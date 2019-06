Federer-Tsonga 7-6 4-6 7-5 (Video Highlights Atp Halle 2019): lo svizzero sfiderà Bautista Agut nei quarti di finale

Roger Federer soffre molto ma alla fine riesce a qualificarsi per i quarti di finale dell’Atp 500 di Halle. Lo svizzero, n°1 del seeding, batte per la dodicesima volta in carriera la wild card francese Jo-Wilfried Tsonga con il punteggio di 7-6(5) 4-6 7-5 dopo due ore e sedici minuti di gioco ed ora affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut (con il quale ha vinto tutti e otto i precedenti).

Primo set piuttosto equilibrato, con il nativo di Basilea che salva due break point nel quinto gioco e nel decimo ha un set point, che viene cancellato dal servizio del nativo di Le Mans; si arriva dunque al tie-break, con Federer che prima è sotto 3-0 e poi riesce vincerlo per 7-5. Nel secondo parziale arriva subito il break per l’elvetico ma, da quel momento in poi, Tsonga gioca decisamente meglio e, sotto 2-3, concede un solo game all’avversario e si va dunque al terzo set.

Il parziale decisivo vede un Federer piuttosto nervoso all’inizio e nel sesto gioco deve salvare un’altra palla break ed il transalpino sembra “on fire” (sia al servizio che in risposta), ma poi arriva la pioggia ed il tetto viene chiuso: il nativo di Basilea ritrova la concentrazione e gioca un game quasi perfetto in risposta (con il rovescio) sul 5-5, riuscendo a portarsi in vantaggio e poi a chiudere con un ace sul match point.

(1) ROGER FEDERER – (WC) JO WILFRIED TSONGA 7-6(5) 4-6 7-5, Stadion

Secondo turno Atp 500 Halle 2019 (erba)

19.57 – GAME, SET AND MATCH FEDERER! Ace esterno a chiudere questo incontro, dopo 2h e 16′ (47′ la durata del terzo parziale)

19.56 – Il nastro dà una grossa mano all’elvetico e rende vincente il passante. 40-30 e match point

19.54 – Dritto profondo del nativo di Le Mans. 0-15

19.52 – BREAK FEDERER! Ancora una seconda per Tsonga e subisce il passante vincente. 6-5 e possibilità di servire per il match

19.51 – Largo il dritto. 15-40

19.50 – Tre ottime risposte del nativo di Basilea: 0-40 e tre palle break

19.48 – Palla corta a segno e game Federer. 5-5

19.47 – Lo svizzero sbaglia di rovescio. 40-30

19.46 – Risposta vincente di dritto per il transalpino. 30-15

19.43 – Ancora un servizio e dritto. 4-5

19.42 – Rovescio in rete. 30-15

19.41 – Punto vinto con lo smash da Tsonga, che continua a martellare. 30-0

19.40 – Game a 0 vinto da Federer. 4-4

19.39 – Lungo il dritto del francese. 15-0

19.38 – Inizia a piovere su Halle ed il tetto del centrale è stato appena chiuso

19.37 – Demi-volée sotto le gambe da parte di Tsonga. 3-4





19.36 – Dritto tagliato dell’elvetico che resta in campo. 40-30

19.35 – Ace di seconda del nativo di Le Mans. 30-15

19.33 – Ace dello svizzero e riesce a salvare. 3-3

19.32 – Ma il francese sbaglia il dritto. 40 pari

19.32 – Volée elementare sbagliata da Federer. 30-40 e palla break

19.31 – Dritto di Tsonga di poco largo. 30 pari

19.31 – Palla in tribuna e poi si rifà con il servizio. 15-30

19.30 – Doppio fallo dell’elvetico (confermato dal falco). 0-15

19.28 – Gran palla corta. 2-3





19.27 – Due grandi prime esterne, tese e potenti da parte del transalpino. 40-15

19.26 – Rovescio in rete. 15 pari

19.24 – Gran dritto incrociato di Federer. 2-2

19.23 – Altro rovescio sbagliato, questa volta in lunghezza. 40-30

19.23 – Rovescio in rete di Tsonga. 30 pari

19.23 – Largo il dritto in uscita dal servizio da parte dello svizzero. 15-30

19.22 – Il francese sbaglia la palla corta. 15 pari

19.19 – E poi tiene la battuta a 0. 1-2

19.18 – Tsonga vince il duello a rete. 15-0

19.17 – Game Federer. 1-1

19.16 – Gran passante di rovescio. 40-30

19.15 – Ottimo scambio vinto dal nativo di Basilea. 30 pari

19.14 – Passante di rovescio su un attacco non perfetto di Federer. 0-15

19.13 – Secondo ace del game (vinto a 0). 0-1

19.12 – Ace e servizio vincente. 30-0

19.12 – Inizia il parziale decisivo, serve ancora il nativo di Le Mans

19.09 – GAME AND SECOND SET TSONGA! Lunga la volée del nativo di Basilea e parziale chiuso dopo 40′

19.08 – Altro gran dritto. 15-40 e due set point

19.08 – Risponde ancora il transalpino. 15-30

19.07 – Questa volta va meglio e chiude poi a rete. 15 pari





19.06 – Smorzata fatta con leggerezza da Federer. 0-15

19.04 – Siamo ora sul 5-4 in suo favore

19.04 – Tsonga stecca con il dritto. 40-15

19.02 – Lo svizzero sbaglia la direzione del passante di rovescio. 15-0

19.01 – E poi fa suo il game. 4-4

19.01 – Volée agevole per Federer. 40-0

18.58 – Servizio vincente e il francese si porta avanti sul 4-3

18.58 – Ace. 40-15

18.57 – Largo il dritto del nativo di Le Mans. 15 pari

18.55 – CONTRO-BREAK TSONGA! Passante di dritto e parziale nuovamente in equilibrio. 3-3

18.55 – Il nastro manda in corridoio il dritto dello svizzero. Terza palla break

18.54 – Ace di seconda. Vantaggi

18.54 – Ottima prima. 30-40

18.53 – In rete il rovescio. 15-40 e due chance di contro-break

18.52 – Risposta nei piedi di Federer. 15-30

18.52 – Tsonga spinge di dritto. 0-15

18.49 – L’elvetico va fuori giri con il dritto. 3-2

18.49 – Ace esterno. 40-15

18.48 – Dritto in rete del nativo di Le Mans. 0-15

18.47 – Ancora un’ottima prima di Federer. 3-1

18.46 – Servizio e smash. 40-30

18.46 – Dritto corto dello svizzero e il transalpino ne approfitta. 30 pari

18.45 – Gran dritto lungolinea di Tsonga. 30-15

18.44 – Federer fa ancora buona guardia a rete. 30-0

18.42 – Il francese si riscatta e tiene la battuta. 2-1

18.41 – Ace centrale. 30 pari

18.40 – In rete il rovescio tagliato. 15-30

18.40 – Lungo il rovescio di Tsonga. 15 pari

18.38 – Fa ottima guardia a rete l’elvetico e conferma il proprio vantaggio. 2-0

18.38 – Gran prima esterna. 40-15

18.37 – Ottima difesa del transalpino. 15 pari

18.35 – BREAK FEDERER! Risposta vincente con il dritto. 1-0

18.35 – Palla break concessa da Tsonga. 30-40

18.34 – Errore con il dritto. 30 pari

18.33 – Palla corta non perfetta e lo svizzero ci arriva. 30-15

18.32 – Inizia il secondo set, serve il nativo di Le Mans

18.30 – FIRST SET FEDERER! Ottima prima a chiudere il parziale per 7-5, dopo 49′

18.29 – Gran prima di Tsonga. 6-5

18.29 – L’elvetico si procura altri due set point. 6-4

18.28 – Servizio e dritto al volo. 5-4

18.27 – Servizio, dritto e smash per il nativo di Basilea. 4-4

18.27 – Ace. 3-4

18.26 – Si cambia campo e il transalpino perde il suo vantaggio. 3-3

18.25 – Lo svizzero accorcia le distanze. 2-3

18.24 – Ancora un ace. 0-3

18.24 – Brutto rovescio da parte di Federer. 0-2

18.23 – Subito un mini-break per Tsonga, che spinge di dritto. 0-1

18.22 – Servizio vincente per il francese. TIE-BREAK

18.22 – Ace: 40-30

18.21 – Servizio e dritto in contropiede. 30 pari

18.21 – Federer spinge in risposta. 15-30

18.19 – Ottima prima centrale di Tsonga. 15-0

18.17 – Che poi vince il game e si garantisce almeno il tie-break. 6-5

18.16 – Altro lob del transalpino ma questa volta arriva l’errore del nativo di Basilea. 30-15

18.15 – Ottima veronica eseguita dallo svizzero. 30-0





18.14 – Non rientra il tentativo di passante di rovescio per Federer. 5-5

18.14 – Dritto incrociato stretto ed altra palla game

18.13 – Dritto steccato da Tsonga. Seconda parità

18.12 – Ace centrale e vantaggio interno

18.12 – Gran prima al centro. Parità

18.11 – L’elvetico vince il duello a rete e si procura un set point. 30-40





18.11 – In rete il dritto in avanzamento, dopo l’ace. 30 pari

18.10 – Passante centrale subito dal francese. 15 pari

18.07 – Servizio e dritto da parte di Federer, che fa suo il game a 0. 5-4

18.05 – Servizio vincente per Tsonga. 4-4

18.05 – Altra buona risposta e dritto a chiudere. 40-30

18.04 – Risposta d’anticipo dello svizzero. 40-15

18.04 – Ancora un ace. 40-0

18.04 – Ace esterno. 30-0

18.03 – Servizio vincente esterno per il nativo di Le Mans. 15-0

18.01 – Game Federer. 4-3

18.01 – Grande accelerazione di dritto da parte dell’elvetico. 40-0

18.00 – Doppio errore di Tsonga con il dritto incrociato. 30-0

17.59 – Volée non facile da controllare per Federer e il transalpino chiude con il rovescio. 3-3

17.58 – Gran dritto lungolinea. 40-0

17.58 – Il nastro aiuta il nativo di Basilea ma alla fine Tsonga fa ugualmente il punto. 30-0

17.55 – Game Federer. 3-2





17.54 – Servizio e dritto in contropiede. 40 pari

17.53 – Ace ad annullare la prima. 30-40

17.53 – Dritto in rete: 15-40 e due palle break in favore del francese

17.53 – Servizio e smash. 15-30

17.52 – Lungo il dritto in avanzamento di Federer. 0-30

17.51 – Ancora un bel dritto per il nativo di Le Mans. 0-15

17.50 – Servizio e dritto in contropiede per Tsonga. 2-2

17.50 – Ace centrale. 40-0

17.50 – Altro rovescio sbagliato. 30-0

17.49 – Lo svizzero perde il controllo del rovescio. 15-0

17.47 – Ottima prima esterna e servizio vincente al centro. 2-1

17.46 – Ace esterno. 30-15

17.46 – Federer sorpreso dalla risposta del transalpino. 15 pari

17.45 – Battuta tenuta a 0. 1-1

17.43 – Smorzata di Tsonga che prende in contro tempo l’elvetico. 15-0

17.42 – Concludendo con un ace. 1-0

17.41 – Inizia bene al servizio. 40-0

17.40 – Inizia il match, serve Federer

17.32 – Giocatori in campo per il riscaldamento

16.50 – Il tedesco batte lo statunitense in due set (6-3 7-5), quindi lo svizzero ed il francese scenderanno in campo alle 17.30

15.32 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e bentornati per un’altra diretta scritta. E’ appena iniziato l’incontro tra Johnson e Zverev, a seguire e non prima delle 17.30 toccherà a Federer e Tsonga. A più tardi

Federer sfida Tsonga nel secondo match all’Atp Halle 2019

Il nativo di Basilea, n°1 del seeding del 500 tedesco, dopo aver sconfitto l’australiano John Millman (n°57 Atp) affronterà nel secondo turno la wild card francese Jo-Wilfried Tsonga (n°77 Atp, che ha avuto la meglio sul connazionale Benoit Paire). Ben diciassette i precedenti e Federer è avanti per 11-6.

Il nativo di Le Mans inizia il 2019 a Brisbane, dove ha raggiunto la semifinale (sconfitto dal russo Daniil Medvedev), mentre all’Australian Open esce sconfitto al secondo turno per mano del futuro campione, il serbo Novak Djokovic. A Montpellier arriva il primo titolo dell’anno ed il diciassettesimo della carriera (battendo in finale il connazionale Pierre-Hugues Herbert), per poi conquistare i quarti a Rotterdam (sconfitto ancora da Medvedev) ed uscire all’esordio a Marsiglia.

Nei successivi eventi raccoglie la semifinale a Marrakech, è costretto al ritiro durante il primo turno del 1000 di Montecarlo e si ferma ai quarti nel Challenger di Bordeaux, concludendo poi la stagione sul rosso con una sconfitta all’esordio nel 1000 di Roma, i quarti di finale a Lione ed il secondo turno al Roland Garros. Su erba gioca a Stoccarda e si ferma al secondo turno.

Federer – Tsonga: i precedenti

Montecarlo 2016 – Terra battuta – Quarti di finale – TSONGA 3-6 6-2 7-5

Toronto 2014 – Cemento – Finale – TSONGA 7-5 7-6(3)

Montecarlo 2014 – Terra battuta – Quarti di finale – FEDERER 2-6 7-6(6) 6-1

Australian Open 2014 – Cemento – Quarto turno – FEDERER 6-3 7-5 6-4

Roland Garros 2013 – Terra battuta – Quarti di finale – TSONGA 7-5 6-3 6-3

Australian Open 2013 – Cemento – Quarti di finale – 7-6(4) 4-6 7-6(4) 3-6 6-3

Doha 2012 – Cemento – Semifinale – TSONGA W/O

Atp Finals Londra 2011 – Cemento indoor – Finale – FEDERER 6-3 6-7(6) 6-3

Atp Finals Londra 2011 – Cemento indoor – Round Robin – FEDERER 6-2 2-6 6-4

Parigi Bercy 2011 – Cemento indoor – Finale – FEDERER 6-1 7-6(3)

US Open 2011 – Cemento – Quarti di finale – FEDERER 6-4 6-3 6-3

Montréal 2011 – Cemento – Terzo turno – TSONGA 7-6(3) 4-6 6-1

Wimbledon 2011 – Erba – Quarti di finale – TSONGA 3-6 6-7(3) 6-4 6-4 6-4

Roma 2011 – Terra battuta – Secondo turno – FEDERER 6-4 6-2

Doha 2011 – Cemento – Semifinale – FEDERER 6-3 7-6(2)

Australian Open 2010 – Cemento – Semifinale – FEDERER 6-2 6-3 6-2

Montréal 2009 – Cemento – Quarti di finale – TSONGA 7-6(5) 1-6 7-6(3)

Madrid 2008 – Cemento indoor – Terzo turno – FEDERER 6-4 6-1

Federer – Tsonga, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.