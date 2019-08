LIVE Cecchinato-Bublik, diretta e risultato in tempo reale Atp Winston Salem 2019: inizio ore 21.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

MARCO CECCHINATO – ALEXANDER BUBLIK, primo incontro sul Court 2 alle ore 21.00 italiane

Primo turno Atp 250 Winston-Salem (cemento)

Cecchinato se la vedrà con Bublik nel match d’esordio dell’Atp Winston-Salem

Il tennista di Palermo (n°67 Atp) affronterà nel primo turno del 250 statunitense il kazako Alexander Bublik (n°75), contro il quale non ha disputato alcun precedente e quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Cecchinato ha iniziato il 2019 a Doha, dove ha raggiunto la sua prima semifinale sul cemento (sconfitto dal ceco Tomas Berdych), salvo poi venir eliminato nel secondo turno ad Auckland e nel primo all’Australian Open. Dopo un’altra sconfitta al secondo incontro a Cordoba, il cammino sulla terra battuta sudamericana migliora decisamente ed arriva il primo titolo della stagione a Buenos Aires, dove batte in finale l’argentino Diego Schwartzman.

Nei successivi tornei non raccoglie grandi soddisfazioni: sconfitta all’esordio a Rio de Janeiro, al secondo nel Masters 1000 di Indian Wells ed al terzo in quello di Miami. Inizia poi la stagione “ufficiale” sul rosso e raggiunge il terzo turno nel 1000 di Montecarlo, la semifinale a Monaco di Baviera, due sconfitte all’esordio nel 1000 di Madrid e al Roland Garros, un secondo turno nel 1000 di Roma. Su erba subisce l’eliminazione al primo turno del Queen’s, ad Eastbourne ed anche a Wimbledon. Torna a giocare sul rosso ma perde ancora al primo turno ad Umago, Amburgo e Kitzbühel, per poi proseguire la striscia negativa anche al ritorno sui campi in cemento, nei 1000 di Montréal e Cincinnati.

Cecchinato – Bublik: i precedenti

Confronto inedito

Cecchinato – Bublik, dove seguire il match

L’incontro non avrà alcuna copertura televisiva.