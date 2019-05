LIVE Roland Garros 2019, diretta risultati in tempo reale del 30 maggio: in campo Djokovic, Fognini e Caruso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

ROLAND GARROS 2019: RISULTATI 30 MAGGIO (Quinta giornata)

Court Philippe Chatrier

Ore 11.00: (4) Dominic Thiem vs Alexander Bublik | Secondo turno

non prima delle 12.00: (15) Belinda Bencic vs Laura Siegemund 4-6 6-4 4-4 | Secondo turno Roland Garros (iniziato ieri)

a seguire: (10) Serena Williams vs (Q) Kurumi Nara | Secondo turno

a seguire: (24) Caroline Garcia vs (Q) Anna Blinkova | Secondo turno

a seguire: Martin Klizan vs (22) Lucas Pouille | Secondo turno

Court Susanne Lenglen

Ore 11.00: (1) Naomi Osaka vs Victoria Azarenka | Secondo turno

a seguire: (1) Novak Djokovic vs (LL) Henri Laaksonen | Secondo turno

a seguire: Adrian Mannarino vs (14) Gael Monfils | Secondo turno

a seguire: (3) Simona Halep vs Magda Linette | Secondo turno

Court Simonne Mathieu

Ore 11.00: Ekaterina Alexandrova vs Samantha Stosur | Secondo turno

a seguire: (Q) Mikael Ymer vs (5) Alexander Zverev | Secondo turno

a seguire: Yoshihito Nishioka vs (8) Juan Martin Del Potro | Secondo turno

a seguire: (WC) Priscilla Hon vs (14) Madison Keys | Secondo turno

Court 1

Ore 11.00: (11) Aryna Sabalenka vs Amanda Anisimova | Secondo turno

a seguire: Danielle Rose Collins vs (8) Ashleigh Barty | Secondo turno

a seguire: (23) Fernando Verdasco vs (WC) Alexandre Hoang | Secondo turno

a seguire: (9) Fabio Fognini vs Federico Delbonis | Secondo turno

Court 14

Ore 11.00: Iga Swiatek vs (16) Qiang Wang | Secondo turno

a seguire: (Q) Salvatore Caruso vs (26) Gilles Simon | Secondo turno

a seguire: (25) Su-Wei Hsieh vs Andrea Petkovic | Secondo turno

a seguire: (10) Karen Khachanov vs (WC) Gregoire Barrere | Secondo turno

Court 7

Ore 11.00: Katerina Siniakova vs (29) Maria Sakkari | Secondo turno

a seguire: (30) Dusan Lajovic vs (Q) Elliot Benchetrit | Secondo turno

a seguire: Lloyd Harris vs (13) Borna Coric | Secondo turno

Court 6

Ore 11.00: Pablo Cuevas vs (28) Kyle Edmund | Secondo turno

non prima delle 12.00: Leonardo Mayer vs (17) Diego Schwartzman 4-6 6-3 6-4 3-3 | Secondo turno Roland Garros (iniziato ieri)

a seguire: doppio maschile | Primo turno

a seguire: (21) Daria Kasatkina vs Monica Puig | Secondo turno

a seguire: Taylor Fritz vs (18) Roberto Bautista Agut | Secondo turno

Court 12

Ore 11.00: doppio femminile | Primo turno

a seguire: doppio maschile | Secondo turno turno

a seguire: Jan-Lennard Struff vs Radu Albot | Secondo turno

a seguire: Aleksandra Krunic vs (27) Lesia Tsurenko | Secondo turno

Court 13

Ore 11.00: (Q) Aliona Bolsova Zadoinov vs Sorana Cirstea | Primo turno

a seguire: Irina-Camelia Begu vs Karolina Muchova | Primo turno

a seguire: Jordan Thompson vs Ivo Karlovic | Primo turno

Roland Garros: tocca nuovamente a Djokovic e a due azzurri, nella 5ª giornata

Il 30 maggio è il quinto giorno dell’edizione 2019 del Roland Garros (secondo per quanto riguarda i primi turni), nel quale torneranno in campo Novak Djokovic, Fabio Fognini e Salvatore Caruso: il serbo se la vedrà contro il lucky loser svizzero Henri Laaksonen (secondo incontro sul Lenglen a partire dalle 11.00), i due azzurri, invece, contro l’argentino Federico Delbonis ed il francese Gilles Simon, rispettivamente nel quarto match sul Campo 1 e nel secondo sul Campo 14.

Roland Garros 2019, dove seguire il torneo

Il Roland Garros sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Eurosport, con la possibilità di usufruire del servizio streaming tramite Eurosport Player, ma anche su Sky Go e TIMvision.