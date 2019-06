LIVE Federer-Bautista Agut, diretta e risultato in tempo reale Atp Halle 2019: inizio ore 18.20

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(1) ROGER FEDERER – (7) ROBERTO BAUTISTA AGUT, quarto incontro sullo Stadion non prima delle 17.30 (dopo Coric-Herbert)

Quarti di finale Atp 500 Halle 2019 (erba)

16.44 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e bentornati per la diretta scritta di Federer-Bautista Agut. L’incontro è l’ultimo in programma sullo Stadion dell’Atp Halle ed inizierà al termine di Coric-Herbert, attualmente in corso

Federer sfida Tsonga nel secondo match all’Atp Halle 2019

Il nativo di Basilea, n°1 del seeding del 500 tedesco, dopo aver sconfitto l’australiano John Millman e la wild card francese Jo-Wilfried Tsonga affronterà nei quarti di finale lo spagnolo Roberto Bautista Agut (testa di serie n°7, che ha avuto la meglio sullo statunitense Taylor Fritz ed il francese Richard Gasquet). Otto i precedenti tra i due e Federer è riuscito ad imporsi in ogni occasione.

Il nativo di Castellon De La Plana ha iniziato il 2019 a Doha, dove ha sconfitto in semifinale il n°1 al Mondo Novak Djokovic e poi ha vinto il titolo contro il ceco Tomas Berdych, spingendosi sino ai quarti di finale all’Australian Open (miglior risultato per lui in un Major), dove cede al greco Stefanos Tsitsipas. A Sofia è costretto al ritiro prima dell’incontro dei quarti e poi raggiunge il secondo turno sia a Dubai che nel Masters 1000 di Indian Wells, prima di chiudere la prima parte dell’anno sul cemento con i quarti in quello di Miami.

Inizia poi la stagione “ufficiale” sul rosso e viene eliminato nel secondo turno del 1000 di Montecarlo, raggiungendo poi la semifinale a Monaco di Baviera, il primo turno nel 1000 di Madrid ed il secondo in quello di Roma, i quarti di finale a Lione ed il terzo turno al Roland Garros.

Federer – Bautista Agut, i precedenti

Shanghai 2018 – Cemento – Terzo turno – FEDERER b. Bautista Agut 6-3 2-6 6-4

Montréal 2017 – Cemento – Quarti di finale – FEDERER b. Bautista Agut 6-4 6-4

Miami 2017 – Cemento – Quarto turno – FEDERER b. Bautista Agut 7-6(5) 7-6(4)

Montecarlo 2016 – Terra battuta – Terzo turno – FEDERER b. Bautista Agut 6-2 6-4

Cincinnati 2015 – Cemento – Secondo turno – FEDERER b. Bautista Agut 6-4 6-4

Wimbledon 2015 – Erba – Quarto turno – FEDERER b. Bautista Agut 6-2 6-2 6-3

Shanghai 2014 – Cemento – Terzo turno – FEDERER b. Bautista Agut 6-4 6-2

US Open 2014 – Cemento – Quarto turno – FEDERER b. Bautista Agut 6-4 6-3 6-2

Federer – Bautista Agut, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.