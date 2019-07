LIVE Ripescaggi Serie C, comunicato della FIGC: “Escluso il Palermo, in B riammesso il Venezia”

18.15 Niente da fare per le tre squadre che speravano nella riammissione (Taranto, Mantova e Turris) per portare l’organico a 60 squadre. Il Consiglio Federale ha infatti deciso che il campionato si giocherà a 59 squadre, quindi un girone con 19 squadre, anziché 20. Il 25 Luglio, con la presentazione dei calendari, si scoprirà il girone con meno squadre, a meno di novità degli ultimi giorni.

17.15 Ecco il comunicato ufficiale della FIGC sui Ripescaggi in Serie C:

“Riammesso il Venezia in Serie B, escluso il Palermo per inadempienze. Visto il parere della CO.VI.SO.C., il Consiglio Federale ha respinto il ricorso della società siciliana e votato all’unanimità per la riammissione del club veneziano. Inoltre sono stati decisi anche riammissioni e ripescaggi in Lega Pro, dando il via libera per il prossimo campionato di Serie C a Virtusvecomp Verona, Fano, Paganese, Modena e Reggio Audace. Fuori Cerignola e Bisceglie“.

16.18 Definiti quindi le squadre riammesse e ripescate nel prossimo campionato di Serie C. I tre gironi sembrano quasi a posto, manca solo una squadra per completare le 60 squadre che parteciperanno al prossimo campionato dei professionisti. Se la giocano Taranto, Mantova e Turris. Possibile, tuttavia, che un girone possa rimanere a 19.

16.03 E’ arrivata la decisione della FIGC sui ripescaggi. Oltre alla riammissione del Venezia in B al posto del Palermo, il consiglio federale ha definito anche gli organici del campionato di Serie C: riammesse Vecomp Verona, Fano e Paganese, ripescate Modena e Reggio Audace. Escluse invece dai ripescaggi Cerignola e Bisceglie per irregolarità. Manca ancora una squadra per completare la composizione dei 3 gironi di Serie C.

14.30 Terminato pochi minuti fa il Consiglio Federale della Lega Pro. Tra poco è attesa la sentenza definitiva che decreterà le squadre ammesse al prossimo campionato dei professionisti. Cresce l’attesa dei club interessati.

14.02 Ancora in corso il Consiglio Federale della Lega Pro. Come rivelato da GianlucaDiMarzio.com, secondo alcune indiscrezioni, ecco i verdetti che dovrebbero arrivare:

Riammesse: Vecomp Verona, Fano, Paganese

Ripescate: Reggio Audace, Modena

Escluse: Cerignola, Bisceglie



12.00 Iniziato a mezzogiorno puntuale il Consiglio Federale per decidere le squadre da riammettere in Serie C. Modena e Reggio Audace le favorite per rientrare tramite i ripescaggi, Virtus Verona e Fano tramite le riammissioni. Alla porta anche il Bisceglie, che potrebbe prendere il posto della Paganese.



11.45 Tra circa quindici minuti inizierà la riunione del Consiglio Federale della Lega Pro che deciderà sulle squadre riammesse in Serie C tramite ripescaggi e riammissioni. Presenti tutti i club interessati. Il verdetto atteso nel primo pomeriggio.

09.00 A poche ore dall’ufficialità delle squadre ammesse ai ripescaggi in Lega Pro, arrivano le prime indiscrezioni. Infatti, secondo lanotiziaweb.it, l’Audace Cerignola avrebbe problemi legati all’impianto in cui giocare: sia per quanto riguarda il terreno di gioco sia per gli impianti elettrici. Cosa succederà adesso? Con Bisceglie e Cerignola out, le riammissioni interesserebbero Virtus Verona, Fano e Paganese, mentre due ripescaggi saranno appannaggio di Modena e Reggio Audace.



Ripescaggi Serie C, ore decisive per la terza serie e non solo. Nella giornata odierna, infatti, il Consiglio Federale della Lega Pro decreterà l’estromissione delle squadre che hanno presentato una domanda incompleta al momento dell’iscrizione. Due erano le squadre che potevano presentare ricorso ma senza implementare i documenti già depositati, si tratta di Foggia e Arzachena. Cosa che non è successa: in poche parole game over e quindi avanti con riammissioni e ripescaggi dalla Lega Dilettanti.

Ma andiamo nel dettaglio. Le riammissioni interessano i club virtuosi; quindi al posto di Albissola, Lucchese e Siracusa toccherà alle formazioni retrocesse sul campo Virtus Verona, Fano e Bisceglie, anche se la decisione ultima arriverà domani, con la Paganese che è subito lì dietro. Poiché Foggia e Arzachena non hanno presentato ricorso, si procederà con i ripescaggi, che interessa tre squadre di Serie D: si tratta di Modena, Reggio Audace e Audace Cerignola, nonostante l’ultima abbia problemi legati all’impianto. La decisione dovrebbe arrivare verso l’ora di pranzo.

Noi di SuperNews vi racconteremo la giornata intera con tutte le news, le ufficialità e i commenti a caldo dei protagonisti. Allacciate le cinture!