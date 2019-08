LIVE Sampdoria-Lazio diretta risultato in tempo reale Serie A: le probabili formazioni

Sampdoria-Lazio, sapore di derby. 1.a giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Alle ore 20.45, allo stadio Luigi Ferraris, scenderanno in campo la Sampdoria di Eusebio Di Francesco e la Lazio di Simone Inzaghi. Per il tecnico doriano sarà un match particolare, visto la sua militanza con la Roma sia da giocatore che da allenatore. La Samp si appresta anche a cambiare padrone, visto l’imminente passaggio di consegne tra Massimo Ferrero e la cordata guidata da Gianluca Vialli. Gli uomini di Di Francesco hanno già giocato una partita ufficiale, vincendo per 3-1 sul campo del Crotone in Coppa Italia. Prima ufficiale per la Lazio, che in questa stagione disputerà anche l’Europa League.

Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni

Sampdoria-Lazio, le scelte degli allenatori. QUI SAMPDORIA – La Sampdoria per la prima gara della Serie A 2019/20 scenderà in campo con un tridente d’attacco composto da Gabbiadini, Quagliarella e Caprari. In mezzo al campo, al posto del ceduto Praet, spazio a Barreto, mentre in difesa per sostituire Andersen è arrivato il colombiano Murillo. QUI LAZIO – Non ce la fa Lucas Leiva. Simone Inzaghi rimpiazzerà il regista brasiliano con uno tra Parolo (favorito) e Cataldi. Luis Alberto agirà da mezzala, Correa agirà alle spalle del centravanti Immobile. A destra torna Lazzari. Recupero record per l’ex Spal dopo l’infortunio alla mano.