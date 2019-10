LIVE F1 GP Messico 2019, diretta e classifica in tempo reale: la griglia di partenza (inizio ore 20.00)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

GP MESSICO 2019, 71 giri

Autodromo Hermanos Rodriguez, diciottesima prova del Mondiale di F1

F1, GP Messico 2019: la griglia di partenza

La Ferrari, nella giornata di ieri (26 ottobre), ottiene la nona pole position stagionale nelle qualifiche del GP Messico, piazzando il monegasco Charles Leclerc davanti a tutti, con il compagno di squadra Sebastian Vettel che sarà al suo fianco. In seconda fila troviamo la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen (inizialmente autore del miglior tempo, poi penalizzato per aver ignorato le bandiere gialle per l’incidente di Valtteri Bottas), mentre in terza troviamo Alexander Albon (Red Bull) e la Mercedes del finlandese

Chiudono la top-10 la due McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris e le due Toro Rosso di Daniil Kvyat e Pierre Gasly. Prova opaca per le due Renault, dopo che sono state squalificate dal GP Giappone per l’utilizzo non regolamentare di un sistema d’aiuto alla frenata.

1 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’15″024 – Q3

2 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’15″170 – Q3

3 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’15″262 – Q3

4 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’14″758 – Q3 *

5 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’15″336 – Q3

6 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’15″338 – Q3

7 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’16″014 – Q3

8 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’16″322 – Q3

9 – Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) – 1’16″469 – Q3

10 – Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) – 1’16″586 – Q3

11 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’16″687 – Q2

12 – Nico Hulkenberg (Renault) – 1’16″885 – Q2

13 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’16″933 – Q2

14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’16″967 – Q2

15 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’17″269 – Q2

16 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’18″065 – Q1

17 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’18″436 – Q1

18 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’18″599 – Q1

19 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’18″823 – Q1

20 – Robert Kubica (Williams-Mercedes) – 1’20″179 – Q1

*penalizzato di tre posizioni

F1, GP Messico: l’albo d’oro delle vittorie all’Autodromo Hermanos Rodriguez

Piloti

2 – Jim Clark (Regno Unito): 1963, 1967

Nigel Mansell (Regno Unito): 1987, 1992

Alain Prost (Francia): 1988, 1990

Max Verstappen (Olanda: 2017, 2018

1 – Dan Gurney (Regno Unito): 1964

Richie Ginther (USA): 1965

John Surtees (Regno Unito): 1966

Graham Hill (Regno Unito): 1968

Denny Hulme (Nuova Zelanda): 1969

Jacky Ickx (Belgio): 1970

Gerhard Berger (Austria): 1986

Ayrton Senna (Brasile): 1989

Riccardo Patrese (Italia): 1991

Nico Rosberg (Germania): 2015

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2016

Costruttori

3 – Lotus: 1963, 1967, 1968

Williams: 1987, 1991, 1992

McLaren: 1969, 1988, 1989

2 – Ferrari: 1970, 1990

Mercedes: 2015, 2016

Red Bull Racing: 2017, 2018

1 – Brabham: 1964

Honda: 1965

Cooper: 1966

Benetton: 1986

F1, GP Messico 2019: dove seguirlo

