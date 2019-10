LIVE F1 GP Giappone 2019, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 07.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP GIAPPONE 2019, 53 giri

Circuito di Suzuka, diciassettesima prova del Mondiale di F1

F1, GP Giappone 2019: risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Giappone 2019, sul circuito di Suzuka, il miglior tempo è stato ottenuto dalla Mercedes di Valtteri Bottas, durante la FP2: 1’27”185. Il secondo riferimento cronometrico lo realizza il compagno di team Lewis Hamilton, con un distacco di un decimo esatto, davanti alla Red Bull di Max Verstappen e al ferrarista Charles Leclerc (rispettivamente a 281 e 356 millesimi dal finlandese). Quinta la Ferrari di Sebastian Vettel (a quasi sei decimi dalla vetta, trovando traffico nel proprio giro lanciato), mentre chiudono la top-10 Alexander Albon (Red Bull), la McLaren di Carlos Sainz, Sergio Pérez (Racing Point), la Toro Rosso di Pierre Gasly e Lando Norris (McLaren).

Come spesso è accaduto quest’anno, grande equilibrio nella seconda metà dello schieramento: tra l’undicesimo (Kimi Raikkonen, Alfa Romeo) ed il diciottesimo (Nico Hulkenberg, Renault) ci sono meno di nove decimi, con la Williams di Robert Kubica a circa sei decimi dall’italiano e quella di George Russell a sette decimi. Con l’arrivo nella terra del Sol Levante del tifone Hagibis si è deciso di cancellare la terza sessione di prove libere e di rinviare a domenica mattina (le 03.00 italiane) le qualifiche, anche se nel caso del perdurare del maltempo saranno validi i tempi effettuati nella FP2. Il rinvio era già successo altre due volte in Giappone, nel 2004 e 2010 (quinto in assoluto, considerando anche i GP d’Australia 2013 e USA 2015).

F1, GP Giappone: l’albo d’oro delle vittorie sul Circuito di Suzuka

Piloti

6 – Michael Schumacher (Germania): 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004

4 – Sebastian Vettel (Germania): 2009, 2010, 2012, 2013

Lewis Hamilton (Gran Bretagna): 2014, 2015, 2017, 2018

2 – Gerhard Berger (Austria): 1987, 1991

Ayrton Senna (Brasile): 1988, 1993

Damon Hill (Regno Unito): 1994, 1996

Mika Hakkinen (Finlandia): 1998, 1999

1 – Alessandro Nannini (Italia): 1989

Nelson Piquet (Brasile): 1990

Riccardo Patrese (Italia): 1992

Rubens Barrichello (Brasile): 2003

Kimi Raikkonen (Finlandia): 2005

Fernando Alonso (Spagna): 2006

Jenson Button (Regno Unito): 2011

Nico Rosberg (Germania): 2016

Costruttori

8 – Ferrari: 1987, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2003, 2004

7 – McLaren: 1988, 1991, 1993, 1998, 1999, 2005, 2011

5 – Mercedes: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

4 – Red Bull Racing: 2009, 2010, 2012, 2013

3 – Benetton: 1989, 1990, 1995

Williams: 1992, 1994, 1996

1 – Renault: 2006

F1, GP Giappone 2019: dove seguirlo

