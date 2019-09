LIVE F1 GP Monza 2019, diretta e classifica in tempo reale: la griglia di partenza (inizio ore 15.10)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP ITALIA 2019, 53 giri

Circuito di Monza, quattordicesima prova del Mondiale di F1

F1, GP Monza 2019: la griglia di partenza

La Ferrari, nella giornata di ieri (7 settembre), ha conquistato la pole position del GP Monza con il monegasco Charles Leclerc (quarta pole stagionale e della carriera), bissando il risultato ottenuto nel GP Belgio, e al suo fianco partirà la Mercedes di Lewis Hamilton, che ha realizzato un tempo di appena trentanove millesimi superiore. In seconda fila abbiamo l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, a 47 millesimi dal miglior tempo, che precede la Ferrari di Sebastian Vettel e la Renault di Daniel Ricciardo.

Completano la top-10 l’altra Renault con Nico Hulkenberg, la McLaren di Carlos Sainz, Alexander Albon (Red Bull), Lance Stroll (Racing Point) e l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen. Sono tre i piloti che hanno sostituito la propria Power Unit e che quindi partiranno in fondo alla griglia: Lando Norris, Pierre Gasly e Max Verstappen. Nel finale delle qualifiche di questo GP Monza c’è stato un teatrino da parte dei piloti nel cercare di sfruttare la scia, prima aspettando troppo ai box e poi rallentando eccessivamente in pista.

1 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’19″307 – Q3

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’19″346 – Q3

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’19″354 – Q3

4 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’19’’457 – Q3

5 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’19″839 – Q3

6 – Nico Hulkenberg (Renault) – 1’20’’049 – Q3

7 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’20’’455 – Q3

8 – Alex Albon (Red Bull-Honda) – no time – Q3

9 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – no time – Q3

10 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – no time – Q3

11 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’20’’517 – Q2

12 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’20’’615 – Q2

13 – Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) – 1’20’’630 – Q2

14 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’20″784 – Q1

15 – Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) – 1’21″291 – Q1

16 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’21″800 – Q1

17 – Robert Kubica (Williams-Mercedes) – 1’22’’356 – Q1

18 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’21’’068 – Q2*

19 – Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) – 1’21’’125 – Q2*

20 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – no time – Q1*

*partiranno in fondo alla griglia per aver sostituito la Power Unit

F1, GP Monza: l’albo d’oro delle vittorie sul circuito italiano (solo nel 1980 il GP Italia si svolse ad Imola)

Piloti

5 – Michael Schumacher (Germania): 1996, 1998, 2000, 2003, 2006

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2012, 2014, 2015, 2017, 2018

3 – Juan Manuel Fangio (Argentina): 1953, 1954, 1955

Stirling Moss (Regno Unito): 1956, 1957, 1959

Ronnie Peterson (Svezia): 1973, 1974, 1976

Alain Prost (Francia): 1981, 1985, 1989

Nelson Piquet (Brasile): 1983, 1986, 1987

Rubens Barrichello (Brasile): 2002, 2004, 2009

Sebastian Vettel (Germania): 2008, 2011, 2013

2 – Alberto Ascari (Italia): 1951, 1952

Phil Hill (USA): 1960, 1961

John Surtess (Regno Unito): 1964, 1967

Jackie Stewart (Regno Unito): 1965, 1969

Clay Regazzoni (Svizzera): 1970, 1975

Niki Lauda (Austria): 1978, 1984

Ayrton Senna (Brasile): 1990, 1992

Damon Hill (Regno Unito): 1993, 1994

Juan Pablo Montoya (Colombia): 2001, 2005

Fernando Alonso (Spagna): 2007, 2010

1 – Giuseppe “Nino” Farina (Italia): 1950

Tony Brooks (Regno Unito): 1958

Graham Hill (Regno Unito): 1962

Jim Clark (Regno Unito): 1963

Ludovico Scarfiotti (Italia): 1966

Denis Hulme (Nuova Zelanda): 1968

Peter Gethin (Regno Unito): 1971

Emerson Fittipaldi (Brasile): 1972

Mario Andretti (Italia/USA): 1977

Jody Scheckter (Sudafrica): 1979

René Arnoux (Francia): 1982

Gerhard Berger (Austria): 1988

Nigel Mansell (Regno Unito): 1991

Johnny Herbert (Regno Unito): 1995

David Coulthard (Regno Unito): 1997

Heinz-Harald Frentzen (Germania): 1999

Nico Rosberg (Germania): 2016

Costruttori

18 – Ferrari: 1951, 1952, 1960, 1961, 1964, 1966, 1970, 1975, 1979, 1988, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006

10 – McLaren: 1968, 1984, 1985, 1989, 1990, 1992, 1997, 2005, 2007, 2012

7 – Mercedes: 1954, 1955,2014, 2015, 2016, 2017, 2018

6 – Williams: 1986, 1987, 1991, 1993, 1994, 2001

5 – Lotus: 1963, 1972, 1973, 1974, 1977

3 – BRM: 1962, 1965, 1971

2 – Maserati: 1953, 1956

Vanwall: 1957, 1958

Brabham: 1978, 1983

Renault: 1981, 1982

Red Bull Racing: 2011, 2013

1 – Alfa Romeo: 1950

Cooper: 1959

Honda: 1967

Matra: 1969

March: 1976

Benetton: 1995

Jordan: 1999

Scuderia Toro Rosso: 2008

Brawn: 2009

F1, GP Monza 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. In questa occasione sarà visibile live anche su TV8 (canale 8 e 508 del digitale terrestre), oltre che in streaming su tv8.it/streaming.html.