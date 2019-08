LIVE Djokovic-Medvedev, diretta e risultato in tempo reale semifinale Atp Cincinnati 2019: inizio ore 00.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(1) NOVAK DJOKOVIC – (9) DANIIL MEDVEDEV, quarto incontro sul Center Court non prima della mezzanotte italiana (dopo Keys-Kenin)

Semifinale Atp Masters 1000 Cincinnati 2019 (cemento)

Djokovic sfida Medvedev per un posto in finale nell’Atp Cincinnati 2019

Il nativo di Belgrado (testa di serie n°1 del 1000 statunitense), dopo aver usufruito di un bye all’esordio e sconfitto la wild card statunitense Sam Querrey, lo spagnolo Pablo Carreño Busta ed il francese Lucas Pouille, affronterà nella seconda semifinale il russo Daniil Medvedev, n°9 del seeding, che ha avuto la meglio sul britannico Kyle Edmund, il transalpino Benoit Paire, il tedesco Jan-Lennard Struff ed il connazionale Andrey Rublev. Quattro i precedenti tra i due, con il campione serbo avanti per 3-1.

Djokovic ha iniziato il 2019 a Doha, dove arriva in semifinale e perde contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, salvo poi riscattarsi vincendo il suo settimo Australian Open (in finale contro lo spagnolo Rafael Nadal). Gioca poi solamente i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, nei quali non va oltre il terzo e quarto turno (in questo caso ancora sconfitto da Bautista). Inizia poi la stagione “ufficiale” sulla terra battuta e raggiunge i quarti di finale nel 1000 di Montecarlo ed ottiene il suo secondo titolo stagionale in quello di Madrid (battendo il greco Stefanos Tsitsipas nell’ultimo atto), prima di esser sconfitto in finale a Roma da Nadal.

Il nativo di Mosca, invece, ha cominciato l’anno a Brisbane, dove raggiunge la finale ma viene sconfitto dal giapponese Kei Nishikori, mentre all’Australian Open giunge sino al quarto turno e si arrende al futuro vincitore, il serbo Novak Djokovic. Il primo titolo stagionale è solo rimandato ed arriva nel successivo torneo di Sofia, dove ha la meglio nell’ultimo atto sull’ungherese Marton Fucsovics; raggiunge poi la semifinale a Rotterdam prima di subire una battuta d’arresto all’esordio a Dubai e non andare oltre il terzo turno nel Masters 1000 di Indian Wells.

Djokovic – Medvedev: i precedenti

Coppa Davis 2017 – Cemento indoor – Primo turno – DJOKOVIC b. Medvedev 3-6 6-4 6-1 1-0 rit.

Djokovic – Medvedev, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.