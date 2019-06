Cecchinato-Raonic 3-6 2-6, Atp Queen’s 2019: sconfitta all’esordio per l’azzurro

Finisce subito l’Atp 500 del Queen’s per Marco Cecchinato. L’azzurro, n°40 Atp, è stato sconfitto per la quarta volta in carriera dal canadese Milos Raonic (n°6 del seeding), imponendosi con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e nove minuti di gioco ed ora affronterà nel secondo turno lo sloveno Aljaz Bedene. Il nativo di Podgorica è autore di una prova davvero convincente al servizio (la chiave di questo incontro), vincendo il 90% dei punti con la prima di servizio e mettendo a segno ben ventiquattro ace e soli quattro doppi falli, mentre il tennista di Palermo ha vinto appena il 64% di punti e messo a segno quattro ace e tre doppi falli.

MARCO CECCHINATO – (6) MILOS RAONIC 3-6 2-6, Court 3

Primo turno Atp 500 Queen’s (erba)

20.27 – GAME, SET AND MATCH RAONIC! 24° ace a chiudere questo incontro, dopo 1h e 9′ (31′ la durata del secondo parziale)

20.27 – L’azzurro salva il primo. 40-30

20.26 – Ancora un ace (il ventitreesimo): match point n°2. 40-15

20.26 – Ace n°22. 30-15

20.25 – Ventunesimo ace. 15 pari

20.23 – Quinto ace di Cecchinato. 2-5 ed ora Raonic può servire per chiudere il match

20.23 – L’azzurro lo annulla. 40 pari

20.23 – Match point. 30-40

20.22 – Game perfetto con quattro ace per il canadese (1-5) e mette ancora in difficoltà l’azzurro sul suo turno di battuta. 30 pari

20.18 – DOPPIO BREAK RAONIC! Terzo doppio fallo dell’incontro per Cecchinato. 1-4

20.17 – Palla del doppio break per il canadese. 30-40

20.16 – L’azzurro soffre nuovamente al servizio. 15-30

20.14 – Quattro punti di fila per Raonic, che con il 16° ace conferma il proprio vantaggio. 1-3

20.12 – Terzo doppio fallo dell’incontro. 0-15

20.10 – BREAK RAONIC! Alla quarta occasione il canadese riesce a portarsi avanti. 1-2

20.09 – Quarta palla break

20.09 – Annullata anche questa. Quarta parità

20.08 – Terza parità (quarto ace per Cecchinato) ma poi arriva un altro break point

20.07 – Secondo doppio fallo dell’azzurro ed altra chance di break concessa

20.07 – Seconda parità

20.06 – Cecchinato si salva e siamo ai vantaggi

20.05 – Di nuovo una palla break per il nativo di Podgorica. 30-40

20.04 – Doppio fallo dell’azzurro. 15-30

20.03 – Altri due ace per il canadese, che sale a quota 14 e tiene la battuta a 15. 1-1

20.00 – Terzo ace per chiudere questo primo game del secondo parziale. 1-0

19.58 – Inizia il secondo set, serve Cecchinato

19.57 – GAME AND FIRST SET RAONIC! Parziale chiuso dopo 38′

19.56 – 40-30 e set point

19.56 – Dodicesimo ace. 30 pari

19.55 – Undicesimo ace ma l’azzurro è avanti 15-30

19.53 – BREAK RAONIC! Occasione per chiudere il set: 3-5

19.52 – Tre palle break consecutive concesse da Cecchinato. 0-40

19.50 – Decimo ace e 4-3

19.49 – Doppio fallo del canadese. 40-30

19.46 – Game vinto a 15 dall’azzurro, che resta in scia. 3-3

19.42 – E riesce alla fine a tenere la battuta. 2-3

19.41 – Nono ace e ancora una palla game per Raonic

19.41 – Terza parità

19.40 – Ottavo ace e palla game

19.39 – Salvata dal canadese. Seconda parità

19.39 – Palla break

19.37 – Cecchinato non molla questo game. 40 pari

19.37 – Settimo ace. 40-30

19.37 – Poi ottiene due punti consecutivi. 30 pari

19.35 – Doppio fallo di Raonic. 0-30

19.34 – Game vinto a 30 dal tennista di Palermo. 2-2

19.30 – Il canadese si porta sul 2-1

19.29 – Terzo ace di fila, sesto complessivo. 40-0

19.28 – Altro ace. 30-0

19.28 – Quarto ace per Raonic. 15-0

19.27 – Game Cecchinato. 1-1

19.26 – Ace: quarta parità

19.25 – Altra chance di break

19.25 – Salvata dall’azzurro. Terza parità

19.24 – Palla break in favore del canadese

19.23 – Cecchinato è costretto subito ai vantaggi

19.20 – Game vinto a 0, con ben tre ace. 0-1

19.18 – Inizia il match, serve Raonic

19.12 – Giocatori in campo per il riscaldamento

18.22 – I match ricominceranno tra poco

17.56 – La ripresa è stata rinviata di un’ulteriore mezz’ora

17.11 – Ancora uno slittamento: non si giocherà prima delle 18.00 e il match dell’azzurro è stato spostato sul Campo 3

16.55 – La situazione meteorologica non cambia e non si ricomincerà prima delle 17.30

16.34 – Ulteriore rinvio di un’altra mezz’0ra

15.54 – Non si riprenderà a giocare prima delle 16.30: Cecchinato affronterà Raonic dopo l’incontro tra Clarke e Pouille

15.28 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews: la pioggia sembra non voler dar tregua neanche oggi al Queen’s e tutti gli incontri sono stati interrotti

Cecchinato se la vedrà con Raonica nel match d’esordio dell’Atp Queen’s

Il tennista di Palermo (n°40 Atp) affronterà nel primo turno del 500 britannico il canadese Milos Raonic (n°18), con il quale è sotto per 3-0 nei precedenti.

Cecchinato ha iniziato il 2019 a Doha, dove ha raggiunto la sua prima semifinale sul cemento (sconfitto dal ceco Tomas Berdych), salvo poi venir eliminato nel secondo turno ad Auckland e nel primo all’Australian Open. Dopo un’altra sconfitta al secondo incontro a Cordoba, il cammino sulla terra battuta sudamericana migliora decisamente ed arriva il primo titolo della stagione a Buenos Aires, dove batte in finale l’argentino Diego Schwartzman. Nei successivi tornei non raccoglie grandi soddisfazioni: sconfitta all’esordio a Rio de Janeiro, al secondo nel Masters 1000 di Indian Wells ed al terzo in quello di Miami. Inizia poi la stagione “ufficiale” sul rosso e raggiunge il terzo turno nel 1000 di Montecarlo, la semifinale a Monaco di Baviera, due sconfitte all’esordio nel 1000 di Madrid e al Roland Garros, un secondo turno nel 1000 di Roma.

Il nativo di Podgorica, invece, ha cominciato l’anno a Brisbane, dove raggiunge i quarti di finale, ed il medesimo risultato lo ottiene nel primo Slam stagionale. Arrivano poi un secondo turno a Rotterdam, un primo turno a Dubai, la semifinale ad Indian Wells ed un terzo turno a Miami. Salta poi tutti i tornei su terra battuta a causa di un infortunio e rientra sui campi in erba, ritirandosi però prima di scendere in campo nella semifinale di Stoccarda contro il connazionale Felix Auger-Aliassime.

Cecchinato – Raonic: i precedenti

Montecarlo 2018 – Terra battuta – Secondo turno – RAONIC b. Cecchinato 7-6(5) 6-2

Roma 2016 – Terra battuta – Primo turno – RAONIC b. Cecchinato 6-4 4-6 6-4

Montecarlo 2016 – Terra battuta – Primo turno – RAONIC b. Cecchinato 6-3 7-5

Cecchinato – Raonic, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.