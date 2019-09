LIVE F1 GP Russia 2019, diretta e classifica in tempo reale: la griglia di partenza (inizio ore 13.10)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP RUSSIA 2019, 53 giri

Autodromo di Sochi, sedicesima prova del Mondiale di F1

F1, GP Russia 2019: la griglia di partenza

La Ferrari, nella giornata di ieri (28 settembre), ottiene la quarta pole position consecutiva nelle qualifiche del GP Russia, piazzando ancora una volta il monegasco Charles Leclerc davanti a tutti, con il britannico Lewis Hamilton che sarà al suo fianco ed ha beffato di appena 23 millesimi l’altra Rossa di Sebastian Vettel. Completa la seconda fila Valtteri Bottas con la seconda Mercedes; in terza fila troviamo, invece, Carlos Sainz (McLaren) e Nico Hulkenberg (Renault).

Completano la top-10 la McLaren di Lando Norris, la Haas di Romain Grosjean (sorpresa di giornata, visto che il compagno di squadra Kevin Magnussen è solo 14°), Max Verstappen (Red Bull) e la Renault di Daniel Ricciardo. Cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza, per tre piloti motorizzati Honda su quattro, per aver cambiato il motore termico: l’olandese ed Alexander Albon della Red Bull e Pierre Gasly della Toro Rosso; Daniil Kvyat, invece, cambia l’intera Power Unit e quindi non ha girato in qualifica, conscio di dover occupare l’ultima posizione dello schieramento di partenza.

1 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’31″628 – Q3

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’32″030 – Q3

3 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’32″053 – Q3

4 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’32″632 – Q3

5 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’33″222 – Q3

6 – Nico Hulkenberg (Renault) – 1’33″289 – Q3

7 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’33″301 – Q3

8 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’33″517 – Q3

9 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’32″310 – Q3 **

10 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’33″661 – Q3

11 – Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) – 1’33″950 – Q2 **

12 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’33″958 – Q2

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’34″037 – Q2

14 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’34″082 – Q2

15 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’34″233 – Q2

16 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’34″840 – Q1

17 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’35″356 – Q1

18 – Robert Kubica (Williams-Mercedes) – 1’36″474 – Q1

19 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’39″197 – Q1 **

20 – Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) – no time – Q1 *

* partenza dal fondo per sostituzione intera Power Unit

** 5 posizioni di penalità per sostituzione motore

F1, GP Russia: l’albo d’oro delle vittorie all’Autodromo di Sochi

Piloti

3 – Lewis Hamilton (Regno Unito): 2014, 2015, 2018

1 – Nico Rosberg (Germania): 2016

Valtteri Bottas (Finlanda): 2017

Costruttori

5 – Mercedes: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

F1, GP Russia 2019: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV.