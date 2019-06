LIVE Seppi-De Minaur, diretta e risultato in tempo reale Atp ‘s-Hertogenbosch 2019: inizio ore 12.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

ANDREAS SEPPI – (3) ALEX DE MINAUR, secondo incontro sul Court 1 dalle 11.00 italiane (dopo Thompson-Tiafoe)

Secondo turno Atp 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 (erba)

Seppi sfida De Minaur nel secondo incontro dell’Atp ‘s-Hertogenbosch

Il tennista di Caldaro (n°72 del ranking Atp), dopo aver sconfitto nel primo incontro del 250 olandese il lucky loser e connazionale Thomas Fabbiano, se la vedrà nel secondo turno contro l’australiani Alex De Minaur (testa di serie n°3, che ha usufruito di un bye al primo turno), che ha vinto l’unico precedente tra i due (la finale di Sydney disputata ad inizio anno).

Seppi ha iniziato il 2019 a Doha, dove è stato sconfitto all’esordio, per poi raggiungere l’ultimo atto a Sydney (sconfitto proprio da De Minaur) ed il terzo turno all’Australian Open. Arrivano poi un primo turno a Sofia, un secondo a Rotterdam, i quarti di finale a Delray Beach e altre due battute d’arresto all’esordio per concludere questa prima parte di stagione sul cemento, ad Acapulco e nel Masters 1000 di Indian Wells. Il periodo “ufficiale” sul rosso non va meglio ed arrivano altre sette sconfitte consecutive al primo turno: 1000 di Montecarlo, Budapest, Monaco di Baviera, 1000 di Madrid e Roma, Ginevra e Roland Garros.

Il nativo di Sydney, invece, ha cominciato l’anno a Brisbane, dove è arrivato sino ai quarti, per poi vincere il suo primo titolo Atp a Sydney (battendo proprio Seppi in finale) e fermarsi al terzo turno nello Slam australiano. Poi gioca solamente ad Acapulco (quarti di finale) e il 1000 di Indian Wells, ritornando dopo un infortunio direttamente nei tornei su terra battuta, nei quali perde all’esordio ad Estoril e nei 1000 di Madrid e Roma, salvo raggiungere il secondo turno all’Open di Francia.

Seppi – De Minaur: i precedenti

Sydney 2019 – Cemento – Finale – DE MINAUR b. Seppi 7-5 7-6(5)

Seppi – De Minaur, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.