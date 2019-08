LIVE Federer-Londero, diretta e risultato in tempo reale Atp Cincinnati 2019: inizio ore 01.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(3) ROGER FEDERER – JUAN IGNACIO LONDERO, quarto incontro sul Center Court non prima dell’una italiana (dopo Djokovic-Querrey)

Secondo turno Atp Masters 1000 Cincinnati 2019 (cemento)

Federer sfida Londero nel secondo turno dell’Atp Cincinnati 2019

Il nativo di Basilea torna a giocare, dopo la finale di Wimbledon, nel 1000 statunitense (di cui è testa di serie n°3) e, dopo aver usufruito del bye al primo turno, affronterà nel secondo incontro l’argentino Juan Ignacio Londero, n°55 Atp, che ha avuto la meglio sull’italiano Matteo Berrettini. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Federer ha iniziato il 2019 alla Hopman Cup, dove ha vinto per il secondo anno di fila in coppia con Belinda Bencic. Partecipa quindi all’Australian Open ma è costretto a cedere al quarto turno contro il greco Stefanos Tsitsipas; nel successivo torneo di Dubai riesce ad ottenere il traguardo dei 100 titoli in carriera, sconfiggendo in finale proprio il tennista ellenico. Nel primo Masters 1000 dell’anno (ad Indian Wells) arriva all’atto finale senza perdere un set ma poi è costretto a cedere il passo proprio all’austriaco Dominic Thiem, mentre si riscatta in quello successivo di Miami e batte nell’ultimo atto lo statunitense John Isner (campione uscente).

Torna poi a giocare sul rosso dopo due anni di assenza e raggiunge i quarti sia nel 1000 di Madrid che in quello di Roma (dove si ritira prima di scendere in campo proprio contro Tsitsipas), spingendosi sino in semifinale al Roland Garros ma deve arrendersi allo spagnolo Rafael Nadal (poi vincitore del torneo). Inizia poi la stagione su erba e si impone per la decima volta in carriera ad Halle, avendo la meglio in finale sul belga David Goffin, raggiungendo anche la finale a Wimbledon ma dovendosi arrendere al rivale Novak Djokovic (il serbo vince per la terza volta su tre in finale contro lo svizzero, nello Slam londinese).

Il nativo di Jesus Maria, invece, ha cominciato l’anno mancando l’accesso allo Slam australiano e giocando subito su terra battuta, raggiungendo prima i quarti di finale al Challenger di Punta Del Este e poi vincendo il primo titolo in carriera nel circuito maggiore a Cordoba (battendo in finale il connazionale Guido Pella). A ciò seguono tre secondi turni a Rio De Janeiro, San Paolo e Marrakech, due sconfitte all’esordio nel 1000 di Montecarlo e a Barcellona, il secondo turno a Monaco di Baviera e Ginevra ed il quarto all’Open di Francia (miglior risultato sino ad ora in un Major).

Su erba raggiunge il secondo turno ad Eastbourne e perde al primo nei Championships, per poi tornare a giocare sul rosso a Bastad e raggiungendo la seconda finale del 2019, dovendo però arrendersi al cileno Nicolas Jarry; ad Amburgo si ferma invece al secondo turno e poi fa il suo esordio stagionale sul cemento perdendo al secondo turno di Los Cabos.

Federer – Londero: i precedenti

Confronto inedito

Federer – Londero, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.