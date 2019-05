LIVE Roland Garros 2019, diretta risultati in tempo reale del 29 maggio: in campo Federer, Nadal e Berrettini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

ROLAND GARROS 2019: RISULTATI 29 MAGGIO (Quarta giornata)

Court Philippe Chatrier

Ore 11.00: (7) Sloane Stephens vs Sara Sorribes Tormo | Secondo turno

a seguire: (7) Kei Nishikori vs (PR) Jo-Wilfried Tsonga | Secondo turno

a seguire: (LL) Oscar Otte vs (3) Roger Federer | Secondo turno

a seguire: Viktoria Kuzmova vs (4) Kiki Bertens | Secondo turno

Court Susanne Lenglen

Ore 11.00: Kateryna Kozlova vs (9) Elina Svitolina | Secondo turno

a seguire: (Q) Yannick Maden vs (2) Rafael Nadal | Secondo turno

a seguire: (31) Petra Martic vs Kristina Mladenovic | Secondo turno

a seguire: Benoit Paire vs Pierre-Hugues Herbert | Secondo turno

Court Simonne Mathieu

Ore 11.00: (6) Stefanos Tsitsipas vs Hugo Dellien | Secondo turno

a seguire: (Q) Kristina Kucova vs (2) Karolina Pliskova | Secondo turno

a seguire: Grigor Dimitrov vs (11) Marin Cilic | Secondo turno

a seguire: (15) Belinda Bencic vs Laura Siegemund | Secondo turno

Court 1

Ore 11.00: (19 Garbiñe Muguruza vs Johanna Larsson | Secondo turno

a seguire: Juan Ignacio Londero vs Richard Gasquet | Secondo turno

a seguire: (24) Stan Wawrinka vs Christian Garin | Secondo turno

a seguir: (26) Johanna Konta vs (26) Lauren Davis | Secondo turno

(27) Lesia Tsurenko b. Eugenie Bouchard 6-2 6-2 | Secondo turno

Iga Swiatek vs (WC) Selena Janicijevic 6-3 1-0 | Secondo turno

Court 14

Ore 11.00: (20) Elise Mertens vs (WC) Diane Parry | Secondo turno

a seguire: (27) David Goffin vs Miomir Kecmanovic | Secondo turno

a seguire: (WC) Nicolas Mahut vs Philipp Kohlschreiber | Secondo turno

Court 7

Ore 11.00: (WC) Corentin Moutet vs (19) Guido Pella | Secondo turno

a seguire: Mandy Minella vs (12) Anastasija Sevastova | Secondo turno

a seguire: Anastasia Potapova vs Marketa Vondrousova | Secondo turno

a seguire: (21) Alex De Minaur vs Pablo Carreño Busta | Secondo turno

Court 6

Ore 11.00: Shuai Zhang vs Kaia Kanepi | Secondo turno

a seguire: Roberto Carballes Baena vs Filip Krajinovic | Secondo turno

a seguire: Leonardo Mayer vs (17) Diego Schwartzman | Secondo turno

a seguire: Rebecca Peterson vs (23) Donna Vekic | Secondo turno

Court 12

Ore 11.00: Jennifer Brady vs Polona Hercog | Primo turno

a seguire: (WC) Alexei Popyrin vs (31) Laslo Djere | Primo turno

Court 13

Ore 11.00: Veronika Kudermetova vs Zarina Diyas | Primo turno

a seguire: (PR) Shelby Rogers vs (28) Carla Suarez Navarro | Primo turno

a seguire: (29) Matteo Berrettini vs Casper Ruud | Primo turno

Roland Garros: tocca nuovamente a Federer e Nadal nella quarta giornata

Il 28 maggio è il quarto giorno dell’edizione 2019 del Roland Garros (primo per quanto riguarda i primi turni), nel quale torneranno in campo Roger Federer, Rafael Nadal e Matteo Berrettini: lo svizzero se la vedrà contro il lucky loser tedesco Oscar Otte (terzo incontro sullo Chatrier a partire dalle 11.00), lo spagnolo contro il qualificato teutonico Yannick Maden sul Lenglen (secondo match) ed infine l’azzurro contro il norvegese Casper Ruud (terzo incontro sul Campo 13).

Roland Garros 2019, dove seguire il torneo

Il Roland Garros sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Eurosport, con la possibilità di usufruire del servizio streaming tramite Eurosport Player, ma anche su Sky Go e TIMvision.