LIVE Maldini-Milan, sarà lui il nuovo diretto tecnico: Giampaolo favorito per la panchina

10.45 – Maldini-Milan, Giampaolo favorito per la panchina. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri c’è stato un contatto telefonico tra Maldini e Giampaolo: le parti hanno raggiunto un accordo di accordo di massima sulla base di un contratto biennale (con possibile opzione sul terzo), ma per l’ufficialità bisogna aspettare la rescissione con la Sampdoria.



Maldini-Milan, un amore che continua. Via Gattuso, via Leonardo, ma non la bandiera più importante. Il Milan di Elliott continuerà con Paolo Maldini. L’ex capitano è pronto ad accettare il ruolo di nuovo direttore tecnico rossonero, con un direttore sportivo al suo fianco. Maldini e Gazidis si sono incontrati anche ieri, a Casa Milan, e hanno continuato a limare i dettagli di un accordo che sembra ormai fatto. Con Maldini al comando dell’area tecnica dovrebbe arrivare Marco Giampaolo in panchina. Il tecnico marchigiano deve liberarsi dalla Sampdoria, ma sarà lui il nuovo allenatore del Milan 2019/2020. Giampaolo avrebbe già avanzato delle richieste sul mercato: Praet e Andersen su tutti. Un centrocampista e un difensore suoi fedelissimi alla Sampdoria.

Maldini-Milan, la stampa verso il sì

Unanime il coro positivo della stampa italiana verso il prolungamento del matrimonio tra Paolo Maldini e il Milan. Tra gli altri c’è La Stampa, che parla di “svolta nel club rossonero”. Ormai è fatta – si legge – ma per l’ufficialità bisogna ancora attendere. Comunque, Paolo Maldini, che ieri ha parlato di “sensazioni positive”, sarà il nuovo direttore tecnico della società milanista. Tuttosport invece parla di Ighli Tare come prossimo diesse rossonero, ma sarà difficile strapparlo alla Lazio. L’alternativa è Giovanni Sartori, Chievo prima e Atalanta poi. Infine una suggestione: Ariedo Braida, uno degli architetti del grande Milan di Silvio Berlusconi.