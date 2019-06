LIVE F1 Gp Canada diretta e classifica in tempo reale: griglia di partenza

18.40 – GRIGLIA DI PARTENZA: Vettel – Hamilton/ Leclerc – Ricciardo/ Gasly – Bottas/ Hulkenberg – Norris/ Sainz – Verstappen/ Kyvat – Giovinazzi/ Albon – Grosjean/ Perez – Raikkonen/ Stroll – Russell/ Kubica – Magnussen.

Settimo appuntamento stagionale della F1: Sebastian Vettel partirà in Pole Position davanti a Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

La F1 sbarca in Canada per il settimo appuntamento della stagione di F1. In Pole Position partirà Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari conquista la sua prima Pole stagionale con un giro strepitoso fermato il crono sull’ 1’10”240 mettendosi dietro Lewis Hamilton che si ferma a due decimi dal tempo del Ferrarista. Terza posizione per Charles Leclerc che ferma il suo tempo a più di 7 decimi dal compagno di squadra mettendosi dietro uno straordinario Daniel Ricciardo che si posiziona 4 con la sua Renault per pochi centesimi su Gasly e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas che non ha fatto una buona qualifica nella giornata di ieri rischiando anche di andare a muro. Non bene anche Max Verstappen: il pilota olandese della Red Bull è stato escluso dalla Q3 con un tempo insufficiente con le gomme medie e, complice anche l’incidente di Magnussen, non è riuscito a migliorarsi. Il via della gara sarà alle 20.10 su Sky Sport F1HD con il commento di Carlo Vanzini e Marc Genè con la gara in differita in su TV8.