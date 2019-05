LIVE Roland Garros 2019, diretta risultati in tempo reale del 1 giugno: in campo Djokovic, Caruso e Fognini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

ROLAND GARROS 2019: RISULTATI 1 GIUGNO (Settima giornata)

Court Philippe Chatrier

Ore 11.00: (3) Simona Halep vs (27) Lesia Tsurenko | Terzo turno

non prima delle 12.00: (6) Stefanos Tsitsipas vs Filip Krajinovic 7-5 6-3 5-5 | Secondo turno Roland Garros (iniziato ieri)

a seguire: (1) Novak Djokovic vs (Q) Salvatore Caruso | Terzo turno

a seguire: (WC) Alexandre Hoang vs (14) Gael Monfils | Terzo turno

a seguire: (10) Serena Williams vs Sofia Kenin | Terzo turno

Court Susanne Lenglen

Ore 11.00: (9) Fabio Fognini vs (18) Roberto Bautista Agut | Terzo turno

a seguire: (1) Naomi Osaka vs Katerina Siniakova | Terzo turno

a seguire: (4) Dominic Thiem vs Pablo Cuevas | Terzo turno

a seguire: Andrea Petkovic vs (8) Ashleigh Barty | Terzo turno

Court Simonne Mathieu

Ore 11.00: (30) Dusan Lajovic vs (5) Alexander Zverev | Terzo turno

a seguire: (Q) Anna Blinkova vs (14) Madison Keys | Terzo turno

a seguire: Jordan Thompson vs (8) Juan Martin Del Potro | Terzo turno

Court 1

Ore 11.00: doppio femminile | Secondo turno

non prima delle 12.00: (24) Stan Wawrinka vs Grigor Dimitrov 7-6(5) 7-6(4) 0-0 | Secondo turno Roland Garros (iniziato ieri)

a seguire: Monica Puig vs Iga Swiatek | Terzo turno

a seguire: (10) Karen Khachanov vs Martin Klizan | Terzo turno

a seguire: Amanda Anisimova vs Irina-Camelia Begu | Terzo turno

Court 14

Ore 11.00: doppio femminile | Secondo turno

a seguire: Jan-Lennard Struff vs (13) Borna Coric | Terzo turno

a seguire: doppio maschile | Secondo turno

a seguire: Ekaterina Alexandrova vs (Q) Aliona Bolsova Zadoinov | Terzo turno

Roland Garros: tocca nuovamente a Djokovic e a due azzurri, nella 5ª giornata

Il 1 giugno è il settimo giorno dell’edizione 2019 del Roland Garros (secondo per quanto riguarda i terzi turni), nel quale scenderanno Novak Djokovic, Salvatore Caruso e Fabio Fognini: i primi due si affronteranno tra di loro nel secondo incontro (a partire dalle ore 11.00) sullo Chatrier, mentre il ligure affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut nel primo match in programma sul Lenglen. Si concluderanno poi due incontri del secondo turno del Roland Garros non terminati nella giornata di ieri, ossia Tsitsipas-Krajinovic e Wawrinka-Dimitrov.

Roland Garros 2019, dove seguire il torneo

Il Roland Garros sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Eurosport, con la possibilità di usufruire del servizio streaming tramite Eurosport Player, ma anche su Sky Go e TIMvision.