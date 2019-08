LIVE Giorgi-Sakkari, diretta e risultato in tempo reale Wta Cincinnati 2019: inizio ore 18.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

CAMILA GIORGI – MARIA SAKKARI, secondo incontro sul Court 10 non prima delle 18.30 italiane (dopo Ostapenko-Putintseva)

Finale Wta Premier 5 Cincinnati 2019 (cemento)

Giorgi affronta Sakkari al primo turno del Wta Cincinnati 2019

La nativa di Macerata (n°52 del ranking Wta) sfida nell’incontro d’esordio del Premier 5 statunitense la greca Maria Sakkari. Nessun precedente a livello di tabellone principale nel circuito maggiore, mentre si sono affrontate una volta a livello di qualificazioni e vinse l’ellenica (New Haven 2016).

Giorgi ha iniziato il 2019 a Sydney, dove si è fermata al secondo turno, per poi raggiungere il terzo turno all’Australian Open. Da allora ha sofferto di problemi al polso e ha giocato solamente due tornei, Doha e Miami, nei quali ha raccolto un primo ed un secondo turno. L’infortunio la tiene lontana dai match per ben tre mesi, rientrando sull’erba prima ad Eastbourne e poi a Wimbledon (perdendo in entrambi i casi all’esordio); nel primo torneo sul cemento della seconda parte di stagione (a Washington) riesce a conquistare la prima finale dell’anno ma alla fine deve arrendersi alla statunitense Jessica Pegula.

La nativa di Atene, invece, ha cominciato l’anno alla Hopman Cup e poi ad Hobart (perdendo al primo turno), salvo poi raggiungere il terzo turno nello Slam australiano. Gli altri tornei su cemento non le regolano soddisfazioni, con i primi turni di San Pietroburgo, Acapulco ed Indian Wells ed il secondo a Miami. Sulla terra battuta i risultati migliorano, raggiungendo i quarti di finale a Charleston, il primo turno ad Istanbul, il primo titolo della carriera a Rabat (sconfiggendo in finale la britannica Johanna Konta), un altro primo turno a Madrid, la semifinale a Roma ed il secondo turno al Roland Garros.

Su erba raggiunge i quarti a Nottingham, il primo ed il secondo turno a Birmingham ed Eastbourne ed il terzo nei Championships. Torna poi a giocare sul “veloce” a San José, arrivando sino in semifinale.

Giorgi – Sakkari, i precedenti

Confronto inedito

Giorgi – Sakkari, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.