno

a seguire: (3) Simona Halep vs Ajla Tomljanovic | Primo turno

a seguire: Taro Daniel vs (14) Gael Monfils | Primo turno

Court Susanne Lenglen

Ore 11.00: Nicolas Jarry vs (8) Juan Martin Del Potro | Primo turno

a seguire: (24) Caroline Garcia vs Mona Barthel | Primo turno

a seguire: (Q) Simone Bolelli vs (22) Lucas Pouille | Primo turno

a seguire: E Rodina vs (14) Madison Keys | Primo turno

Court Simonne Mathieu

Ore 11.00: (9) Fabio Fognini vs Andreas Seppi | Primo turno

a seguire: Jelena Ostapenko vs Viktoria Azarenka | Primo turno

a seguire: (11) Aryna Sabalenka vs Dominika Cibulkova | Primo turno

a seguire: (Q) Stefano Travaglia vs Adrian Mannarino | Primo turno

Court 1

Ore 11.00: (21) Daria Kasatkina vs (Q) Jasmine Paolini | Primo turno

non prima delle 12.00: Jeremy Chardy vs (28) Kyle Edmund 6-7(1) 7-5 4-6 6-4 5-5 | Primo turno Roland Garros (iniziato ieri)

a seguire: Steve Johnson vs (18) Roberto Bautista Agut | Primo turno

a seguire: (10) Karen Khachanov vs (PR) C-M Stebe | Primo turno

a seguire: Eugenie Bouchard vs (27) Lesia Tsurenko | Primo turno

Court 14

Ore 11.00: Taylor Fritz vs Bernard Tomic | Primo turno

non prima delle 12.00: (LL) Marie Bouzkova vs (22) Bianca Vanessa Andreescu 7-5 4-6 0-0 | Primo turno Roland Garros (iniziato ieri)

a seguire: (WC) C Paquet vs Magda Linette | Primo turno

a seguire: (WC) Gregoire Barrere vs Matthew Ebden | Primo turno

a seguire: (PR) Anna Tatishvili vs (29) Maria Sakkari | Primo turno

Court 7

Ore 11.00: Cameron Norrie vs (Q) E Benchetrit | Primo turno

a seguire: K Muchova vs (17) Anett Kontaveit | Primo turno Roland Garros (iniziato ieri)

a seguire: (23) Fernando Verdasco vs Daniel Evans | Primo turno

a seguire: I Swiatek vs (WC) S Janicijevic | Primo turno

Court 6

Ore 11.00: Monica Puig vs Kristen Flipkens | Primo turno

a seguire: Ivo Karlovic vs Feliciano Lopez | Primo turno

a seguire: (WC) A Hoang vs Damir Dzumhur | Primo turno

Court 9

Ore 11.00: (Q) Gabriel Garcia Lopez vs Federico Delbonis | Primo turno

a seguire: (Q) A Blinkova vs M Gasparyan | Primo turno

a seguire: Timea Babos vs (WC) P Hon | Primo turno

a seguire: E Rybakina vs Katerina Siniakova | Primo turno

Court 10

Ore 11.00: Yoshihito Nishioka vs Mackenzie McDonald | Primo turno

non prima delle 12.00: (Q) Kurumi Nara vs Dalila Jakupovic 7-5 5-7 0-0 | Primo turno Roland Garros (iniziato ieri)

Court 11

Ore 11.00: doppio maschile

a seguire: (30) Dusan Lajovic vs (Q) Thiago Monteiro | Primo turno

a seguire: doppio maschile

a seguire: Daria Gavrilova vs A Krunic | Primo turno

Court 12

Ore 11.00: Irina Camelia Begu vs L Zhu | Primo turno

a seguire: doppio maschile | Primo turno

a seguire: (LL) A Davidovich Fokina vs Jordan Thompson | Primo turno

a seguire: S Zheng vs (16) Q Wang | Primo turno

Court 13

Ore 11.00: (Q) Mikael Ymer vs B Rola | Primo turno

a seguire: A Anisimova vs (WC) H Tan | Primo turno Roland Garros (iniziato ieri)

a seguire: Martin Klizan vs Mikhail Kukushkin | Primo turno

Roland Garros: quattro azzurri in campo nella terza giornata

Il 27 maggio è il terzo giorno dell’edizione 2019 del Roland Garros (terzo e ultimo per quanto riguarda i primi turni), nel quale scenderanno in campo cinque italiani: Fabio Fognini e Andreas Seppi si scontreranno in un derby (primo match sul Simonne Mathieu), mentre Simone Bolelli, Stefano Travaglia e Jasmine Paolini (tutti e tre partiti dalle qualificazioni del Roland Garros) se la vedranno contro i francesi Lucas Pouille e Adrian Mannarino e la russa Daria Kasatkina, rispettivamente nel terzo incontro sul Suzanne Lenglen, nel quarto sul Simonne Mathieu e nel primo sul Campo 1.

Roland Garros 2019, dove seguire il torneo

Il Roland Garros sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Eurosport, con la possibilità di usufruire del servizio streaming tramite Eurosport Player, ma anche su Sky Go e TIMvision.