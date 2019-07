Fognini-Lenz 6-4 6-4 (Video Highlights Atp Amburgo 2019): l’azzurro avanza al secondo turno

Esordio vincente per Fabio Fognini nell’Atp 500 di Amburgo. L’azzurro, n°3 del seeding, batte per la prima volta in carriera il tedesco Julian Lenz (partito dalle qualificazioni) con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e sedici minuti di gioco. Non facile la gestione del match per il ligure, che prima si era temporaneamente fatto recuperare dal suo avversario nel primo set e poi è stato anche sotto di un break nel secondo, riuscendo però in ambo i casi a recuperare. Al secondo turno ci sarà un altro tedesco per Fognini, la wild card Rudolf Molleker.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(3) FABIO FOGNINI – (Q) JULIAN LENZ 6-4 6-4, Center Court

Primo turno Atp 500 Amburgo (terra battuta)

19.56 – GAME, SET AND MATCH FOGNINI! Il tennista ligure chiude al primo di tre match point, dopo 1h e 16′ (41′ la durata del secondo parziale)

19.53 – BREAK FOGNINI! L’azzurro riesce a procurarsi una nuova chance di break ed ora può servire per chiudere l’incontro. 5-4

19.49 – Game a 30 anche per Fognini. 4-4

19.44 – Lenz tiene la battuta a 30 e resta avanti in questo parziale. 3-4





19.40 – Game Fognini. 3-3

19.39 – Annullata anche la seconda. 40 pari

19.38 – L’azzurro concede altre due palle break ma salva la prima. 30-40

19.34 – CONTRO-BREAK FOGNINI! Il ligure concretizza questa seconda chance (dopo attimi di nervosismo mostrati in precedenza). 2-3





19.33 – Altra palla break per Fognini

19.33 – L’azzurro si guadagna una palla break ma Lenz la annulla. Terza parità

19.32 – Doppio fallo e seconda parità

19.31 – Il tedesco è costretto ai vantaggi (dal 40-0)

19.27 – BREAK LENZ! 1-3

19.27 – Doppio fallo di Fognini e tre palle break concesse. 0-40

19.24 – L’azzurro vince il proprio turno di battuta ma poi il tedesco resta avanti. 1-2

19.19 – Game vinto a 0. 0-1

19.17 – Inizia il secondo set, serve ancora Lenz

19.15 – GAME AND FIRST SET FOGNINI! Parziale chiuso dopo 35′





19.10 – Altro turno di battuta vinto a 30 da Lenz ma ora l’azzurro può chiudere il set. 5-4

19.07 – Fognini fa suo anche questo game. 5-3

19.03 – Il tedesco tiene anche lui la battuta a 30. 4-3

18.59 – L’azzurro conferma il break a 30, nonostante un doppio fallo. 4-2

18.54 – BREAK FOGNINI! Il tennista ligure si riporta avanti. 3-2

18.53 – Subito altre tre palle break per l’azzurro ma le prime due sono state salvate dal tedesco. 30-40

18.51 – CONTRO-BREAK LENZ! La secondo opportunità è quella buona: 2-2

18.51 – Salvata la prima. 30-40

18.50 – Brutto game al servizio e concede due chance di contro-break al tedesco. 15-40

18.49 – Secondo ace per Fognini. 15-0

18.48 – Lenz tiene la battuta a 0, con anche un ace. 2-1

18.45 – Vantaggio confermato a 0 dall’azzurro, grazie al primo ace. 2-0

18.42 – BREAK FOGNINI! Subito concretizzata la prima chance avuta. 1-0

18.41 – L’azzurro si porta avanti sul 15-30

18.40 – Inizia il match, serve il tedesco

18.32 – Giocatori in campo per il riscaldamento

17.18 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Fognini-Lenz. Zverev ha vinto in due set contro Jarry, quindi l’incontro inizierà all’orario prestabilito, le 18.30 italiane

Fognini affronta Lenz nel primo turno dell’Atp Umago 2019

Il tennista di Arma di Taggia (testa di serie n°3 del 500 tedesco), se la vedrà nell’incontro d’esordio contro il qualificato tedesco Julian Lenz (n°374 Atp, al suo primo torneo nel circuito maggiore). Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Fognini ha iniziato il suo 2019 ad Auckland, dove ha raggiunto i quarti di finale, per poi fermarsi al terzo turno dell’Australian Open (battuto dallo spagnolo Pablo Carreño Busta). Deludente il prosieguo nei tornei successivi, con le sconfitte sulla terra battuta sudamericana al secondo turno di Cordoba e Buenos Aires, al primo di Rio de Janeiro (perdendo contro il canadese Felix Auger-Aliassime) ed infine al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells ed al terzo in quello di Miami.

Nel primo torneo primaverile sul rosso subisce una nuova sconfitta all’esordio a Marrakech, mentre riscatta questo inizio opaco di stagione nel 1000 di Montecarlo, vincendo il titolo più importante della sua carriera (superati in semifinale lo spagnolo Rafael Nadal ed in finale il serbo Dusan Lajovic). Dopo questa vittoria raggiunge il terzo turno nei 1000 di Madrid e Roma, il quarto turno al Roland Garros e nuovamente il terzo a Wimbledon (unico torneo disputato su erba). Torna a giocare su terra battuta e si ritira durante il secondo turno di Umago contro il connazionale Stefano Travaglia.

Il nativo di Giessen, invece, ha disputato solamente tornei a livello Challenger ed Itf, cominciando l’anno con le sconfitta al primo turno a Koblenz e Glasgow, per poi raggiungere la semifinale a Trento e Bolton ed i quarti a Sunderland. Sul rosso ottiene un terzo turno a Bordeaux, una battuta d’arresto all’esordio di Shymkent, la vittoria a Karlsruher (battendo in finale l’italiano Andrea Pellegrino), ritirandosi prima di disputare la semifinale a Parma contro lo spagnolo Tommy Robredo e poi perdere per tre volte di fila al primo turno: Ludwigshafen, Braunschweig ed Amersfoort.

Fognini – Lenz: i precedenti

Confronto inedito

Fognini – Lenz, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.