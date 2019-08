Giorgi-Sakkari 3-6 0-6, Wta Cincinnati 2019: l’azzurra subisce un netto ko all’esordio

Finisce subito il Wta Cincinnati 2019 per Camila Giorgi. L’azzurra, n°51 Wta, è stata sconfitta per la prima volta in carriera dalla greca Maria Sakkari (n°33), che si impone con il punteggio di 6-3 6-0 dopo un’ora e cinque minuti di gioco ed ora se la vedrà al prossimo turno con la ceca Petra Kvitova. Inizio di primo set piuttosto balbettante al servizio da parte di entrambe, poi nel sesto gioco Sakkari si affida maggiormente al kick e riesce ad essere maggiormente efficace. Nel secondo parziale Giorgi non riesce a limitare il numero di gratuiti e va in rottura prolungata, cedendo per tre volte consecutive la battuta e subendo un pesante bagel (6-0).

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

CAMILA GIORGI – MARIA SAKKARI 3-6 0-6, Court 10

Primo turno Wta Premier 5 Cincinnati 2019 (cemento)

20.54 – GAME, SET AND MATCH SAKKARI! Bagel rifilato alla nativa di Macerata ed incontro chiuso dopo appena 1h e 5′ (30′ la durata del secondo parziale)

20.53 – Risposta vincente della nativa di Atene e secondo match point

20.53 – Lungo il dritto dell’azzurra e seconda parità

20.52 – Annullato con il rovescio incrociato in contropiede. 40 pari

20.51 – Risposta in anticipo. 30-40 e match point

20.51 – Doppio fallo e poi errore di dritto dopo una buona risposta della greca. 30 pari

20.48 – Ace di Giorgi. 15-0

20.47 – Doppio vantaggio confermato. 0-5

20.46 – Rovescio vincente dell’azzurra. 40-15

20.46 – Ottimo rovescio in salto da parte della nativa di Atene. 40-0

20.44 – DOPPIO BREAK SAKKARI! Altro errore di Giorgi, questa volta con il rovescio. 0-4

20.44 – 15-40 e due chance di doppio break per la greca

20.43 – Non si arrestano i gratuiti dell’azzurra. 15-30

20.40 – Break confermato da Sakkari. 0-3

20.39 – Grand’accelerazione di dritto di Giorgi e game ai vantaggi

20.38 – Doppio fallo. 40-30

20.36 – Prima un’ottima risposta vincente, poi l’errore dovuto alla difesa della greca. 15 pari

20.35 – BREAK SAKKARI! Largo il rovescio dell’azzurra in uscita dal servizio. 0-2

20.34 – Ottima prima. 30-40

20.33 – Altri errori da parte di Giorgi. 15-40 e altre due palle break concesse

20.30 – Ace al centro e turno di battuta vinto a 30. 0-1

20.30 – Doppio fallo di Sakkari. 30 pari

20.29 – Prima una buona risposta, poi due errori da parte dell’azzurra. 30-15

20.27 – Inizia il secondo set, serve la nativa di Atene

20.25 – GAME AND FIRST SET SAKKARI! Altra buona risposta e parziale chiuso dopo 35′

20.24 – Doppio fallo di Giorgi: 30-40 e set point

20.21 – E poi vince i tre punti successivi, grazie al servizio in kick. 3-5

20.20 – Primo ace (al centro) della greca. 15 pari

20.17 – Due errori di fila e così l’azzurra riesce a vincere un turno di servizio. 3-4

20.16 – Il nastro ferma il rovescio di Sakkari. 30 pari

20.14 – Doppio fallo di Giorgi. 0-15

20.13 – La greca riesce a confermare il break. 2-4

20.13 – Poi si rifà con un’accelerazione, sempre di dritto. 40-30

20.12 – Dritto in rete dell’azzurra. 40-15

20.08 – BREAK SAKKARI! Ottima difesa e Giorgi perde il timing del proprio dritto. 2-3

20.08 – Dritto incrociato della greca: 30-40 ed altra palla break

20.07 – L’azzurra alterna buoni colpi ad errori. 30 pari

20.05 – CONTRO-BREAK GIORGI! Altra risposta profonda da parte della nativa di Macerata. 2-2

20.04 – Risposta vincente di dritto, poi sbaglia la successiva sul primo break point. 15-40

20.03 – La risposta continua ad avere la meglio sul servizio. 0-30

20.01 – BREAK SAKKARI! Dritto in rete di Giorgi. 1-2

20.00 – Nuova palla break in favore della greca. 30-40

19.59 – Ancora un doppio fallo per l’azzurra, dopo aver forzato la seconda di servizio. 15-30

19.57 – CONTRO-BREAK GIORGI! Rovescio profondo e potente, dopo un’ottima risposta. 1-1

19.57 – Doppio fallo e due chance dell’immediato contro-break. 15-40

19.56 – Buona difesa della greca e svantaggio dimezzato. 15-30

19.55 – Due buone risposte da parte dell’azzurra. 0-30

19.53 – BREAK SAKKARI! Doppio fallo di Giorgi sul secondo BP. 0-1

19.53 – Gran prima al centro ad annullare la prima. 30-40

19.52 – Dritto in rete: 15-40 e due palle break concesse

19.52 – Un paio di errori ed è sotto 15-30

19.50 – Inizia il match, serve la nativa di Macerata

19.47 – Giocatrici in campo per il riscaldamento

19.36 – Putintseva si impone per 6-2 6-7(3) 6-3. Tra poco in campo Giorgi e Sakkari

18.43 – Il match tra la lettone e la kazaka si prolunga al terzo set, rinviando l’inizio dell’incontro dell’azzurra

17.35 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. In corso Ostapenko-Putintseva, a seguire toccherà a Giorgi sfidare Sakkari

Giorgi affronta Sakkari al primo turno del Wta Cincinnati 2019

La nativa di Macerata (n°51 del ranking Wta) sfida nell’incontro d’esordio del Premier 5 statunitense la greca Maria Sakkari. Nessun precedente a livello di tabellone principale nel circuito maggiore, mentre si sono affrontate una volta a livello di qualificazioni e vinse l’ellenica (New Haven 2016).

Giorgi ha iniziato il 2019 a Sydney, dove si è fermata al secondo turno, per poi raggiungere il terzo turno all’Australian Open. Da allora ha sofferto di problemi al polso e ha giocato solamente due tornei, Doha e Miami, nei quali ha raccolto un primo ed un secondo turno. L’infortunio la tiene lontana dai match per ben tre mesi, rientrando sull’erba prima ad Eastbourne e poi a Wimbledon (perdendo in entrambi i casi all’esordio); nel primo torneo sul cemento della seconda parte di stagione (a Washington) riesce a conquistare la prima finale dell’anno ma alla fine deve arrendersi alla statunitense Jessica Pegula, salvo poi perdere al primo turno a Toronto.

La nativa di Atene, invece, ha cominciato l’anno alla Hopman Cup e poi ad Hobart (perdendo al primo turno), salvo poi raggiungere il terzo turno nello Slam australiano. Gli altri tornei su cemento non le regolano soddisfazioni, con i primi turni di San Pietroburgo, Acapulco ed Indian Wells ed il secondo a Miami. Sulla terra battuta i risultati migliorano, raggiungendo i quarti di finale a Charleston, il primo turno ad Istanbul, il primo titolo della carriera a Rabat (sconfiggendo in finale la britannica Johanna Konta), un altro primo turno a Madrid, la semifinale a Roma ed il secondo turno al Roland Garros.

Su erba raggiunge i quarti a Nottingham, il primo ed il secondo turno a Birmingham ed Eastbourne ed il terzo nei Championships. Torna poi a giocare sul “veloce” a San José, arrivando sino in semifinale, perdendo poi all’esordio a Toronto.

Giorgi – Sakkari, i precedenti

Confronto inedito

Giorgi – Sakkari, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.