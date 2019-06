LIVE Berrettini-Kyrgios, diretta e risultato in tempo reale Atp Stoccarda 2019: inizio ore 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

MATTEO BERRETTINI – NICK KYRGIOS, terzo incontro sul Center Court a partire dalle 11.00 italiane (dopo Gulbis-Auger Aliassime)

Primo turno Atp 250 Stoccarda 2019 (erba)

Berrettini affronta Kyrgios nel primo match su erba del 2019

Il tennista di Roma (n°30 del ranking Atp) se la vedrà nel primo turno del 250 tedesco contro il cileno Nick Kyrgios (n.36), con il quale non ha disputato alcun precedente e quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Berrettini ha iniziato il 2019 a Doha, perdendo al primo turno, per poi fermarsi al secondo turno ad Auckland e nuovamente all’esordio all’Australian Open. Il primo risultato importante arriva a Sofia, dove centra la semifinale (arrendendosi all’ungherese Marton Fucsovics), mentre a Marsiglia e Dubai non raccoglie grosse soddisfazioni (secondo e primo turno). Nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami viene eliminato all’esordio, ma tra i due vince il ricco Challenger di Phoenix battendo in finale il kazako Mikhail Kukushkin.

Inizia quindi la stagione sul rosso nel 1000 di Montecarlo, perdendo al primo turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov, salvo poi riscattarsi a Budapest ed ottenere il secondo titolo della carriera (battendo in finale il serbo Filip Krajinovic), raggiungendo anche la finale a Monaco di Baviera, dove si arrende al cileno Christian Garin, il terzo turno nel 1000 di Roma ed il secondo al Roland Garros.

Il nativo di Canberra, invece, ha cominciato l’anno a Brisbane, dove è ko al secondo turno, perdendo poi all’esordio nello Slam australiano. Ottiene poi un secondo turno a Delray Beach prima di portarsi a casa il primo titolo stagionale, vinto ad Acapulco sconfiggendo il tedesco Alexander Zverev nell’ultimo atto, per poi raggiungere il secondo turno ad Indian Wells ed il quarto a Miami. Sulla terra battuta gioca solamente due tornei, dove perde all’esordio nel 1000 di Madrid ed in quello romano viene squalificato per abbandono, saltando infine l’Open di Francia.

Berrettini – Kyrgios: i precedenti

Confronto inedito

Berrettini – Kyrgios, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.