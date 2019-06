LIVE F1 Qualifiche GP Canada 2019, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 20.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP CANADA 2019

Circuit Gilles Villeneuve, settima prova del Mondiale di F1

Nella prima giornata di prove libere del GP Canada 2019, sul Circuit Gilles Villeneuve, il miglior tempo è stato realizzato da Charles Leclerc con la Ferrari, realizzando il tempo di 1’12”177 durante la FP2. Alle sue spalle si piazza il compagno di squadra Sebastian Vettel, che si ferma a settantaquattro millesimi di distacco, precedendo la Mercedes di Valtteri Bottas e la McLaren di Carlos Sainz (a quasi quattro decimi dalla vetta, la sorpresa di questa giornata). Quinto posto per l’altra Mercedes del britannico Lewis Hamilton (che ha fatto il miglior tempo nella sessione mattutina ma è andato a muro in quella pomeridiana, forando la posteriore destra e compromettendo parte del lavoro), davanti alla Haas di Kevin Magnussen e al settimo posto troviamo la prima Racing Point con Sergio Perez.

Chiudono la top-10 le due Renault di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg e Lance Stroll con la seconda Racing Point; a centro gruppo ancora grande equilibrio, visto che tra Lando Norris (McLaren, 11°) e Romain Grosjean (Haas, 17°) ci sono appena meno di quattro decimi e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) è di poco avanti alle due Williams anche per aver sbattuto in FP1. Poco brillanti sono state le due Red Bull (Pierre Gasly 12° e Max Verstappen 13°, con quest’ultimo che ha toccato il “Muro dei Campioni”), mentre a livello di passo gara le Frecce d’Argento ne hanno più degli avversari, con le Rosse che sono state capaci di fare tempi simili soltanto in configurazione da qualifica.

F1, GP Canada: l’albo d’oro delle pole position sul Circuit Gilles Villeneuve

Piloti

6 – Michael Schumacher (Germania): 1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2007, 2008, 2010, 2015, 2016, 2017

4 – Sebastian Vettel (Germania): 2011, 2012, 2013, 2018

3 – Nelson Piquet (Brasile): 1980, 1981, 1984

Ayrton Senna (Brasile): 1988, 1990, 1992

2 – Alain Prost (Francia): 1989, 1993

Ralf Schumacher (Germania): 2003, 2004

1 – Jean-Pierre Jarier (Francia): 1978

Alan Jones (Australia): 1979

Didier Pironi (Francia): 1982

René Arnoux (Francia): 1983

Elio De Angelis (Italia): 1985

Nigel Mansell (Regno Unito): 1986

Riccardo Patrese (Italia): 1991

Damon Hill (Regno Unito): 1996

David Coulthard (Regno Unito): 1998

Juan Pablo Montoya (Colombia): 2002

Jenson Button (Regno Unito): 2005

Fernando Alonso (Spagna): 2006

Nico Rosberg (Germania): 2014

Costruttori

8 – Williams: 1979, 1986, 1991, 1993, 1996, 2002, 2003, 2004

McLaren: 1988, 1989, 1990, 1992, 1998, 2007, 2008, 2010

6 – Ferrari: 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2018

Mercedes: 2014, 2015, 2016, 2017

3 – Brabham: 1980, 1981, 1984

Red Bull Racing: 2011, 2012, 2013

2 – Lotus: 1978, 1985

Benetton: 1994, 1995

1 – BAR: 2005

Renault: 2006

F1, Gp Canada 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.