LIVE Berrettini-Monfils, diretta e risultato in tempo reale US Open 2019: inizio ore 19.30

(24) MATTEO BERRETTINI – (13) GAEL MONFILS, secondo incontro sull’Arthur Ashe Stadium a partire dalle 18.00 italiane (dopo Bencic-Vekic)

Quarti di finale US Open 2019 (Torneo del Grande Slam, cemento)

Berrettini-Monfils, dove seguire il match

Lo US Open 2019 sarà trasmesso in esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che su quella di streaming Dazn. Per quest’ultima sono presenti tantissime novità in vista dell’imminente stagione.

Berrettini affronta Monfils per un posto in semifinale all’US Open 2019

Il nativo di Roma, n°24 del seeding in questo Slam statunitense, dopo aver sconfitto il francese Richard Gasquet, gli australiani Jordan Thompson ed Alexei Popyrin e il russo Andrey Rublev se la vedrà nei quarti di finale contro il transalpino Gael Monfils (testa di serie n°13, che ha avuto la meglio sullo spagnolo Albert Ramos Viñolas, il rumeno Marius Copil, il canadese Denis Shapovalov e lo spagnolo Pablo Andujar). Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Berrettini ha iniziato il 2019 a Doha, perdendo al primo turno, per poi fermarsi al secondo turno ad Auckland e nuovamente all’esordio all’Australian Open. Il primo risultato importante arriva a Sofia, dove centra la semifinale (arrendendosi all’ungherese Marton Fucsovics), mentre a Marsiglia e Dubai non raccoglie grosse soddisfazioni (secondo e primo turno). Nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami viene eliminato all’esordio, ma tra i due vince il ricco Challenger di Phoenix battendo in finale il kazako Mikhail Kukushkin.

Inizia quindi la stagione sul rosso nel 1000 di Montecarlo, perdendo al primo turno contro il bulgaro Grigor Dimitrov, salvo poi riscattarsi a Budapest ed ottenere il secondo titolo della carriera (battendo in finale il serbo Filip Krajinovic), raggiungendo anche la finale a Monaco di Baviera, dove si arrende al cileno Christian Garin, il terzo turno nel 1000 di Roma ed il secondo al Roland Garros. Inizia bene la stagione su erba vincendo il secondo torneo stagionale a Stoccarda (sconfiggendo il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo atto) ed arrivando in semifinale anche ad Halle, dove è fermato dal belga David Goffin, mentre a Wimbledon raggiunge il quarto turno ma subisce una pesante sconfitta contro lo svizzero Roger Federer. Torna poi a giocare sul cemento, dopo un infortunio alla caviglia, nel 1000 di Cincinnati (perdendo all’esordio).

Il nativo di Parigi, invece, ha cominciato direttamente nello Slam australiano e si è fermato al secondo turno. Prosegue giocando due tornei sul cemento indoor, raggiungendo la semifinale a Sofia ed ottenendo il primo titolo stagionale a Rotterdam (sconfiggendo in finale lo svizzero Stan Wawrinka); colleziona poi un’altra semifinale a Dubai e si ritira prima di scendere in campo nei quarti del Masters 1000 di Indian Wells (problemi al tendine d’Achille).

Rientra quindi durante la stagione “ufficiale” sulla terra battuta e raggiunge i quarti di finale ad Estoril, per poi centrare il terzo turno nel 1000 di Madrid, il primo in quello di Roma ed il quarto all’Open di Francia. Sui campi verdi ottiene scarsi risultati: secondo turno a Stoccarda e sconfitte all’esordio ad Halle e nei Championships; nella seconda parte di stagione sul cemento si ritira prima di giocare la semifinale nel 1000 di Montréal e perde al primo turno in quello di Cincinnati.

Berrettini – Monfils: i precedenti

Confronto inedito