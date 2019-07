Errani-Stollar 1-6 6-3 4-6 (Video Highlights Wta Palermo 2019): l’azzurra saluta il torneo all’esordio

Finisce subito il Wta Palermo per Sara Errani. L’azzurra (n°237), che avrebbe dovuto giocare l’incontro di primo turno contro la connazionale Martina Di Giuseppe (fermata da un’infezione virale), cede il passo alla lucky loser ungherese Fanny Stollar, che si impone con il punteggio di 6-1 3-6 6-4 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Prossima avversaria della magiara sarà la spagnola Paula Badosa Gibert.

(WC) SARA ERRANI – (LL) FANNY STOLLAR 1-6 6-3 4-6, Center Court

Primo turno International Palermo 2019 (terra battuta)

19.45 – GAME, SET AND MATCH STOLLAR! L’azzurra chiude l’incontro con un doppio fallo, dopo 1h e 50′ (49′ la durata del terzo parziale)

19.44 – Lungolinea vincente che sfiora il nastro: 0-40 e tre match point per l’ungherese

19.43 – Stollar chiude lo smash dopo una discreta difesa di Errani. 0-30

19.43 – L’azzurra non mette la prima e l’ungherese chiude con il dritto. 0-15

19.40 – Altro dritto vincente e game portato a casa. 4-5

19.39 – Due punti consecutivi di Stollar. 30 pari

19.38 – Errani alza le traiettorie e trova l’errore della sua avversaria. 0-30

19.37 – Doppio fallo dell’ungherese. 0-15

19.36 – Rovescio in rete per Stollar e l’azzurra tiene la battuta a 15. 4-4

19.32 – Game vinto a 30 e passa per la prima volta avanti dal finale del primo set. 3-4

19.30 – Dritto vincente dell’ungherese in contropiede. 30-15

19.28 – BREAK STOLLAR! Sfrutta la seconda di tre palle break concesse da Errani e riporta il parziale in parità. 3-3

19.24 – Stollar tiene la battuta. 3-2

19.23 – Altro ace e palla game

19.23 – Ottima parata a rete. 40 pari

19.22 – Dritto in avanzamento dell’ungherese con i piedi in campo. 30-40

19.22 – Ace: 15-40

19.21 – Stollar continua a servire male e concede altri tre break point. 0-40

19.20 – Errani annulla due palle break e conferma il proprio vantaggio. 3-1

19.14 – Nuovo break in favore dell’azzurra, con l’ungherese che è drasticamente crollata al servizio dopo un ottimo primo set

19.09 – Stollar si prende il contro-break

19.04 – BREAK ERRANI! Non è cambiato il leitmotiv del finale del secondo parziale e l’azzurra strappa nuovamente il servizio all’avversaria

19.02 – Dopo il toilet break è iniziato il terzo e decisivo set, con ancora l’ungherese al servizio

18.55 – GAME AND SECOND SET ERRANI! Nuovo break per l’azzurra e questa volta tiene il servizio, chiudendo il parziale dopo 36′. Si va al terzo

18.47 – Stollar effettua il contro-break, in un parziale davvero poco regolare

18.45 – BREAK ERRANI! L’ungherese pare essere in totale confusione, rispetto al primo set. 4-2

18.37 – CONTRO-BREAK ERRANI! Servizi poco efficaci in questo inizio di secondo parziale. 2-2

18.32 – BREAK STOLLAR! Altro dritto profondo e nuovo vantaggio. 1-2

18.31 – Di poco largo il dritto. 15-40

18.30 – Dritto in rete dell’azzurra ed altri tre break point concessi. 0-40

18.30 – Dritto lungolinea vincente per l’ungherese. 0-30

18.29 – Doppio fallo, il quinto in totale. 0-15

18.28 – CONTRO-BREAK ERRANI! Gioco davvero corto di Stollar e l’azzurra riesce a concretizzare. 1-1

18.28 – Lenta in uscita dal servizio e concede la prima palla break dell’incontro. 30-40

18.27 – Dritto steccato dall’ungherese. 30 pari

18.24 – BREAK STOLLAR! In rete il drop shot dell’azzurra. 0-1

18.24 – Annullata la prima. 15-40

18.23 – Risposta vincente dell’ungherese ed altre tre palle break a sua disposizione. 0-40

18.23 – Quarto doppio fallo dell’incontro. 0-30

18.21 – Inizia il secondo set, serve Errani

18.19 – GAME AND FIRST SET STOLLAR! Dritto a segno e parziale chiuso in appena 25′

18.19 – Tre set point ma non sfrutta il primo. 40-15

18.17 – Ace dell’ungherese. 15-0

18.16 – Altra risposta sbagliata da Stollar. 1-5 ma ora può comunque chiudere il primo set

18.16 – Doppio fallo dell’azzurra: 40-30 da 40-0

18.11 – Dritto vincente e doppio vantaggio confermato. 0-5

18.10 – Dritto in rete dell’ungherese. 40-30

18.10 – Ace con la prima e con la seconda. 40-15

18.07 – DOPPIO BREAK STOLLAR! Servizio troppo debole quello di Errani e la sua avversaria ha vita facile. 0-4

18.07 – Risponde ancora bene e si procura altri tre break point. 0-40

18.06 – Rovescio incrociato stretto e dritto a chiudere per l’ungherese. 0-15

18.03 – Altra buona prima di Stollar e break confermato. 0-3

18.03 – Passante di rovescio profondo per l’azzurra. 40-30

18.02 – Ace esterno dell’ungherese. 40-15

18.01 – Servizio e dritto. 15-0

18.00 – BREAK STOLLAR! Secondo doppio fallo del game da parte di Errani. 0-2

17.59 – Contro-smorzata molto angolata da parte dell’ungherese, che si procura due palle break. 15-40

17.58 – Rovescio in rete. 15-30

17.58 – Primo doppio fallo per l’azzurra. 15 pari

17.56 – Ottimo primo turno di servizio, vinto a 0. 0-1

17.55 – Inizia il primo set, serve Stollar

17.46 – Giocatrici in campo per il riscaldamento. Infezione virale la causa del ritiro per Di Giuseppe

17.44 – Cambio di programma: la romana ha dato forfait e al suo posto giocherà l’ungherese Fanny Stollar

17.35 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews, tra poco inizierà la diretta scritta del derby azzurro Errani-Di Giuseppe

Errani sfida la connazionale Di Giuseppe nell’esordio al Wta Palermo

La nativa di Bologna, n°237 Wta, dopo esser entrata nel tabellone dell’International italiano tramite wild card, affronterà nel primo incontro la connazionale Martina Giuseppe (n°149, che ha avuto accesso al main draw tramite una “special exception” dopo aver raggiunto la semifinale a Bucarest, prima volta nel circuito maggiore). Nessun precedente tra le due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Errani ha iniziato il suo 2019 con una wild card al torneo di Dubai (dopo la seconda squalifica per doping), ma è stata subito eliminata al primo turno. In seguito ha tentato la via delle qualificazioni per il Premier Mandatory di Indian Wells ma è stata sconfitta nel turno finale, per poi fermarsi al secondo turno del Challenger di Guadalajara ed al primo di Charleston. Sul rosso raggiunge i quarti di finale a Bogotà, perde all’esordio a Roma e nell’Itf di Brescia, vincendo poi il titolo nell’Itf di Roma (battendo nell’ultimo atto l’austriaca Barbara Haas) prima di subire altre due sconfitte al primo turno nell’Itf di Stare Splavy e nel Challenger di Bastad.

La nativa di Roma, invece, comincia l’anno mancando la qualificazione all’Australian Open e perdendo all’esordio degli Itf di Andrezieux-Boutheon e Shrewsbury. Da qui in avanti gioca quasi esclusivamente su terra battuta, raggiungendo i quarti nell’Itf di Cagliari ed il primo turno in quello di Saint-Gaudens, mancando poi l’accesso al Roland Garros ed arrivando al secondo turno negli Itf di Brescia e Roma. Su erba si ferma al secondo turno dell’Itf Ilkley e non si qualifica per Wimbledon, salvo poi giocare di nuovo sul rosso all’Itf di Versmold, dove perde all’esordio, e riesce infine a qualificarsi a Bucarest, primo torneo Wta della carriera, dove sorprende e si spinge sino in semifinale.

Errani – Di Giuseppe, i precedenti

Confronto inedito

Errani – Di Giuseppe, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.