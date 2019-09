LIVE F1 Qualifiche GP Russia 2019, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 14.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP RUSSIA 2019

Autodromo di Sochi, sedicesima prova del Mondiale di F1

Nella prima giornata di prove libere del GP Russia 2019, all’Autodromo di Sochi, il miglior tempo è stato ottenuto dalla Red Bull di Max Verstappen, durante la FP2: 1’33”162 . Il secondo miglior tempo lo realizza Charles Leclerc (Ferrari), con un distacco di 335 millesimi (dopo aver realizzato il miglior crono nella prima sessione), chiudendo davanti alla due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton (rispettivamente a sei e quasi otto decimi dall’olandese).

Quinta la Ferrari di Sebastian Vettel (ad un secondo e 39 millesimi dalla vetta, non essendo riuscito a fare un buona simulazione di qualifica), mentre chiudono la top-10 Pierre Gasly (Toro Rosso), le due Racing Point di Sergio Pérez e Lance Stroll, con in mezzo la Renault di Nico Hulkenberg, ed infine la Red Bull di Alexander Albon. Come spesso è accaduto in quest’annata, grande equilibrio nella seconda metà dello schieramento: tra l’undicesimo (Lando Norris, McLaren) ed il diciottesimo (Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo) ci sono meno di otto decimi, con la Williams di George Russell a circa sette decimi dall’italiano e quella di Robert Kubica a ben 1.8 secondi.

Per l’ultima sessione di libere e le qualifiche è prevista la pioggia, con Leclerc leggermente più veloce, sull’asciutto e con gomme soft, delle Frecce d’Argento, con queste ultime più rapide sugli pneumatici medi. Quattro piloti motorizzati Honda subiranno una penalizzazione in griglia per il cambio della Power Unit, con Verstappen, Albon e Gasly che ne sconteranno cinque e Daniil Kvyat partirà in fondo (sostituendo ogni singolo componente).

CLASSIFICATION: END OF FP1

Less than a tenth between Leclerc and Verstappen in first practice on Friday morning at Sochi ⏱️

And the Mercedes drivers have a bit to find with the top three 👀#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/e4UDv9AZVr

— Formula 1 (@F1) September 27, 2019