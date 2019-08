LIVE Fognini-Mannarino, diretta e risultato in tempo reale Atp Montreal 2019: inizio ore 00.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(7) FABIO FOGNINI – ADRIAN MANNARINO, terzo incontro sul Banque National non prima della mezzanotte e trenta italiana (dopo Basilashvili-Zverev)

Terzo turno Atp Masters 1000 Montreal (cemento)

Fognini sfida Mannarino per un posto nei quarti dell’Atp Montreal 2019

Il tennista di Arma di Taggia (n°7 del seeding in questo 1000 canadese), dopo aver ricevuto un bye al primo turno e sconfitto il qualificato statunitense Tommy Paul, se la vedrà nel terzo incontro contro il francese Adrian Mannarino, il quale ha avuto la meglio sul kazako Mikhail Kukushkin ed il croato Borna Coric. Quattro i precedenti tra i due, con un bilancio in perfetta parità: 2-2.

Fognini ha iniziato il suo 2019 ad Auckland, dove ha raggiunto i quarti di finale, per poi fermarsi al terzo turno dell’Australian Open (battuto dallo spagnolo Pablo Carreño Busta). Deludente il prosieguo nei tornei successivi, con le sconfitte sulla terra battuta sudamericana al secondo turno di Cordoba e Buenos Aires, al primo di Rio de Janeiro (perdendo contro il canadese Felix Auger-Aliassime) ed infine al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells ed al terzo in quello di Miami.

Nel primo torneo primaverile sul rosso subisce una nuova sconfitta all’esordio a Marrakech, mentre riscatta questo inizio opaco di stagione nel 1000 di Montecarlo, vincendo il titolo più importante della sua carriera (superati in semifinale lo spagnolo Rafael Nadal ed in finale il serbo Dusan Lajovic). Dopo questa vittoria raggiunge il terzo turno nei 1000 di Madrid e Roma, il quarto turno al Roland Garros e nuovamente il terzo a Wimbledon (unico torneo disputato su erba). Torna a giocare su terra battuta e si ritira durante il secondo turno di Umago contro il connazionale Stefano Travaglia; comincia la seconda parte di stagione sul cemento con i quarti di finale a Los Cabos.

Fognini – Mannarino: i precedenti

Sydney 2018 – Cemento – Quarti di finale – FOGNINI b. Mannarino 6-7(4) 7-6(4) 6-2

Fognini – Mannarino, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.