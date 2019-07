Fognini-Carreño Busta 6-3 2-6 6-7 (Video Highlights Atp Amburgo 2019): l’azzurro si arrende solo al 3° set nei quarti

Match incredibile tra Fabio Fognini e Pablo Carreño Busta nell’ultimo match dei quarti di finale dell’Atp Amburgo, con il primo che si arrende solo al tie-break del terzo set e vede allungare a sette sconfitte la sua “maledizione”. 3-6 6-2 7-6(4) è il punteggio con il quale lo spagnolo supera l’italiano, dopo due ore e trentotto minuti di gioco, ed ora affronterà il russo Andrey Rubley in semifinale.

(3) FABIO FOGNINI – PABLO CARREÑO BUSTA 6-3 2-6 6-7(4), Center Court

Quarti di finale Atp 500 Amburgo (terra battuta)

20.45 – GAME, SET AND MATCH CARREÑO BUSTA! Errore di dritto sul 4-6 e chiusura al settimo match point, dopo 2h e 38′ (1h e 21′ la durata del terzo parziale)

20.44 – Largo il dritto dell’iberico. 3-6

20.43 – 2-6 ed altri quattro match point

20.43 – Altro recupero vincente di Carreño Busta. 2-5

20.41 – Attacco troppo corto e passante col rovescio lungolinea dello spagnolo. Si gira sul 2-4

20.40 – Lungo il dritto dell’azzurro. 2-3

20.39 – Palla corta vincente dell’iberico. 2-2

20.39 – Ace di Fognini. 2-1

20.39 – Drop shot, su cui Carreño Busta ci arriva, e rovescio in corridoio. 1-1

20.38 – Subito un mini-break: dritto largo per lo spagnolo. 1-0

20.37 – L’azzurro fa suo il game a 0. TIE-BREAK

20.34 – Carreño Busta tiene la battuta a 0 e si garantisce almeno il tie-break. 5-6

20.31 – Game Fognini, dopo quattro match point annullati. 5-5

20.30 – Altro dritto sbagliato dall’iberico. Settima parità

20.30 – Quarta palla dell’incontro

20.29 – Volée alta dello spagnolo ad annullare la seconda palla game. Sesta parità





20.28 – Lunga la risposta di Carreño Busta. Quinta parità

20.27 – Largo il dritto ed arriva il terzo match point

20.27 – Servizio e rovescio dell’azzurro. Quarta parità

20.26 – Buona volée e secondo match point

20.26 – Gran risposta dell’iberico e annullata la palla game. Terza parità

20.25 – Servizio vincente esterno. Seconda parità

20.24 – Doppio fallo di Fognini e match point concesso

20.23 – Scambio duro e lo spagnolo è un muro, chiudendo poi in smash. 40 pari

20.23 – Risposta vincente di dritto da parte di Carreño Busta. 40-30

20.21 – In corridoio il dritto dell’azzurro. 15 pari

20.18 – Servizio e dritto all’incrocio delle righe per lo spagnolo, tenendo la battuta a 30. 4-5

20.14 – Game Fognini. 4-4

20.13 – Completamente sorpreso sotto rete lo spagnolo. Sesta parità

20.13 – Doppio fallo e nuova chance di break per Carreño

20.12 – Secondo warning ricevuto e penalty point. Quinta parità

20.11 – Lungo il back difensivo dell’azzurro. Quarta parità

20.10 – Altro ottimo dritto ad annullare la quarta chance. Terza parità

20.09 – Gran dritto incrociato di Fognini ad annullare la terza palla break. Seconda parità

20.07 – Ancora una smorzata vincente. 40 pari

20.07 – Ottimo drop shot dopo il servizio. 30-40

20.06 – Gran passante dell’iberico. 15-40 e doppia chance di break

20.05 – Doppio fallo dell’azzurro. 15 pari

20.02 – CONTRO-BREAK FOGNINI! Game disastroso dello spagnolo, che ha commesso anche un doppio fallo. 3-4

19.59 – BREAK CARREÑO BUSTA! In rete anche questo tentativo di drop shot. 2-4

19.59 – Dritto in rete e palla break concessa

19.58 – Sbaglia poi la palla corta e Carreño lo costringe ai vantaggi

19.58 – Doppio fallo del tennista ligure. 40-30

19.56 – Punto vinto al volo. 15 pari

19.55 – Breve consulto tra Fognini ed il fisioterapista, non c’è però Medical Time-Out

19.51 – Lo spagnolo tiene la battuta a 0. 2-3

19.51 – Ace esterno. 40-0

19.49 – CONTRO-BREAK CARREÑO BUSTA! L’azzurro concede un altro break point e subisce la risposta di rovescio. 2-2

19.48 – Rovescio in rete. 40 pari

19.47 – Appena largo il dritto di Fognini. 40-30

19.43 – Ace al centro di Carreño. 2-1

19.42 – Altro game lottato sul servizio dell’iberico. 30 pari

19.39 – Ace esterno e break confermato. 2-0

19.39 – Servizio e rovescio incrociato. 40-30

19.38 – Altro smash a segno. 30 pari

19.38 – Punto chiuso con lo smash. 15-30

19.37 – Rovescio steccato dall’azzurro. 0-30

19.35 – BREAK FOGNINI! In rete il dritto dello spagnolo. 1-0

19.35 – Palla break per l’azzurro, dopo un gran passante





19.34 – Doppio fallo di Carreño Busta sulla palla game. Seconda parità

19.33 – Gran risposta di dritto per Fognini e game ai vantaggi

19.32 – Dritto in rete. 30 pari

19.31 – Servizio e dritto piuttosto profondo. 30-15

19.30 – Dopo il toilet break inizia il terzo e decisivo set, con ancora l’iberico al servizio

19.23 – GAME AND SECOND SET CARREÑO BUSTA! Ancora un errore da parte dell’azzurro e parziale chiuso dopo 46′

19.23 – Altro set point

19.23 – Larga la risposta. 40 pari

19.22 – Doppio fallo e rovescio in rete. 30-40 e set point per lo spagnolo

19.20 – Ottimo recupero del ligure sul tweener dello spagnolo. 15 pari





19.18 – In corridoio il rovescio di Fognini e Carreño sale sul 5-2

19.17 – Altra gran prima e siamo in parità

19.16 – Ottima prima esterna dell’iberico. 30-40

19.16 – Vola via il rovescio dell’azzurro. 15-40

19.16 – Passante di dritto e subito tre chance di contro-break immediato. 0-40

19.15 – Arrivano due buone risposte. 0-30

19.14 – BREAK CARREÑO BUSTA! Rovescio in rete da parte di Fognini. 2-4

19.14 – 30-40 e nuova palla break per lo spagnolo

19.13 – Dritto vincente in avanzamento da parte dell’azzurro. 30 pari

19.13 – Il nastro è dalla parte di Carreño. 15-30

19.10 – Fognini sbaglia nei pressi della rete e l’iberico tiene la battuta. 2-3

19.09 – Altra smorzata vincente. 30-15

19.08 – Doppio fallo. 15 pari

19.07 – CONTRO-BREAK CARREÑO BUSTA! Rovescio profondo e questa volta l’azzurro non può nulla. 2-2

19.06 – Terza palla break per Carreño

19.06 – Fognini si prende un altro rischio e gli va ancora bene. Terza parità ed altro BP annullato

19.05 – Seconda palla break

19.04 – Servizio e dritto. Seconda parità

19.04 – Poi torna a sbagliare di rovescio ed arriva un’altra palla break per lo spagnolo

19.03 – Il nastro sembrava favorire il ligure ma poi manda in corridoio il dritto. 40 pari

19.03 – Doppio fallo di Fognini. 40-30





18.58 – Bello scambio tra i due e l’iberico riesce ad avere la meglio. 2-1

18.57 – Ben annullata dallo spagnolo. Vantaggi

18.56 – Gran dritto profondo dell’azzurro e chance di doppio break. 30-40

18.54 – Lungo il rovescio di Carreño ed il ligure conferma il break. 2-0

18.53 – Palla corta e lob da parte di Fognini. Quinta parità





18.52 – Nuovo errore di rovescio e quinta palla break

18.51 – Lo spagnolo sbaglia a campo aperto. Quarta parità

18.51 – Altro errore di rovescio dopo il servizio per l’azzurro. Quarto Break Point

18.50 – Spinge bene e salva anche questa palla break. Terza parità

18.49 – Terza chance di break concessa

18.49 – Fognini concede un altro break point ma si salva ancora. Seconda parità

18.48 – In rete la risposta di Carreño Busta. 40 pari

18.47 – L’azzurro sbaglia sotto rete e concede una chance di contro-break. 30-40

18.44 – BREAK FOGNINI! Non perde mai campo durante lo scambio e chiude con il dritto in avanzamento. 1-0

18.43 – Subito una palla break in favore del tennista ligure. 30-40

18.41 – Inizia il secondo set, serve l’iberico

18.38 – GAME AND FIRST SET FOGNINI! Rovescio a chiudere questo parziale, dopo 31′

18.37 – Dritto steccato dall’azzurro. 40-15

18.37 – Contropiede vincente con il rovescio. 40-0 e tre set point

18.35 – Riesce poi a tenere la battuta ma ora Fognini può chiudere il set. 5-3

18.34 – Errore di rovescio di Carreño sulla palla game. Seconda parità

18.33 – Ottimo dritto dell’azzurro. 40 pari

18.33 – Doppio fallo. 40-30

18.32 – Drop shot vincente. 40-15

18.31 – Punto chiuso con lo smash dallo spagnolo. 15-0

18.29 – Game Fognini. 5-2

18.28 – Buona prima esterna. 40-30

18.28 – Questa volta prova con l’inside-out ma la palla termina in rete. 30 pari

18.27 – Dritto a rientrare da parte dell’azzurro. 30-15

18.24 – Larga la contro-smorzata di Fognini. 4-2

18.24 – Continuano gli errori da parte del tennista ligure. 30-0

18.21 – PRIMO CONTRO-BREAK CARREÑO BUSTA. Game orribile da parte di Fognini: 4-1

18.20 – Altro errore dell’azzurro e tre palle per un primo contro-break. 0-40

18.20 – In rete il tentativo di smorzata. 0-30

18.19 – DOPPIO BREAK FOGNINI! Ancora un errore di dritto da parte di Carreño Busta. 4-0

18.19 – Altra riga presa dal tennista ligure con il dritto. 15-40 e due chance di doppio break. 15-40

18.18 – In corridoio la risposta di rovescio di Fognini. 15 pari

18.15 – Regalo di rovescio da parte dello spagnolo e vantaggio confermato. 3-0

18.14 – Gran punto con il rovescio lungolinea ma poi l’azzurro sbaglia un altro dritto. 40-30

18.13 – Bene con la prima di servizio ma poi spreca con il dritto. 15 pari

18.12 – BREAK FOGNINI! Ancora un rovescio profondo che mette in difficoltà Carreño. 2-0

18.12 – Rovescio in rete. 30-40

18.11 – Dritto a rientrare di Fognini ed arrivano due palle break. 15-40

18.10 – Doppio fallo. 15-30

18.10 – Lo spagnolo perde il primo punto ma si rifà nel successivo con una buona prima. 15 pari

18.09 – Game vinto a 0. 1-0

18.08 – Subito un ace. 15-0

18.07 – Inizia il set, serve l’azzurro

18.00 – Giocatori in campo per il riscaldamento

17.43 – Zverev batte in tre set (2-6 7-5 6-2) Krajinovic. Tra poco in campo Fognini e Carreño Busta

17.07 – Il tedesco fa suo in rimonta il secondo parziale (7-5 dal 2-5)

15.59 – Il serbo vince nettamente il primo set (6-2)

15.22 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. In corso il match tra Krajinovic e Zverev e a seguire toccherà a Fognini e Carreño Busta

Fognini sfida Carreño per un posto in semifinale all’Atp Amburgo 2019

Il tennista di Arma di Taggia (testa di serie n°3 del 500 tedesco), dopo aver battuto il qualificato tedesco Julian Lenz e la wild card (nonché connazionale del precedente avversario) Rudolf Molleker, affronterà nei quarti di finale lo spagnolo Pablo Carreño Busta (n°59 Atp, che ha avuto la meglio anche lui su due tennisti tedeschi: Yannick Hanfmann, wild card, e Jan-Lennard Struff). Sono sei i precedenti tra i due, nei quali il tennista iberico è sempre uscito vincitore.

Fognini ha iniziato il suo 2019 ad Auckland, dove ha raggiunto i quarti di finale, per poi fermarsi al terzo turno dell’Australian Open (battuto dallo spagnolo Pablo Carreño Busta). Deludente il prosieguo nei tornei successivi, con le sconfitte sulla terra battuta sudamericana al secondo turno di Cordoba e Buenos Aires, al primo di Rio de Janeiro (perdendo contro il canadese Felix Auger-Aliassime) ed infine al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells ed al terzo in quello di Miami.

Nel primo torneo primaverile sul rosso subisce una nuova sconfitta all’esordio a Marrakech, mentre riscatta questo inizio opaco di stagione nel 1000 di Montecarlo, vincendo il titolo più importante della sua carriera (superati in semifinale lo spagnolo Rafael Nadal ed in finale il serbo Dusan Lajovic). Dopo questa vittoria raggiunge il terzo turno nei 1000 di Madrid e Roma, il quarto turno al Roland Garros e nuovamente il terzo a Wimbledon (unico torneo disputato su erba). Torna a giocare su terra battuta e si ritira durante il secondo turno di Umago contro il connazionale Stefano Travaglia.

Il nativo di Gijon ha cominciato anch’egli l’anno ad Auckland (raggiungendo i quarti di finale) e poi si è spinto sino al quarto turno dello Slam australiano, dopo aver battuto proprio Fognini nel terzo incontro. In seguito è costretto al ritiro durante il secondo turno di Cordoba a causa di un problema alla spalla e rientrerà solamente due mesi dopo a Barcellona, perdendo al primo turno e ripetendo il risultato per altri tre tornei (Estoril, Madrid e Roma), salvo poi raggiungere il terzo all’Open di Francia. Su erba arriva in semifinale ad Antalya e perde al primo turno dei Championships, ritornando poi a giocare sul rosso a Bastad (ancora una sconfitta all’esordio).

Fognini – Carreño Busta: i precedenti

Australian Open 2019 – Cemento – Terzo turno – CARREÑO BUSTA b. Fognini 6-2 6-4 2-6 6-4

Montecarlo 2017 – Terra battuta – Primo turno – CARREÑO BUSTA b. Fognini 7-6(0) 6-7(4) 6-3

San Paolo 2017 – Terra battuta indoor – Quarti di finale – CARREÑO BUSTA b. Fognini 6-0 7-6(1)

Parigi Bercy 2016 – Cemento indoor – Primo turno – CARREÑO BUSTA b. Fognini 6-3 6-1

Mosca 2016 – Cemento indoor – Finale – CARREÑO BUSTA b. Fognini 4-6 6-3 6-2

Estoril 2013 – Terra battuta – Quarti di finale – CARREÑO BUSTA b. Fognini 3-6 6-4 6-4

Fognini – Carreño Busta, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.