LIVE F1 Qualifiche GP Francia 2019, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 15.00

QUALIFICHE GP FRANCIA 2019

Circuito Paul Ricard, ottava prova del Mondiale di F1

Nella prima giornata di prove libere del GP Francia 2019, sul Circuito Paul Ricard, il miglior tempo è stato realizzato da Valtteri Bottas con la Mercedes, realizzando il tempo di 1’30”937 durante la FP2. Alle sue spalle si piazza il compagno di squadra Lewis Hamilton, che si ferma ad oltre quattro decimi di distacco, precedendo le Ferrari di Charles Leclerc e di Sebastian Vettel (rispettivamente a sei e sette decimi dal finlandese). Quinto posto per la Mclaren (squadra sorpresa della giornata) del britannico Lando Norris, che precede la prima Red Bull con Max Verstappen e il compagno di team Carlos Sainz.

Chiudono la top-10 Pierre Gasly con l’altra Red Bull, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Kevin Magnussen (Haas); sempre un buon equilibrio a centro gruppo ma questa volta tra l’undicesimo (Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo) e il diciottesimo (Lance Stroll con la Racing Point) ci sono nove decimi di distacco e, sulla pista di casa, non si trovano molto a loro agio le Renault, con Daniel Ricciardo 12° e Nico Hulkenberg 14° e sempre le due Williams a chiudere il gruppo.

F1, GP Francia: l’albo d’oro delle pole position sul Circuito Paul Ricard

Piloti

2 – Jackie Stewart (Regno Unito): 1971, 1973

Jacques Laffitte (Francia): 1980, 1983

Nigel Mansell (Regno Unito): 1987, 1990

Alain Prost (Francia): 1988, 1989

1 – Niki Lauda (Austria): 1975

James Hunt (Regno Unito): 1976

John Watson (Regno Unito): 1978

René Arnoux (Francia): 1982

Keke Rosberg (Finlandia): 1985

Ayrton Senna (Brasile): 1986

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2018

Costruttori

3 – McLaren: 1976, 1988, 1989

2 – Tyrrell: 1971, 1973

Ferrari: 1975, 1990

Ligier: 1980, 1983

Williams: 1985, 1987

1 – Brabham: 1978

Renault: 1982

Lotus: 1986

Mercedes: 2018

F1, Gp Francia 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.