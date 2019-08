Sonego-Thiem 3-6 6-7 (Video Highlights Atp Kitzbühel 2019): l’azzurro perde con onore in semifinale

Termina in semifinale l’ottimo Atp 250 Kitzbühel di Lorenzo Sonego. L’azzurro, testa di serie n°7, è stato sconfitto per la prima volta in carriera dall’austriaco Dominic Thiem (n°1 del seeding), che si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6(6) dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco, con la pioggia che è stata protagonista e ha prima fatto rinviare l’inizio e dopo ha fermato questo incontro prima del tie-break finale. L’ultimo atto sarà dunque tra il nativo di Wiener Neustadt ed Albert Ramos Viñolas.

(7) LORENZO SONEGO – (1) DOMINIC THIEM 3-6 6-7(6), Centre Court

Semifinale Atp 250 Kitzbühel (terra battuta)

19.46 – GAME, SET AND MATCH THIEM! Sbaglia la risposta Sonego e l’incontro si chiude dopo 1h e 43′ (1h e 8′ la durata del secondo parziale)

19.44 – Bel recupero di Thiem. 7-6 e secondo match point

19.43 – Match point annullato in demi-volée, dopo un gran dritto (sulla seconda di servizio). 6-6 e si cambia di nuovo campo





19.42 – Due ottimi servizi dell’austriaco. 5-6 e match point

19.41 – Questa volta la stop volley resta sulla rete. 5-4

19.40 – Ancora un serve and volley portato a termine dall’azzurro. 5-3

19.39 – Servizio vincente di Thiem. 4-3

19.38 – Si cambia campo sul 4-2

19.38 – Gran servizio esterno. 4-1

19.37 – Ottimo serve and volley da parte di Sonego. 3-1

19.36 – L’austriaco sbaglia il dritto e concede subito un mini-break. 2-0

19.35 – Si riprende e l’azzurro si porta sull’1-0

19.29 – Sonego e Thiem rientrano in campo

19.07 – Piove più intensamente e l’incontro viene sospeso. Giocatori negli spogliatoi





19.05 – Game a 15 per Thiem. TIE-BREAK

19.01 – Ancora una volée a segno e si garantisce almeno il tie-break. 6-5

19.00 – Doppio fallo per Sonego. 40-30

18.59 – Altro colpo al volo, pizzicando la riga esterna in avanzamento. 40-15

18.58 – Gran volée. 30-15

18.57 – L’azzurro perde il primo punto ma rimedia con un’ottima prima. 15 pari

18.56 – Drop shot e poi chiusura con il dritto per l’austriaco. 5-5

18.55 – Si aprono di nuovo gli ombrelli a Kitzbühel e Sonego vince due punti di fila. 40-30

18.54 – Un paio di dritti devastanti da parte di Thiem. 40-0

18.51 – Altro game vinto a 0 dal tennista di Torino. 5-4

18.48 – Servizio vincente dell’austriaco (turno vinto dallo 0-30). 4-4

18.47 – Servizio in kick e dritto incrociato. 30 pari

18.46 – Falsa partenza al servizio per Thiem. 0-30

18.44 – Game vinto a 0 da Sonego. 4-3





18.40 – Smash a chiudere questo turno di servizio. 3-3

18.40 – Drop shot dalla linea di fondo. 40-0

18.39 – Bella stop volley da parte dell’austriaco. 15-0

18.36 – E poi porta a casa il game. 3-2

18.36 – Servizio e smash di Sonego. Vantaggio interno

18.35 – Di poco largo il dritto incrociato. 40 pari

18.34 – Poi sbaglia una palla corta in contropiede. 40-30

18.33 – L’azzurro perde il primo punto ma vince i due successivi. 30-15

18.31 – Ace centrale di Thiem. 2-2

18.30 – Poi è costretto ai vantaggi

18.29 – L’austriaco tenta il tweener ma gli finisce lungo, dopo il pallonetto dell’azzurro. 40-30

18.28 – Gran risposta di dritto per Sonego. 30-15

18.24 – CONTRO-BREAK THIEM! Largo il dritto in uscita dal servizio. 2-1

18.24 – Palla del contro-break: smorzata troppo corta. 30-40

18.23 – Ottima discesa a rete. 30 pari

18.22 – Altro game combattuto sul servizio dell’azzurro. 15-30

18.19 – BREAK SONEGO! Risposta vincente di dritto: 2-0

18.19 – Rovescio lungolinea di Sonego e si procura due palle break. 15-40

18.19 – Servizio vincente. 15-30

18.18 – Altro errore di dritto, questa volta in corridoio. 0-30

18.17 – Ottima prima dell’austriaco ma affossa il dritto in rete. 0-15

18.16 – Game vinto a 30. 1-0

18.12 – Inizia il secondo set, serve il tennista di Torino

18.09 – GAME AND FIRST SET THIEM! Errore di dritto per Sonego e parziale chiuso dopo 35′

18.08 – Due set point a favore dell’austriaco. 40-15

18.07 – Tre righe di fila con il dritto per l’azzurro e punto portato a casa. 30-15

18.06 – Servizio e dritto. 30-0

18.05 – BREAK THIEM! Dritto in avanzamento vincente, dopo un rovescio corto di Sonego: 3-5 e possibilità di servire per il set

18.04 – Ottima prima esterna. 15-40

18.03 – Dritto in rete. 0-40 e tre palle break concesse

18.02 – Punto strepitoso vinto: smorzata, contro-smorzata dell’azzurro ed in spaccata l’austriaco riesce a rimandarla dall’altra parte. 0-30





18.01 – Thiem riesce a passare di rovescio Sonego. 0-15

17.59 – Ace al centro per l’austriaco, che ancora una volta tiene la battuta a 0. 3-4

17.57 – L’azzurro rimonta dallo 0-30 e rimane agganciato all’avversario. 3-3

17.53 – Passante con il rovescio incrociato da parte dell’austriaco. 0-15





17.51 – Altra buona prima. 2-3

17.50 – Rovescio lungolinea di Thiem. 40-0

17.49 – Servizio e smorzata. 2-2

17.48 – Prima di servizio al corpo. 40-0

17.47 – Serve and volley di Sonego, dopo aver perso il primo punto. 15 pari

17.44 – Rovescio in rete dell’azzurro e l’austriaco se la cava. 1-2

17.43 – Doppio fallo di Thiem ed è costretto ai vantaggi

17.40 – Dritto lungolinea di Sonego. 15-30

17.40 – Ottima parata a rete, dopo la smorzata dell’austriaco. 15 pari

17.39 – Scambio duro ma il tentativo di drop shot del tennista di Torino termina sul nastro. 15-0

17.38 – Ottimo game al servizio, vinto a 0. 1-1

17.37 – Servizio e palla corta per Sonego. 15-0

17.36 – Thiem tiene la battuta. 0-1

17.35 – Primo punto in risposta da parte dell’azzurro. 40-15

17.34 – Inizia il match, serve il nativo di Wiener Neustadt

17.26 – Sonego e Thiem rientrano in campo

17.15 – I giocatori erano scesi in campo ma la pioggia è tornata protagonista

16.25 – Nuovo aggiornamento: non si inizierà prima delle 17.00

15.55 – Piove sul Centre Court e l’inizio dell’incontro slitta ancora

15.23 – Ramos Viñolas batte Ruud con il punteggio di 7-5 6-4 ed è il primo finalista del 250 austriaco. Tra poco in campo l’italiano e l’austriaco

14.37 – Lo spagnolo vince il primo set per 7-5

13.32 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. Sta per iniziare la semifinale tra Ruud e Ramos Viñolas, a seguire sarà la volta di quella tra Sonego e Thiem

Sonego cerca a Kitzbühel la sua seconda finale a livello Atp

Il tennista di Torino (n°7 del seeding di questo 250 austriaco), dopo aver battuto l’argentino Federico Delbonis e gli spagnolo Roberto Carballes Baena e Fernando Verdasco, sfida in semifinale l’austriaco Dominic Thiem (testa di serie n°1, che ha avuto la meglio contro la wild card e connazionale Sebastian Ofner e contro lo spagnolo Pablo Andujar, dopo un bye al primo turno). Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Sonego ha iniziato il 2019 al Challenger di Playford, in cui ha raggiunto i quarti di finale, salvo poi fermarsi all’ultimo turno di qualificazioni dell’Australian Open. Si reca poi sulla terra sudamericana e viene sconfitto sia a Cordoba che a Buenos Aires al secondo turno (nel primo caso dall’argentino Juan Ignacio Londero, vincitore a sorpresa del titolo), al primo turno di Rio de Janeiro e nuovamente al secondo a San Paolo. Gioca poi nel ricco Challenger di Phoenix e giunge sino ai quarti, dove si arrende al connazionale (e futuro vincitore) Matteo Berrettini e poi raggiunge il secondo turno nel Masters 1000 di Miami.

Inizia la stagione “ufficiale” sul rosso raggiungendo i quarti a Marrakech e nel 1000 di Montecarlo, subendo poi quattro sconfitte consecutive all’esordio a Monaco di Baviera, nel 1000 di Roma, a Ginevra ed al Roland Garros; su erba perde al primo turno a ‘s-Hertogenbosch ma fa suo il primo titolo della carriera ad Antalya (battendo nell’ultimo atto il serbo Miomir Kecmanovic), prima di subire un’altra battuta d’arresto all’esordio in quel di Wimbledon. Torna poi a giocare su terra battuta e perde al secondo turno a Gstaad.

Il nativo di Wiener Neustadt, invece, ha cominciato l’anno con una sconfitta all’esordio a Doha, alla quale segue il ritiro durante il secondo turno dello Slam australiano. Si reca quindi sulla terra battuta sudamericana ed ottiene la semifinale a Buenos Aires ma viene battuto al primo turno a Rio De Janeiro. Nel 1000 di Indian Wells riesce ad ottenere il primo titolo in questa categoria di tornei sconfiggendo (come detto in precedenza) proprio Federer, mentre a Miami è già fuori al secondo turno.

Sul rosso europeo raggiunge ancora il secondo turno al 1000 di Montecarlo ma a Barcellona arriva il secondo titolo stagionale (battendo in semifinale lo spagnolo Rafael Nadal e nell’ultimo atto il russo Daniil Medvedev); infine nella capitale spagnola si ferma in semifinale e agli Internazionali d’Italia è ko al secondo turno, raggiungendo nuovamente la finale all’Open di Francia ma perdendo ancora contro Nadal. Gioca poi ai Championships ma viene subito estromesso, tornando quindi a giocare ancora sul rosso e raggiungendo i quarti di finale ad Amburgo.

Sonego – Thiem: i precedenti

Confronto inedito

Sonego – Thiem, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.