LIVE F1 Qualifiche GP Austria 2019, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 15.00

Red Bull Ring, nona prova del Mondiale di F1

F1, GP Austria 2019: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Austria 2019, sul Red Bull Ring, il miglior tempo è stato realizzato da Lewis Hamilton con la Mercedes, realizzando il tempo di 1’04”838 durante la FP1. Alle sue spalle si piazza la Ferrari di Sebastian Vettel, che si ferma a poco meno di un decimo e mezzo di distacco, precedendo di 17 millesimi l’altra Mercedes di Valtteri Bottas e di 104 il compagno di squadra Charles Leclerc (miglior tempo in FP2, uno dei pochi ad aver migliorato il tempo del mattino).

Quinto posto per la Red Bull di Max Verstappen, che chiude davanti al compagno di team Pierre Gasly. Chiudono la top-10 Carlos Sainz con la McLaren, la Haas di Romain Grosjean, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo, che assieme al francese ha realizzato il miglior tempo nella seconda sessione) e Daniel Ricciardo (Renault); sempre un buon equilibrio a centro gruppo e anche questa volta tra l’undicesimo (Kevin Magnussen con l’Alfa Romeo) e il diciottesimo (Lance Stroll con la Racing Point) ci sono nove decimi di distacco.

La seconda sessione è stata piuttosto complicata, con Verstappen e Bottas che hanno sbattuto alle curve 10 e 6 e Vettel ha evitato per poco l’impatto con le barriere nella stessa curva dell’olandese; Alexander Albon (Toro Rosso), Nico Hulkenberg (Renault) e Sainz partiranno infine in fondo allo schieramento per la sostituzione di vari componenti delle rispettive Power Unit.

F1, Gp Austria: l’albo d’oro delle pole position sul Red Bull Ring

Piloti

2 – Mika Hakkinen (Finlandia): 1999, 2000

Michael Schumacher (Germania): 2001, 2003

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2015, 2016

1 – Jacques Villeneuve (Canada): 1997

Giancarlo Fisichella (Italia): 1998

Rubens Barrichello (Brasile): 2002

Felipe Massa (Brasile): 2014

Valtteri Bottas (Finlandia)

Costruttori

3 – Ferrari: 2001, 2002, 2003

Mercedes: 2015, 2016, 2017

2 – McLaren: 1999, 2000

Williams: 1997, 2014

1 – Benetton: 1998

Il Gran Premio sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.