Berrettini-Gasquet 6-4 6-3 2-6 6-2 (Video Highlights US Open 2019): l’azzurro avanza al secondo turno

Buona la prima per Matteo Berrettini nell’edizione 2019 dello US Open. L’azzurro, testa di serie n°24, ha sconfitto per la prima volta in carriera il transalpino Richard Gasquet (n°36 Atp) con il punteggio di 6-4 6-3 2-6 6-2 dopo due ore e quarantadue minuti di gioco.

(24) MATTEO BERRETTINI – RICHARD GASQUET 6-4 6-3 2-6 6-2, Court 11

Primo turno US Open 2019 (Torneo del Grande Slam, cemento)

19.54 – GAME, SET AND MATCH BERRETTINI! Diciottesimo ace per chiudere questo incontro, dopo 2h e 42′ (35′ la durata del quarto parziale)

19.53 – Ace esterno, il diciassettesimo. 40-15 e due match point

19.53 – Ottavo doppio fallo. 30-15

19.53 – Sedicesimo. 30-0

19.52 – Quindicesimo ace. 15-0

19.51 – Gasquet tiene la battuta a 15. 5-2 ed ora l’azzurro può servire per il match

19.48 – Game Berrettini. 5-1

19.46 – Buona parata a rete. 40 pari

19.45 – Drop shot morbido dell’azzurro e il francese ci arriva. 30-40 e palla per un primo contro-break

19.45 – Quattordicesimo ace per Berrettini. 30 pari

19.41 – E poi riesce a sbloccarsi in questo parziale, tenendo la battuta a 0. 4-1

19.40 – Servizio e dritto del transalpino. 30-0

19.39 – Il doppio vantaggio è stato confermato a 0 dal nativo di Roma. 4-0

19.39 – Servizio e dritto. 40-0

19.39 – Prima un dritto vincente, poi l’ace. 30-0

19.36 – DOPPIO BREAK BERRETTINI! Lungo il rovescio di Gasquet: 3-0

19.35 – Dritto in rete e chance del doppio break per Berrettini. 30-40

19.35 – Rovescio steccato dal francese. 30 pari

19.33 – Buona risposta e gran dritto successivo. 0-15

19.33 – Vantaggio confermato dall’azzurro a 30. 2-0

19.32 – Ace al centro, il n°12. 40-30

19.32 – Buon punto vinto a rete. 30 pari dallo 0-30

19.29 – BREAK BERRETTINI! Doppio fallo di Gasquet (confermato dal falco). 1-0

19.29 – Palla break in favore del tennista di Roma. 30-40

19.25 – Dopo il toilet break inizia il quarto set, con ancora il nativo di Beziers in battuta

19.18 – GAME AND THIRD SET GASQUET! In rete il dritto dell’azzurro e il parziale si chiude dopo 38′

19.17 – Altro doppio fallo e due set point in favore del francese. 0-40

19.16 – Sesto doppio fallo per Berrettini. 0-15

19.14 – Sesto ace di Gasquet ed anche lui tiene la battuta a 15. 2-5

19.11 – Undicesimo ace dell’azzurro e game vinto a 15. 2-4

19.06 – E alla fine riesce a confermare il break. 1-4

19.05 – Servizio e dritto vincente del transalpino. Sesta parità

19.04 – Altra palla break concessa

19.04 – Buona prima e quinta parità

19.03 – Gasquet sbaglia la volée e concede un’altra chance a Berrettini

19.02 – Dritto in rete dopo il servizio. Quarta parità

19.02 – Lob poco alto e il francese riesce ad effettuare lo smash. Vantaggio interno

19.01 – Largo il rovescio. Terza parità

19.00 – Quarto doppio fallo e palla break per l’azzurro

19.00 – Gasquet sbaglia di dritto. Seconda parità

18.59 – Gran recupero di Berrettini. 40 pari

18.58 – Punto vinto al volo dal francese. 30 pari

18.57 – L’azzurro prova la reazione immediata. 0-30

18.55 – BREAK GASQUET! Cosa che invece riesce al nativo di Beziers. 1-3

18.55 – Non riesce la deviazione in demivolée e concede un altro break point

18.54 – Servizio e dritto, 40 pari: con questa sono otto i break point annullati

18.53 – Brutto errore di dritto. 30-40 e palla break concessa

18.53 – Punto vinto a rete. 30-15

18.51 – Largo il rovescio di Berrettini. 0-15

18.49 – Secondo turno di fila tenuto a 0 da Gasquet. 1-2

18.48 – Game vinto a 0. 1-1

18.46 – Decimo ace del nativo di Roma. 15-0

18.44 – Buon game al servizio, portato a casa a 0. 0-1

18.43 – Inizia il terzo set, serve il transalpino

18.40 – GAME AND SECOND SET BERRETTINI! Ancora con il dritto per chiudere questo secondo parziale, dopo 40′

18.40 – Dritto a segno per l’azzurro. 40-15 e due set point

18.36 – Gasquet tiene la battuta. 5-3 ed ora il romano può chiudere questo secondo set

18.36 – Rovescio incrociato di Berrettini. 30 pari

18.35 – Quarto ace per il transalpino. 30-15

18.32 – Rovescio dal centro che pizzica la riga esterna. 5-2

18.31 – Quinto doppio fallo. 40-30

18.31 – Rovescio incrociato di Gasquet. 40-15

18.30 – Nono ace. 40-0

18.30 – Servizio e dritto dell’azzurro. 15-0

18.29 – Quattro punti consecutivi a suo favore. 4-2

18.27 – Il francese è sotto 0-30 e ha finito le chiamate del falco

18.24 – Punto chiuso con lo smash e sale sul 4-1 in suo favore

18.23 – Drop shot, a cui segue il punto vinto a rete. Vantaggio Berrettini

18.22 – Game complicato, che terminerà ancora ai vantaggi

18.21 – Buona parata a rete dell’azzurro. 40-30

18.18 – Secondo ace di questo gioco e poi tiene la battuta a 30. 3-1

18.17 – E poi realizza il secondo ace del match. 15 pari

18.16 – Doppio fallo di Gasquet. 0-15

18.14 – Ace a chiudere il game e vantaggio confermato a 0. 3-0

18.12 – BREAK BERRETTINI! Rovescio che pizzica la riga di fondo: 2-0

18.11 – Dritto lungolinea dell’azzurro e tre palle break conquistate. 0-40

18.09 – Game Berrettini. 1-0

18.08 – Servizio vincente e seconda parità

18.07 – Seconda chance di break

18.07 – Ace esterno ad annullarla (confermato dal falco). Parità

18.06 – Subito una palla break concessa al francese. 30-40

18.03 – E si parte con il sesto ace. 15-0

18.03 – Inizia il secondo set, serve ancora il nativo di Roma

18.00 – GAME AND FIRST SET BERRETTINI! Doppio fallo del transalpino a chiudere il primo parziale, dopo 49′

17.59 – Ottima prima esterna di Gasquet. 30-40

17.59 – Altra smorzata chirurgica: 15-40 e due set point

17.58 – Gran dritto dell’azzurro e poi chiusura con la volée tagliata. 15-30

17.55 – Ancora una smorzata a segno e game Berrettini. 5-4

17.53 – Doppio fallo. 40-30

17.53 – Servizio e drop shot. 40-15

17.50 – Lungo il dritto del nativo di Roma. 4-4

17.50 – Servizio e dritto. Adv. del francese

17.49 – Altro turno di battuta che terminerà ai vantaggi

17.47 – Ace al centro di Gasquet, il primo del match. 30-0

17.45 – E poi riesce a vincere questo game. 4-3

17.44 – Ace e altro vantaggio interno

17.44 – Servizio e parata a rete da parte di Berrettini. Quarta parità

17.43 – Rovescio incrociato del francese e quarta occasione per il break

17.43 – Ottima prima esterna e terza parità. Sino ad ora l’azzurro è stato lucido sulle palle break

17.42 – Terza palla break

17.42 – Grand’angolo trovato da Gasquet con il dritto. Seconda parità

17.40 – Il transalpino non contiene il dritto di Berrettini. 40 pari

17.39 – Poi concede altri due break point ed annulla il primo, con l’aiuto del nastro. 30-40

17.38 – A cui segue il quarto ace. 15-30

17.38 – Terzo doppio fallo per l’azzurro. 0-30

17.37 – Gasquet tiene ancora la battuta. 3-3

17.36 – Seconda parità

17.35 – Anche questo turno di servizio finirà ai vantaggi

17.33 – Il francese arriva tardi sulla smorzata dall’avversario e non riesce a tener in campo la volée. 15 pari

17.30 – Scambio piuttosto lungo e Berrettini riesce a chiuderlo con il dritto. 3-2

17.29 – Il romano non riesce a chiudere il game. Seconda parità

17.27 – Dritto che pizzica la riga e palla break annullata. 40 pari

17.27 – Lungo e largo il dritto di Berrettini. 30-40 e palla break concessa

17.26 – Terzo ace. 30 pari

17.26 – Secondo doppio fallo dell’incontro. 15-30

17.25 – Rovescio ad aprirsi il campo e dritto a chiudere. Bel punto da parte dell’azzurro: 15 pari

17.23 – Gasquet tiene la battuta a 15. 2-2

17.22 – Rovescio in rete da parte di Berrettini. 40-0

17.22 – Servizio e dritto per il transalpino. 30-0

17.19 – Ancora un servizio e drop shot per chiudere questo game. 2-1

17.18 – Il nativo di Roma manda il rovescio in rete. 40-30

17.18 – Servizio e palla corta. 40-15

17.17 – A cui segue il primo doppio fallo. 30-15

17.17 – Ace esterno dell’azzurro. 30-0

17.16 – E poi tiene la battuta. 1-1

17.16 – Dritto in rete di Gasquet. 40-15

17.13 – Servizio, dritto e volée a chiudere. 1-0

17.13 – Altra ottima prima. 40-30

17.13 – Servizio vincente. 30 pari

17.12 – Ace di Berrettini. 15-30

17.12 – Buona partenza del francese, che passa l’avversario di dritto. 0-30

17.11 – Inizia il match, serve l’azzurro

17.00 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta di Berrettini-Gasquet, match che apre il secondo giorno dell’US Open 2019, sul Campo 11

Berrettini-Gasquet, dove seguire il match

Gli US Open 2019 saranno trasmessi in esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che su quella di streaming Dazn. Per quest’ultima sono presenti tantissime novità in vista dell’imminente stagione.

Berrettini sfida Gasquet nell’esordio dell’US Open 2019

Il nativo di Roma, n°24 del seeding in questo Slam statunitense, inizierà il suo cammino affrontando il francese Richard Gasquet (n°36 Atp). Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Berrettini ha iniziato il 2019 a Doha, perdendo al primo turno, per poi fermarsi al secondo turno ad Auckland e nuovamente all’esordio all’Australian Open. Il primo risultato importante arriva a Sofia, dove centra la semifinale (arrendendosi all’ungherese Marton Fucsovics), mentre a Marsiglia e Dubai non raccoglie grosse soddisfazioni (secondo e primo turno). Nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami viene eliminato all’esordio, ma tra i due vince il ricco Challenger di Phoenix battendo in finale il kazako Mikhail Kukushkin.

Inizia quindi la stagione sul rosso nel 1000 di Montecarlo, perdendo al primo turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov, salvo poi riscattarsi a Budapest ed ottenere il secondo titolo della carriera (battendo in finale il serbo Filip Krajinovic), raggiungendo anche la finale a Monaco di Baviera, dove si arrende al cileno Christian Garin, il terzo turno nel 1000 di Roma ed il secondo al Roland Garros. Inizia bene la stagione su erba vincendo il secondo torneo stagionale a Stoccarda (sconfiggendo il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo atto) ed arrivando in semifinale anche ad Halle, dove è fermato dal belga David Goffin, mentre a Wimbledon raggiunge il quarto turno ma subisce una pesante sconfitta contro lo svizzero Roger Federer. Torna poi a giocare sul cemento, dopo un infortunio alla caviglia, nel 1000 di Cincinnati (perdendo all’esordio).

Il nativo di Beziers, invece, comincia nel 1000 di Madrid la sua annata con un secondo turno, dopo aver patito una pubalgia sul finale del 2018 ed è stato costretto a saltare la finale di Coppa Davis, vinta dalla Croazia contro i suoi connazionali, oltre che a tutti i tornei più importanti di questa prima parte di stagione. A Roma perde invece all’esordio, mentre poi centra ancora il secondo turno a Lione e all’Open di Francia. Sui campi verdi raggiunge la semifinale a ‘s-Hertogenbosch, il secondo turno ad Halle e perde al primo turno nei Championships.

Prima di tornare a giocare sul duro fa tre tornei ancora su terra battuta, raggiungendo i quarti di finale a Bastad, il secondo turno ad Amburgo e subendo una battuta d’arresto all’esordio a Kitzbühel; nei 1000 di Montréal e Cincinnati centra prima un terzo turno, poi la semifinale.

Berrettini – Gasquet: i precedenti

Confronto inedito