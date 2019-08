Roma-Athletico Bilbao 2-2 (video highlights): giallorossi alla ricerca della condizione. Al Curi il match termina in parità

Dopo l’amichevole vinta in rimonta contro il Lille, la Roma pareggia 2-2 contro l’Athletic Bilbao e lo fa giocando metà del secondo tempo in superiorità numerica. I giallorossi nel primo tempo hanno faticato tantissimo e sono andati sotto a causa di un gol di Muniain, ben servito da Williams che era stato bravo ad approfittare di un errore in impostazione di Diawara. Nella ripresa Kolarov ha pareggiato con una bellissima punizione. Dopo l’espulsione di Yuri per un brutto fallo su Defrel, i baschi si sono riportati avanti grazie al rigore di Raul Garcia, causato da un fallo di mano di Mancini. Nel finale viene fischiato un penalty anche per la Roma, realizzato da Pellegrini, che però non c’era perchè è Zaniolo a toccare il pallone di mano e non il difensore spagnolo.



90’+5′- Terminato l’incontro con il triplice fischio dell’arbitro.

90’+3′- Dzeko non arriva su un pallone crossato da Pellegrini.

90’+1′- Ci saranno 5 minuti di recupero.

90′- GOL! 2-2 Roma. Pellegrini sigla la rete del pareggio su rigore.

87′- Mano di Raul Garcia ed è rigore per la Roma.

85′-Coppia Antonucci-Dzeko scambio fra i due che purtroppo non porta buoni propositi e la palla si perde fuori.

81′-Esce Williams ed entra Kenan.

80′-Cross di Kolarov in mezzo, ma Simon anticipa tutti e fa sua la sfera.

78′-GOL! 1-2 Bilbao con il rigore di Garcia.

76′-Cross di Kolarov, Simon anticipa Dzeko.

73′-Entra Santon ed esce Spinazzola.

69′-Fallo di Antonucci. Punizione in atto per la Roma.

66′-Cross di Kolarov che termina di poco a lato.

63′-Tiro di Nunez che termina a lato.

60′-Esce Mirante ed entra Pau Lopez.

56′-GOL! 1-1 Roma. Kolarov punizione meravigliosa che riesce a insaccare a lato destro della porta di Simon.

55′-Espulsione di Berchiche.

54′-Cordoba commette fallo su Pellegrini. Soccorsi per il calciatore giallorosso.

52′-Fallo di Mancini su Nunez. Calcio di punizione per il Bilbao.

50′-Cross di Pellegrini con la palla che si perde sul fondo.

48′-Fermato Antonucci prima del tiro.

45′-Partita la seconda frazione.

SECONDO TEMPO

48′- Punizione non andata a buon fine e termina il primo tempo con il fischio dell’arbitro.

47′-Under messo giù guadagna una punizione dal limite.

45′-Ci saranno tre minuti di recupero.

44′-Florenzi fermato a centrocampo da due giocatori del Bilbao.

41′- Tiro di Martinez ma la palla termina fuori di poco.

39′-Defrel fermato dalla difesa basca che poi fa ripartire i centrocampisti spagnoli.

37′-Fallo di Perotti su Nunez. Punizione a centrocampo per il Bilbao.

34′-Prova il pallonetto Under dopo l’uscita di Simon, Martinez allontana e salva.

32′-Si riprende.

30′-Cooling break.

28′-GOL! 0-1 Bilbao. Diawara perde palla, Williams ruba la sfera e serve Muniain che mette in rete.

23′-Grande lancio per il taglio di Florenzi che salta Simon senza riuscire a calciare in porta.

21′-Spinazzola fermato in fallo laterale.

19′-Fermato in corner Diawara al momento del cross.

16′- Conclusione di Cordoba con la palla che termina di poco a lato.

14′-Cross di Spinazzola con la palla che terrmina dall’altro lato del campo e finisce in fallo laterale.

11′- Tiro di Williams sterile che non preoccupa Mirante.

8′- Cross di Perotti non va a buon fine.

6′-Fallo su Diawara. Calcio di punizione per la Roma.

3′-Tiro di Defrel che termina di poco a lato.

1′-Si parte fischio d’inizio.

19:35- FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (4-2-3-1): MIRANTE-FLORENZI-JUAN JESUS-MANCINI-SPINAZZOLA-DIAWARA-PELLEGRINI-ANTONUCCI-PEROTTI-UNDER-DEFREL. ALL. FONSECA

19:30-FORMAZIONE UFFICIALE BILBAO (4-3-2-1): SIMON-CAPA-YERAY-MARTINEZ-NUNEZ-DANI GARCIA LOPEZ-MUNAIN-RAUL GARCIA-CORDOBA-WILLIAMS. ALL. GARITANO

18:00- PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): PAU LOPEZ- FLORENZI-MANCINI-FAZIO-KOLAROV-CRISTANTE-PELLEGRINI-UNDER-ZANIOLO-PEROTTI-DZEKO. All. FONSECA

17:50- PROBABILE FORMAZIONE BILBAO (4-2-3-1):HERLAIN-CAPA-YERAY ALVAREZ-INIGO MARTINEZ- BERCHICHE-VESGA-DANI GARCIA -MUNIAN-RAUL GARCIA-CORDOBA-INAKI WILLIAMS. ALL. GARITANO

Dopo l’incontro contro il Lille ancora al Renato Curi, la Roma si appresta ad affrontare il Bilbao di Garitano. Tra i giallorossi era in dubbio la presenza di Dzeko, che ha iniziato un braccio di ferro con il club di Pallotta per essere ceduto all’Inter, ma il bosniaco dovrebbe comunque partire dal primo minuto per l’assenza di Schick, fermato da un affaticamento muscolare. Ancora indisponibile il nuovo acquisto Veretout, mentre sono out per acciacchi vari anche Pastore, Karsdorp e Nzonzi. Rientra in difesa Mancini, rimasto in panchina a Lilla. Il centrocampo è affidato a Pellegrini e Under con il supporto di Zaniolo. Perotti, invece, supporterà in attracco il bosniaco, unica punta.

L’Athletic Bilbao di Gaitzka Garitano, ottavo nell’ultimo campionato spagnolo, è reduce da un ko per 2-1 con il Racing Santander, ma in precedenza aveva superato 2-0 in Germania il Borussia Mönchengladbach. In difesa vi sarà spazio per Inigo Martinez e Yeray ai lati, mentre toccherà alla coppia Yuri-Capa agire ai lati del reparto. Nella mediana a due le maglie dei titolari saranno consegnate a Benat e Dani Garcia, mentre sarà Raul Garcia a giocare sulla trequarti; con lui Munian e De Marcos, oltre a Williams. Appuntamento quindi alle 20 a Perugia.