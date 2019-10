LIVE Italia-Russia, Coppa del Mondo volley, risultato e diretta in tempo reale: Azzurri alla conquista della quinta vittoria di fila

Alla ricerca della quinta vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. Dopo i successi contro Egitto, Australia e Tunisia che hanno permesso alla nostra Nazionale di risalite al quinto posto in classifica e l’obiettivo è quello di conservarla più possibile visto che Brasile, Polonia e USA sono oggettivamente inarrivabili e già destinate al podio, gli Azzurri, all’inseguimento del Giappone padrone di casa contro cui hanno perso il match d’apertura, torneranno in campo a Hiroshima stamattina per affrontare la Russia, che nella giornata di ieri è stata travolta dai padroni di casa.

I ragazzi di Blengini se la dovranno vedere contro la solita corazzata di Mikhaylov, Muserky e Butko, ma contro una formazione di seconda fascia che ha puntato tutti i suoi giovani, proprio come è successo all’Italia che si è presentata nel Sol Levante con organico ridotto. Un successo sarebbe davvero cruciale per i vice campioni olimpici, per il morale e per la classifica, ma anche per proseguire nel percorso di crescita con gli ultimi tre incontri con Canada, Iran e Brasile previsti tra domenica e martedì. L’Italia più di tutte deve stare attenta all’opposto Pavel Kruglov e allo schiaccaitore Fedor Voronkov che insieme al centrale Ivan Iakovlev sembrano essere gli uomini più forti a disposizione della Russia.