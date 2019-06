Berrettini-Khachanov 6-2 7-6 (Video Highlights Atp Halle 2019): l’azzurro vola in semifinale

Prosegue la striscia vincente di Matteo Berrettini tra l’Atp 250 di Stoccarda e questo 500 di Halle. L’azzurro, n°22 del ranking, batte per la seconda volta in due settimane (terza in totale) il russo Karen Khachanov (n°3 del seeding) con il punteggio di 6-2 7-6(4) dopo un’ora e trenta minuti di gioco ed ora attende in semifinale il vincente di Goffin-Zverev.

Andamento completamente diverso tra un set e l’altro, tanto da pensare che quasi si siano giocati due incontri in uno: nel primo set dominio totale del nativo di Roma, con il nativo di Mosca che però ha commesso davvero troppi errori gratuiti e nel secondo parziale si riscatta, portando al tie-break Berrettini ma quest’ultimo ritrova lucidità e riesce a chiudere in due set, evitando un terzo parziale potenzialmente molto rischioso.

MATTEO BERRETTINI – (3) KAREN KHACHANOV 6-2 7-6(4), Stadion

Quarti di finale Atp 500 Halle 2019 (erba)

13.43 – GAME, SET AND MATCH BERRETTINI! Chiusura a rete per chiudere questo incontro, dopo 1h e 30′ (1h e 5′ la durata del secondo parziale)

13.42 – Lungo il dritto del nativo di Mosca. 6-4 e due match point per il nativo di Roma

13.41 – Il russo si porta sul 4-5

13.40 – Gran parata a rete sull’ottimo tentativo di passante di Khachanov. 5-2

13.39 – Servizio e drop shot dell’azzurro. Si cambia campo sul 4-2

13.38 – Dritto sulla riga (confermato dal falco). Mini-break e 3-1

13.37 – Ace esterno. 2-1

13.35 – Servizio vincente esterno per Berrettini, che fa suo il game a 15. TIE-BREAK

13.31 – Servizio e rovescio incrociato, tenendo così la battuta a 30 e garantendosi almeno il tie-break. 5-6

13.30 – Il nativo di Mosca sbaglia il dritto in uscita dal servizio. 30-15

13.29 – Stop volley a segno. 5-5

13.28 – Dritto all’incrocio delle righe del nativo di Roma. 40-30

13.27 – Punto vinto a rete da Khachanov. 30 pari

13.27 – Servizio vincente di Berrettini. 30-15

13.26 – Dritto a sventaglio a segno (confermato dal falco). 0-15

13.24 – Bravo il russo a non farsi spiazzare dalla deviazione del nastro e chiude al volo. 4-5

13.23 – Back di rovescio dell’azzurro in rete. 40 pari

13.22 – Errore del russo con il rovescio incrociato. 30-40 e palla break

Poi si rifà con una contro-smorzata. 30 pari





13.21 – Sbaglia di dritto Berrettini. 30-15

13.19 – Esagera con il dritto Khachanov. 4-4

13.18 – Dritto a rientrare all’incrocio delle righe. Vantaggio interno

13.17 – Ace: 40 pari

13.17 – Palla break per il russo. 30-40

13.16 – Quarto ace dell’azzurro. 30 pari

13.12 – Anche Khachanov tiene la battuta a 15. 3-4

13.10 – Game a 15 vinto dal nativo di Roma. 3-3

13.08 – Servizio e palla corta per Berrettini. 30-0

13.06 – Servizio vincente del nativo di Mosca, che resta avanti in questo secondo parziale. 2-3

13.05 – Annullato anche questo break point. Parità

13.04 – Buona prima. 30-40

13.04 – Nuovo game difficile per il russo. 15-40 e altre due palle break per l’azzurro

13.01 – Dritto steccato da Khachanov. 2-2

13.00 – Doppio fallo. 40-30

12.59 – Ace esterno di Berrettini. 30-0

12.56 – E poi riesce ancora a tenere la battuta. 1-2

12.55 – Buona prima del russo e si va di nuovo ai vantaggi

12.55 – Lob di poco lungo. 30-40

12.54 – Scambio pieno di righe e nastri ma alla fine l’azzurro lo vince ugualmente, con il solito dritto. 15-40 e altre due palle break

12.52 – Doppio fallo di Khachanov. 0-15

12.52 – Servizio e smorzata a chiudere il game. 1-1

12.50 – Ottima prima al centro. Seconda parità

12.50 – Altro dritto sbagliato da Berrettini e concede il terzo break point

12.49 – Servizio e rovescio. 40 pari

12.49 – Servizio e dritto in contropiede. 30-40

12.48 – Il russo ora riesce a rispondere e si procura le sue prime palle break. 15-40

12.47 – Primo calo dell’azzurro e dritto sbagliato. 0-30

12.45 – Khachanov riesce a tenere la battuta. 0-1

12.44 – Risposta di rovescio di Berrettini in rete. Parità

12.44 – Largo il dritto del russo e concede subito un break point. 30-40

12.43 – Riesce poi a difendersi bene e chiude lo scambio a rete. 30 pari

12.42 – Il dritto dell’azzurro resta in campo, anche con l’aiuto del nastro. 15 pari

12.41 – Inizia il secondo set, serve ancora Khachanov

12.38 – GAME AND FIRST SET BERRETTINI! Altro ace esterno a chiudere questo parziale, dopo appena 25′

12.38 – Il russo mette a segno una buona volée tagliata in avanzamento. 40-15

12.37 – 40-0 e tre set point

12.37 – Primo ace per Berrettini. 30-0

12.35 – Che poi tiene la battuta chiudendo il punto con lo smash. 5-2 ed ora l’azzurro può servire per il primo set

12.34 – Uno dei pochissimi errori dell’azzurro: dritto in corridoio e 40-15 per Khachanov

12.32 – Altro game di Berrettini che rasenta la perferzione, concluso con un drop shot e vinto a 0. 5-1

12.29 – Ace e servizio vincente per il nativo di Mosca, che si sblocca in questo match. 4-1

12.28 – Ottima prima ed annulla anche il secondo break point. 40 pari

12.28 – Serve and volley di Khachanov. 30-40

12.27 – Passante del nativo di Roma e possibilità di triplo break. 15-40

12.27 – Il russo continua a commettere errori anche inspiegabili. 15-30

12.25 – Game in assoluto controllo dell’azzurro ed il doppio vantaggio è confermato. 4-0

12.21 – DOPPIO BREAK BERRETTINI! Khachanov annulla il primo BP ma sul secondo si fa passare dal rovescio dell’avversario. 3-0

12.21 – 15-40 e subito due chance di doppio break per l’azzurro

12.20 – Ennessimo errore del russo, che forza sempre i colpi in uscita dal servizio. 15-30

12.19 – Vantaggio confermato senza troppi problemi, a 15. 1-1

12.16 – BREAK BERRETTINI! Spinge con il dritto e si porta subito in vantaggio. 1-0

12.15 – Volée in avanzamento completamente sbagliata. 15-40 e subito due palle break concesse

12.14 – Servizio e dritto per Khachanov. 15-30

12.14 – Rovescio in rete. 0-30

12.14 – Sfida tra back di rovescio vinta dall’azzurro. 0-15

12.13 – Inizia il match, serve il russo

12.06 – Giocatori in campo per il riscaldamento

11.54 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Berrettini-Khachanov, primo incontro di giornata sullo Stadion dell’Atp 500 Halle

Berrettini sfida Khachanov per un posto in semifinale all’Atp Halle

Il nativo di Roma (n°22 del ranking Atp), dopo aver sconfitto il georgiano Nikoloz Basilashvili e il connazionale Andreas Seppi nei primi due turni nel 500 tedesco, se la vedrà nei quarti di finale con il russo Karen Khachanov (testa di serie n°3, che ha avuto la meglio sul lucky loser serbo Miomir Kecmanovic ed il tedesco Jan-Lennard Struff). Due i precedenti ed in entrambi i casi è stato l’azzurro ad imporsi.

Il nativo di Mosca ha iniziato il 2019 a Doha, dove è stato sconfitto all’esordio, mentre all’Australian Open raggiunge il terzo turno. Nei tornei successivi pochi risultati di rilievo: secondo turno a Sofia, primo turno a Rotterdam e Dubai, quarti di finale nel Masters 1000 di Indian Wells (battuto dallo spagnolo Rafael Nadal) e nuovamente un secondo turno in quello di Miami.

Durante la stagione “ufficiale” sul rosso inizia male con quattro secondi turni nel 1000 di Montecarlo, Barcellona, Monaco di Baviera e nel 1000 di Madrid, salvo poi raggiungere il terzo turno in quello di Roma e il primo quarto di finale a livello Slam al Roland Garros (dove cede il passo all’austriaco Dominic Thiem). Inizia poi il periodo dei tornei su erba e si ferma al secondo turno a Stoccarda (sconfitto ancora da Berrettini, come nella capitale bulgara).

Berrettini – Khachanov: i precedenti

Stoccarda 2019 – Secondo turno – BERRETTINI b. Khachanov 6-4 6-2

Sofia 2019 – Secondo turno – BERRETTINI b. Khachanov 6-7(6) 6-3 6-4

Berrettini – Khachanov, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.