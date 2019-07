Fognini-Travaglia 1-6 1-2 rit. (Video Highlights Atp Umago 2019): il ligure si ritira e l’ascolano centra i quarti di finale

Fabio Fognini si ritira ad inizio secondo set nel secondo turno dell’Atp Umago. Il ligure, n°1 del seeding, era sotto 6-1 2-1 contro Stefano Travaglia quando ha preso la decisione di gettare la spugna, per un probabile problema ad una gamba (e già dopo il primo set aveva chiesto consulto al fisioterapista). Il ligure, così, vince per la seconda volta in carriera contro il connazionale ed approda ai quarti di finale del torneo croato, dove affronterà l’ungherese Attila Balasz.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(1) FABIO FOGNINI – STEFANO TRAVAGLIA 1-6 1-2 rit., Goran Ivanisevic Stadium

Secondo turno Atp 250 Umago (terra battuta)

20.18 – Ennessimo errore di dritto per il ligure. 0-30 e decide di ritirarsi (tra primo e secondo set consulto con il fisioterapista). GAME, SET AND MATCH TRAVAGLIA: incontro durato appena 38′ (13 minuti la durata del secondo parziale)

20.16 – L’ascolano tiene la battuta a 15, chiudendo con un ace al centro. 1-2

20.14 – E poi riesce a far suo il game. 1-1

20.13 – Fognini non trova l’impatto con la palla. 40-30

20.12 – Prima una buona risposta per Travaglia, poi una fuori misura. 30-15

20.11 – Altro ace. 0-1

20.11 – Ace esterno. 40-15

20.09 – Inizia il secondo set, serve l’ascolano

20.07 – GAME AND FIRST SET TRAVAGLIA! Ancora una risposta vincente ed il parziale si chiude dopo appena 25′

20.06 – Due ottime risposte di Travaglia ed arrivano due set point. 15-40

20.06 – Palla corta messa a segno da posizione defilata. 15 pari

20.05 – Doppio fallo di Fognini. 0-15

20.05 – Servizio in kick esterno e dritto a chiudere per l’ascolano. 1-5

20.04 – Doppio fallo del ligure. Parità

20.03 – Ace esterno. 30 pari

20.02 – Dritto steccato. 15-30

20.01 – Buona difesa in back di Fognini e Travaglia forza troppo il rovescio. 0-15

19.59 – Servizio e dritto del ligure, che si sblocca in questo incontro. 1-4

19.58 – L’ascolano trova un’altra riga. 40 pari

19.58 – Fognini continua a forzare i colpi e dal 40-0 si ritrova sul 40-30

19.55 – Travaglia conferma il doppio vantaggio. 0-4

19.55 – Rovescio in rete del ligure. 40-15

19.54 – Doppio fallo. 30-15

19.54 – Prima l’ace del ligure, poi un altro errore di dritto per Fognini. 30-0

19.52 – DOPPIO BREAK TRAVAGLIA! Risposta lenta ma molto profonda: 0-3

19.52 – Dritto a rientrare di poco fuori e concede la chance del doppio break

19.51 – Altro buon dritto e costringe il ligure ai vantaggi

19.50 – Dritto troppo carico da parte di Travaglia. 40-30

19.50 – Doppio fallo. 30 pari

19.49 – Fognini comanda con il rovescio incrociato. 30-15

19.48 – Ace esterno e break confermato. 0-2

19.47 – Ottimo dritto da parte dell’ascolano. 30 pari

19.46 – Gran dritto all’incrocio delle righe per il tennista di Arma di Taggia. 15-30

19.46 – Il ligure prima risponde bene, poi si ritrova la palla addosso. 15 pari

19.44 – BREAK TRAVAGLIA! Corto l’attacco di Fognini, che subisce il passante di dritto lungolinea. 0-1

19.43 – Largo il rovescio e due palle break concesse. 15-40

19.43 – In corridoio il recupero sulla smorzata del ligure. 15-30

19.42 – Buona difesa dell’ascolano ed altro errore di Fognini con il dritto. 0-30

19.42 – Prima trova una riga, poi esagera col dritto successivo. 0-15

19.41 – Inizia il match, serve il ligure

19.36 – Giocatori in campo per il riscaldamento

19.16 – L’ungherese si impone sul serbo per 6-3 6-7(1) 7-6(5). Tra poco in campo i due azzurri

18.18 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. In corso il terzo set tra Balazs e Krajinovic, a seguire toccherà a Fognini sfidare il connazionale Travaglia

Derby per Fognini come primo match all’Atp Umago 2019

Il Arma di Taggia (testa di serie n°1 del 250 croato), dopo un bye all’esordio, affronterà nel secondo turno il connazionale Stefano Travaglia (n°105 Atp, che ha avuto la meglio sul connazionale Thomas Fabbiano), con il quale ha perso l’unico precedente disputato in carriera (US Open 2017).

Fognini ha iniziato il suo 2019 ad Auckland, dove ha raggiunto i quarti di finale, per poi fermarsi al terzo turno dell’Australian Open (battuto dallo spagnolo Pablo Carreño Busta). Deludente il prosieguo nei tornei successivi, con le sconfitte sulla terra battuta sudamericana al secondo turno di Cordoba e Buenos Aires, al primo di Rio de Janeiro (perdendo contro il canadese Felix Auger-Aliassime) ed infine al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells ed al terzo in quello di Miami.

Nel primo torneo primaverile sul rosso subisce una nuova sconfitta all’esordio a Marrakech, mentre riscatta questo inizio opaco di stagione nel 1000 di Montecarlo, vincendo il titolo più importante della sua carriera (superati in semifinale lo spagnolo Rafael Nadal ed in finale il serbo Dusan Lajovic). Dopo questa vittoria raggiunge il terzo turno nei 1000 di Madrid e Roma, il quarto turno al Roland Garros e nuovamente il terzo a Wimbledon (unico torneo disputato su erba).

Il tennista di Ascoli Piceno, invece, ha cominciato l’anno al Challenger di Playford (perdendo all’esordio) e poi ha raggiunto il secondo turno nello Slam australiano. Chiude la prima parte di stagione sul cemento fermandosi al primo turno di Sofia e raggiungendo la semifinale al Challenger di Cherbourg, prima di altre due sconfitte al primo turno in quelli di Lille e Saint Brieuc.

Da qui in avanti gioca esclusivamente su terra battuta ed ottiene un secondo turno al Challenger di Barletta, un primo in quello di Tunisi, il primo titolo stagionale a Francavilla al Mare (battendo in finale il tedesco Oscar Otte), i quarti di finale ad Ostrava, il secondo ad Aix en Provence, la semifinale ad Heilbronn, il primo turno all’Open di Francia, la finale persa nel Challenger di Shymkent 2 contro lo slovacco Andrej Martin, i quarti in quello di Parma, la semifinale a Ludwigshafen e la battuta d’arresto all’esordio di Braunschweig.

Fognini – Travaglia: i precedenti

US Open 2017 – Cemento – Primo turno – TRAVAGLIA b. Fognini 6-4 7-6(8) 3-6 6-0

Fognini – Travaglia, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.