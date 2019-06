LIVE Nadal-Thiem, diretta e risultato in tempo reale finale Roland Garros 2019: inizio ore 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(2) RAFAEL NADAL – (4) DOMINIC THIEM, secondo incontro sul Philippe Chatrier non prima delle 15.00 italiane (dopo la finale di doppio femminile)

Finale Roland Garros 2019 (Torneo del Grande Slam, terra battuta)

Nadal è alla caccia del suo 12° trionfo al Roland Garros

Il tennista di Manacor (n°2 del seeding nel secondo Slam dell’anno), dopo aver sconfitto i qualificati tedeschi Yannick Hanfmann e Yannick Mazen, il belga David Goffin, l’argentino Juan Ignacio Londero, il giapponese Kei Nishikori e lo svizzero Roger Federer, affronterà nell’ultimo atto l’austriaco Dominic Thiem (testa di serie n°4, che ha avuto la meglio sulla wild card statunitense Tommy Paul, il kazako Alexander Bublik, l’uruguaiano Pablo Cuevas, il francese Gael Monfils, il russo Karen Khachanov ed il serbo Novak Djokovic).

Dodici i precedenti tra i due, con il 17 volte campione Slam che è avanti per 8-4 e fino ad ora ha perso solamente un set, giocando la sua ventiseiesima finale in Major (la dodicesima a Parigi), mentre il suo avversario ne ha lasciati per strada cinque ed è alla sua seconda finale consecutiva all’Open di Francia.

Nadal ha iniziato il 2019 direttamente nello Slam australiano, dove ha raggiunto la sua venticinquesima finale Slam (la quinta a Melbourne, battendo nell’ordine gli australiani James Duckworth, Matthew Ebden ed Alex De Minaur, il ceco Tomas Berdych, lo statunitense Frances Tiafoe ed il greco Stefanos Tsitsipas) ma è stato nettamente battuto dal serbo Novak Djokovic. Gioca poi solamente altri due tornei: ad Acapulco perde nel secondo turno contro l’australiano Nick Kyrgios e nel Masters 1000 di Indian Wells si ritira prima di scendere in campo nella semifinale contro Federer, a causa di un problema al ginocchio procuratosi nel secondo set dei quarti contro il russo Karen Khachanov.

Rientra per il primo torneo sul rosso nel 1000 monegasco ma deve cedere in semifinale contro il futuro campione, l’italiano Fabio Fognini (rischiando un bagel nel secondo set e poi annullando tre match point prima di alzare bandiera bianca); lo stesso risultato lo ottiene a Barcellona ma è sconfitto dall’austriaco Dominic Thiem (anche lui poi vincitore del torneo) ed un’altra semifinale arriva a Madrid, dove è proprio il greco a batterlo. Nel 1000 di Roma arriva finalmente il primo titolo stagionale, imponendosi nell’ultimo atto contro Djokovic.

Il nativo di Wiener Neustadt, invece, ha cominciato l’anno con una sconfitta all’esordio a Doha, alla quale segue il ritiro durante il secondo turno dello Slam australiano. Si reca quindi sulla terra battuta sudamericana ed ottiene la semifinale a Buenos Aires ma viene battuto al primo turno a Rio De Janeiro. Nel 1000 di Indian Wells riesce ad ottenere il primo titolo in questa categoria di tornei sconfiggendo (come detto in precedenza) proprio Federer, mentre a Miami è già fuori al secondo turno.

Sul rosso europeo raggiunge ancora il secondo turno al 1000 di Montecarlo ma a Barcellona arriva il secondo titolo stagionale (battendo in semifinale lo spagnolo Rafael Nadal e nell’ultimo atto il russo Daniil Medvedev); infine nella capitale spagnola si ferma in semifinale e agli Internazionali d’Italia è ko al secondo turno.

Nadal – Thiem, i precedenti

Barcellona 2019 – Terra battuta – Semifinale – THIEM 6-4 6-4

US Open 2018 – Cemento – Quarti di finale – NADAL 0-6 6-4 7-5 6-7(4) 7-6(5)

Roland Garros 2018 – Terra battuta – Finale – NADAL 6-4 6-3 6-2

Madrid 2018 – Terra battuta – Quarti di finale – THIEM 7-5 6-3

Montecarlo 2018 – Terra battuta – Quarti di finale – NADAL 6-0 6-2

Roland Garros 2017 – Terra battuta – Semifinale – NADAL 6-3 6-4 6-0

Roma 2017 – Terra battuta – Quarti di finale – THIEM 6-4 6-3

Madrid 2017 – Terra battuta – Finale – NADAL 7-6(8) 6-4

Barcellona 2017 – Terra battuta – Finale – NADAL 6-4 6-1

Montecarlo 2016 – Terra battuta – Terzo turno – NADAL 7-5 6-3

Buenos Aires 2016 – Terra battuta – Semifinale – THIEM 6-4 4-6 7-6(4)

Roland Garros 2014 – Terra battuta – Secondo turno – NADAL 6-2 6-2 6-3

Nadal – Thiem, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Eurosport, con la possibilità di usufruire del servizio streaming tramite Eurosport Player, ma anche su Sky Go e TIMvision.